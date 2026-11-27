Unele servicii ale Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP) au fost scoase din funcțiune din cauza unui „incident cibernetic care afectează sistemele”. Departamentul a declarat că investighează cauza și încearcă să reducă la minimum perturbările pentru utilizatori, descriind această măsură ca fiind una „de precauție”, scrie BBC.

DWP a precizat, de asemenea, că plățile regulate ale prestațiilor sociale și pensiilor nu sunt afectate și vor fi efectuate în mod normal.

Nu s-a confirmat încă ce tip de incident cibernetic afectează sistemele sale sau dacă s-au accesat date cu caracter personal.

Vineri, în jurul orei 09:00 GMT, sistemele online pentru pensii, creditul universal și cererile de Pip, precum și sistemul „Tell Us Once” (Anunță-ne o singură dată), folosit pentru a informa autoritățile în cazul decesului unei persoane, nu puteau fi accesate.

Nu era clar când se aștepta guvernul ca serviciile să fie din nou operaționale.

„Colaborăm îndeaproape cu Centrul Național de Securitate Cibernetică și cu Centrul Guvernamental de Coordonare Cibernetică pentru a investiga situația, a repune serviciile în funcțiune cât mai repede posibil și a reduce la minimum orice întrerupere”, a declarat un purtător de cuvânt al DWP. „Ca întotdeauna, nu vă vom trimite niciodată mesaje pentru a vă solicita detalii bancare sau pentru a vă cere să faceți clic pe linkuri.”

Incidentele tehnologice din întreaga lume au făcut în mod repetat obiectul știrilor în ultimele luni. Au avut loc o întrerupere majoră a serviciilor Microsoft, suspendarea tuturor zborurilor din SUA, probleme la Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) și perturbări la marile bănci americane. Cauzele acestor incidente au fost diverse. Multe au fost legate de actualizări eșuate, dar experții au menționat și alți factori, printre care sistemele IT învechite și utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru a exploata potențial vulnerabilitățile tehnologice. Deși natura incidentului de la DWP nu a fost confirmată încă, acesta survine în urma avertismentelor potrivit cărora tehnologia IA ar putea alimenta atacuri asupra infrastructurii digitale din Marea Britanie. La începutul acestei luni, un raport al Centrului Național de Securitate Cibernetică a îndemnat organizațiile să-și consolideze apărarea împotriva hackerilor, pe măsură ce tehnologia devine din ce în ce mai complexă și mai performantă. Directorul executiv al acestuia, Richard Horne, a declarat că există o „perspectivă reală a unei creșteri fără precedent a numărului de incidente cibernetice”. Luna trecută, guvernul a efectuat inspecții pe mai multe site-uri web după ce o vulnerabilitate a fost identificată într-un limbaj de programare utilizat la nivel mondial. Vulnerabilitatea de securitate din PHP a declanșat o cursă globală a organizațiilor pentru a identifica dacă au fost afectate și pentru a remedia problema înainte ca aceasta să poată fi exploatată. Site-urile web ale guvernului britanic au fost afectate de alte incidente cibernetice în ultimii ani. În aprilie 2025, guvernul a raportat că atacatorii cibernetici au pătruns în serviciile online ale Agenției pentru Asistență Juridică. Acesta a precizat că grupul responsabil a accesat o „cantitate semnificativă” de date cu caracter personal care datează de zeci de ani, inclusiv datele de contact ale persoanelor care au solicitat asistență juridică. Agenția a suspendat unele servicii în timp ce lua măsuri pentru a remedia incidentul.

Editor : M.C