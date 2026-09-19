Ministerul belarus al Apărării face precizări despre exerciţiile militare desfășurate la granița cu UE: „Un succes”

Armata din Belarus, ţară aliată Rusiei, a desfăşurat exerciţii militare cu „caracter strict defensiv” în regiuni din partea sa vestică, în apropierea graniţelor cu ţări ale Uniunii Europene, a anunţat sâmbătă Ministerul belarus al Apărării, citat de AFP.

Aceste manevre militare au avut loc de marţi până vineri şi au avut ca obiectiv „consolidarea capacităţii trupelor de a proteja suveranitatea şi integritatea teritorială a Statului”, se arată în anunţul ministerului belarus, fără a preciza numărul militarilor implicaţi în exerciţii, menţionând că acestea au inclus operaţiuni de apărare a frontierelor, de distrugere a unor grupuri de sabotaj, precum şi operaţiuni de apărare împotriva dronelor şi de folosire a acestor aparate.

„Unităţile au operat pe un front larg, îndeplinindu-şi misiunile conform scenariului exerciţiului într-un context complex şi în evoluţie constantă, şi au îndeplinit cu succes sarcinile care le-au fost încredinţate”, mai notează Ministerul belarus al Apărării, potrivit Agerpres.

Belarusul desfăşoară în fiecare an cel puţin două mari exerciţii militare la care participă şi aliaţii săi, în special Rusia, precum şi zeci de exerciţii regionale de mai mică anvergură, cum a fost acesta.

În septembrie 2025, Rusia şi Belarus au efectuat manevrele Zapad-2025, la care au participat aproximativ 100.000 de soldaţi şi s-au desfăşurat de asemenea în apropierea frontierei belaruse cu ţări din UE. Ţări membre ale NATO au organizat la rândul lor în ultimii ani exerciţii militare aproape de graniţele cu Rusia şi Belarus.

Editor : C.L.B.