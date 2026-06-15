Miniștrii afirmă că Israelul nu va fi obligat să respecte acordul cu Iranul. Opoziția critică dur „eșecul total” al lui Netanyahu

Ministrul Apărării, Israel Katz, a promis luni că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului și a avertizat că, în cazul unui atac din partea Iranului, acesta va fi lovit „cu toată forța”, asigurând că Israelul va rezista oricărei presiuni, după ce SUA și Iranul au ajuns la un acord pentru încetarea războiului, care ar include, potrivit unor surse, și un angajament de a pune capăt ostilităților din Liban. Nu a existat niciun comentariu imediat cu privire la acord din partea prim-ministrului Benjamin Netanyahu, dar membrii de extremă dreapta ai coaliției sale au afirmat că Israelul nu va fi obligat să respecte termenii acordului, scrie The Times of Israel.

Ministrul de Finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, a declarat că acordul este „dăunător pentru Israel și pentru întreaga lume liberă. Punct.”

Atacul opoziției

La rândul lor, membrii opoziției l-au acuzat pe premier că a dezamăgit cetățenii Israelului și că a trădat forțele armate. Liderul opoziției, Yair Lapid, a spus că Netanyahu „a pierdut războiul” și a cedat în „momentul adevărului”, adăugând: „Nu a existat niciodată un eșec mai absolut decât eșecul diplomatic al lui Netanyahu pe frontul iranian.” „A sosit momentul să recunoaștem faptul că Netanyahu pur și simplu nu mai poate face asta”, a acuzat Lapid, plângându-se de „un președinte american care îi spune deschis și public prim-ministrului Israelului: «Eu sunt șeful tău și vei face ce ți se spune».”

„Statul Israel a câștigat bătălia; Netanyahu a pierdut războiul. Forțele de Apărare ale Israelului și-au îndeplinit misiunile, Netanyahu nu a reușit să obțină rezultatele dorite”, a declarat Lapid reporterilor înaintea reuniunii săptămânale a partidului său, Yesh Atid.

Oficialii americani și iranieni au declarat luni dimineață că au convenit asupra unui cadru pentru un acord de încetare a războiului, care se așteaptă să pună capăt blocadei americane asupra porturilor iraniene, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să dea startul la 60 de zile de negocieri privind programul nuclear al Teheranului. Potrivit surselor iraniene și pakistaneze, acordul include și un armistițiu în conflictul dintre Israel și Hezbollah, gruparea teroristă libaneză susținută de Iran.

Trump: „Acordul a fost semnat în întregime”

Ajuns la Evian pentru summitul G7, președintele american Donald Trump a afirmat că acordul cu Iranul a fost semnat în întregime.

Cu puţin timp înainte, înalţi responsabili americani au declarat că Statele Unite şi Iranul au semnat în format digital un memoradum de înţelegere pentru soluţionarea conflictului declanşat în urmă cu aproape patru luni.



Memorandumul a fost semnat de preşedintele american Donald Trump, de vicepreşedintele JD Vance şi de preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, le-a spus un oficial american reporterilor, precizând că o ceremonie oficială de semnare va avea loc vineri.



Detaliile acordului-cadru urmează să fie făcute publice în următoarele 24-48 de ore, a indicat un al doilea oficial.



Deocamdată nu există o confirmare din partea Teheranului.

Israelul nu a fost implicat în negocierile privind acordul

Israelul, în ciuda faptului că a început războiul alături de SUA, nu a fost implicat în negocierile privind acordul, care pare să nu atingă obiectivele războiului stabilite de SUA și Israel, inclusiv eliminarea programului nuclear al Iranului, epuizarea stocului său de rachete balistice, încetarea sprijinului acordat grupărilor teroriste și crearea condițiilor pentru căderea regimului.

Acțiunea militară israeliană în Liban trebuie oprită complet, iar SUA poartă responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acordului-cadru privind încetarea războiului, a declarat luni ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, omologilor săi turci, irakieni și egipteni, în cadrul unor convorbiri telefonice separate, potrivit contului său de Telegram.

