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Ministerul Justiției solicită Chinei o videoconferință în cazul româncei condamnate pentru fraudă bancară

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul Justiţiei cere Ministerului Justiţiei din Republica Populară Chineză organizarea unei videoconferinţe pentru discutarea cazului Alinei-Irina Apostol, condamnată în această ţară. Partea română vrea să identifice posibile soluţii pentru obţinerea acordului final al autorităţilor chineze, necesar pentru realizarea transferării.

„În continuarea demersurilor legale întreprinse de Ministerul Justiţiei în dosarul privind transferarea doamnei Alina-Irina Apostol, cetăţean român condamnat de instanţele din Republica Populară Chineză şi aflată în executarea unei pedepse privative de libertate într-un penitenciar din acest stat, Ministerul Justiţiei informează că, astăzi, 16 noiembrie 2026, a transmis Ministerului Justiţiei din Republica Populară Chineză o solicitare privind organizarea unei videoconferinţe”, anunţă Ministerul Justiţiei.

Potrivit ministerului, această iniţiativă continuă seria videoconferinţelor purtate cu Ministerul Justiţiei din Republica Populară Chineză şi are drept scop discutarea stadiului actual al cazului, clarificarea aspectelor aflate încă în discuţie şi identificarea unor posibile soluţii pentru obţinerea acordului final al autorităţilor chineze, necesar pentru realizarea transferării.

„Reamintim că Ministerul Justiţiei îşi îndeplineşte cu celeritate atribuţiile legale şi depune în mod constant toate diligenţele necesare în vederea transferării în România a cetăţenilor români domiciliaţi în ţară, condamnaţi la pedepse privative de libertate în state membre ale Uniunii Europene sau în state terţe, care îşi exprimă opţiunea de a continua executarea pedepselor pe teritoriul României. Totodată, Ministerul Justiţiei îşi exprimă încrederea că această nouă întâlnire va contribui la identificarea unor paşi concreţi pentru avansarea dosarului”, menţionează ministerul.

Ministerul Justiţiei a transmis, recent, referitor la cazul Alinei Apostol, care execută în China o pedeapsă decisă de instanţele din această ţară, că autorităţile chineze au precizat în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare în România a femeii este condiţionată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracţiunii.

Reprezentanţii MJ au precizat că ministerul nu are un temei legal care să îi permită achitarea obligaţiilor financiare, dar, având în vedere efortul financiar considerabil pe care îl presupune achitarea sumelor restante, au discutat cu familia femeii condamnate pentru a găsi modalităţi alternative de plată, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile pentru a fi transferată.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar.
Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o "fraudă" de 80 de dolari, a anunţat că intră în greva foamei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei Alinei Apostol, românca încarcerată de aproape nouă ani în China, susţinând că autorităţile române nu fac demersuri pentru a o aduce acasă, deşi acest lucru ar fi posibil, conform cooperării internaţionale în materie penală.

Sentinţa a fost parţial recunoscută de autorităţile din România, infracţiunea fiind asimilată celor de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces la un sistem informatic, prevăzute în legislaţia românească.

Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la 9 ani şi 4 luni de închisoare. Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaţionale în materie penală. Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară pe femeia condamnată.

Editor : A.P.

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