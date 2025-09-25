Ministerul Apărării din R. Moldova: Documente false despre mobilizare militară circulă online. Scopul e panica înaintea alegerilor

Ministerul Apărării din Republida Moldova a avertizat că pe canalele de Telegram circulă din nou așa-zise „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Instituția a subliniat, în comunicatul de presă, că aceste documente sunt false, aceasta fiind o nouă tentativă de a răspândi zvonuri despre o presupusă pregătire de război.

Ministerul Apărării din Republica Moldova că nu a transmis niciun fel de citații cetățenilor și că toate aceste informații sunt „mincinoase”, arată comunicatul de presă al instituției.

Foto: presa.army.md

„Scopul lor este clar: răspândirea panicii, subminarea încrederii în instituțiile statului și manipularea opiniei publice în contextul proceselor electorale aflate în desfășurare”, mai precizează comunicatul.

Instituția face apel către cetățeni „să rămână vigilenți, să nu se lase induși în eroare și să se informeze exclusiv din sursele oficiale ale instituțiilor statului”.

Citește și: Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească. „Nu e vorba de voturi, ci de erodarea democrației”

Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova sunt alegeri parlamentare.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că „dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune” şi „toţi moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”.

Editor : Ana Petrescu