Cu toate acestea, Katz a insistat că Israelul nu se va retrage din sudul Libanului, unde se luptă cu Hezbollah, susținut de Iran, „în ciuda tuturor presiunilor existente și a celor care vor urma”.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine conducem o politică clară care prevede că IDF va rămâne în zonele de securitate din Liban, Siria și Gaza, fără nicio limită de timp, pentru a proteja granița și comunitățile israeliene de acolo împotriva elementelor jihadiste”, a declarat Katz într-un comunicat.

El a spus că zonele de securitate vor fi „eliberate de rezidenții locali, iar toată infrastructura teroristă, deasupra și sub pământ, inclusiv casele din satele de la linia de contact care au servit ca avanposturi teroriste, vor fi distruse”.

„Nu vom face compromisuri în ceea ce privește interesele de securitate ale Israelului și protecția cetățenilor noștri și nu ne vom retrage din zonele de securitate”, a spus Katz, avertizând că „dacă Iranul va ataca Israelul din cauza evenimentelor din Liban, va fi lovit cu toată forța”.

Săptămâna trecută, Iranul a lansat rachete asupra Israelului după ce IDF a lovit ținte în Beirut și a amenințat că va face acest lucru din nou duminică, înainte de a fi aparent presat de SUA să se abțină pe fondul finalizării acordului.

Furie și îngrijorare în Israel

Vestea acordului a fost întâmpinată cu reacții furioase în Israel luni dimineață — atât din interiorul coaliției, cât și din partea opoziției.

Ministrul de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a atacat acordul, afirmând într-o declarație că „acordul lui Trump nu ne obligă”.

„Israelul nu este subordonat Statelor Unite. Suntem o țară independentă și suverană”, a spus el. „Nu suntem parteneri la acest acord, care nu ne garantează securitatea. Nu trebuie să ne retragem din niciun teritoriu din Liban pe care luptătorii noștri l-au capturat”.

Fostul prim-ministru Naftali Bennett, care conduce alianța „Împreună” și este considerat unul dintre principalii candidați la înlocuirea lui Netanyahu în alegerile viitoare, a afirmat că guvernul nu a reușit să transforme realizările militare ale Israelului în câștiguri durabile în materie de securitate.

„În timpul războiului cu Iranul, am văzut performanța extraordinară a armatei și a forțelor de securitate pe front, precum și curajul populației israeliene pe frontul intern. În această dimineață, am aflat că guvernul este din nou incapabil să transforme toate acestea în realizări durabile în materie de securitate”, a spus el.

Calificând acordul nu drept „un decret al sorții”, ci drept produsul unei conduceri israeliene eșuate, Bennett a susținut că guvernul a târât Israelul în războaie de „stagnare și uzură” și este „incapabil să obțină o victorie decisivă”.

„Dezastru diplomatic”

Bennett a spus că el, în schimb, are „un plan strategic pentru a provoca prăbușirea regimului iranian” și pentru a-i demontarea programul nuclear prin „o combinație de mijloace diplomatice, de informații, economice, tehnologice și militare”.

Avigdor Liberman, din partidul de linie dură Yisrael Beytenu, a susținut că, dacă acordul în curs de negociere ar fi fost semnat în timpul guvernului anterior Bennett-Lapid, Netanyahu „ne-ar fi acuzat de trădare”.

Acuzându-l pe Netanyahu că conduce Israelul către un „dezastru diplomatic mult mai grav decât acordul lui Obama” cu Teheranul din 2015, Liberman a declarat reporterilor înaintea reuniunii săptămânale a fracțiunii sale din Knesset că Israelul „trebuie să informeze SUA că nu acceptăm nicio legătură, nicio conexiune între arena iraniană și cea libaneză”.

Ierusalimul trebuie să fie pregătit să riposteze împotriva atacurilor Hezbollahului și ale Iranului, a insistat el, afirmând că „pentru fiecare lansare iraniană asupra Israelului, ar trebui să răspundem prin distrugerea insulei Kharg și a portului Bandar Abbas”.

Singura misiune pe care trebuie să se concentreze Mossad

Liberman a cerut, de asemenea, crearea unei forțe israeliene de rachete și a insistat că „de acum înainte, Mossadul trebuie să se concentreze pe o singură misiune – răsturnarea regimului ayatollahilor”.

Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și un alt rival al lui Netanyahu în alegerile viitoare, a remarcat că „prim-ministrul refuză să privească publicul în ochi și să răspundă la întrebări incisive cu onestitate și adevăr. Încă o dată, cetățenii israelieni află despre acord din rapoartele liderilor străini”. Eisenkot a spus că acordul este „departe de interesele Israelului”.

„Locuitorii din nord, care au fost abandonați timp de doi ani și jumătate, descoperă în această dimineață că locuințele și securitatea lor rămân expuse amenințării și că, încă o dată, strigătele lor nu au fost auzite la Ierusalim. Nu îi vom lăsa singuri”, a spus el.

Liderul partidului de stânga Democrații, Yair Golan, a declarat că acordul este dăunător pentru Israel și anulează toate realizările militare ale IDF.

„Realizările militare extraordinare obținute prin curajul piloților noștri și sângele luptătorilor noștri au fost șterse, în timp ce Netanyahu a stat deoparte — slab, bolnav, izolat și lipsit de influență”, a spus el pe X.

Golan, fost șef adjunct al IDF, a numit acordul „culminarea multor ani de eșec”, cu Netanyahu, „omul care a promis «victoria totală»”, care își încheie potențial mandatul „cu dușmanii Israelului mai puternici, Israelul mai slab, iar descurajarea construită cu sângele luptătorilor noștri erodându-se sub ochii noștri”.

„Netanyahu, bun pentru Hamas, Hezboolah, Iran. Nu pentru Israel”

„Netanyahu este bun pentru Hamas. Netanyahu este bun pentru Iran. Netanyahu este bun pentru Hezbollah. Netanyahu nu este bun pentru Israel”, a spus Golan.

Președintele partidului Albastru și Alb, Benny Gantz, fost ministru al apărării și șef al IDF, a declarat că acordul este un „eșec strategic” și că „este interzis să se accepte restricționarea libertății de acțiune a Israelului în Liban sau o retragere care pune în pericol locuitorii din nord”.

Deputatul Yesh Atid, Ram Ben Barak, a spus că acordul este „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Iranului într-o generație”, în timp ce deputatul Hadash-Ta’al, Ahmad Tibi, a remarcat că „cea mai mare realizare a lui Trump este deschiderea Strâmtorii Ormuz, care era deschisă înainte de începerea războiului!”

Acordul, care urmează să fie semnat vineri în Elveția, va pune oficial capăt războiului lansat la sfârșitul lunii februarie de SUA și Israel împotriva regimului iranian, care s-a extins ulterior în Orientul Mijlociu.

Anunțul acordului a urmat unei escaladări a tensiunilor regionale care a stârnit temeri privind reluarea atacurilor cu rachete iraniene asupra Israelului. Duminică, Israelul a tras asupra Beirutului ca răspuns la atacurile Hezbollahului asupra nordului Israelului. Acest lucru, la rândul său, ar fi stârnit îngrijorarea că Iranul ar riposta, așa cum a făcut săptămâna trecută după un atac israelian anterior asupra Beirutului.

Trump a criticat atacul israelian asupra Beirutului în timp ce negocierile cu Iranul se aflau în etapele finale și a declarat pentru Axios că Netanyahu „nu are niciun pic de judecată”.

După anunțarea acordului, el l-a criticat pe Netanyahu în The New York Times, susținând că Israelul ar trebui să fie recunoscător Statelor Unite.

„Este un tip foarte dificil”, a declarat Trump pentru Times referindu-se la Netanyahu, „și, să fiu sincer cu tine, ar trebui să ne fie foarte recunoscător pentru ce am făcut. Pentru că, dacă Iranul ar avea o armă nucleară, Israelul n-ar mai exista după două ore.”

Editor : M.C