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Miniștrii ai Apărării din UE se întâlnesc pentru a discuta despre pericolul flotei fantomă rusești

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Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Flota fantomă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Miniştrii apărării ai Uniunii Europene se reunesc în Cipru, în zilele de 7-8 iunie 2026, pentru o reuniune informală pe tema priorităţilor din Politica de securitate şi apărare comună a UE, conform Administrației Prezidențiale din Cipru. 

Discuţiile din 8 iunie vor începe cu suportul pentru apărare acordat de UE Ucrainei, cu o atenţie sporită pe mobilizarea fondurilor FEP - Facilitatea Europeană pentru Pace. Instrumentul european pentru pace este un fond de 17 miliarde de euro înfiinţat de UE pentru a sprijini acţiuni militare şi de apărare, inclusiv misiuni şi operaţiuni militare, precum şi asistenţă acordată forţelor armate ale ţărilor partenere.

Reuniunea va continua cu o sesiune de lucru privind securitatea maritimă, inclusiv libertatea de navigaţie şi combaterea flotei din umbră a Rusiei.

La 15 decembrie 2025, Consiliul a adoptat o declaraţie pentru a contracara ameninţările din partea flotei fantomă ruse. Flota fantomă prezintă riscuri grave, inclusiv potenţiale daune aduse mediului, precum şi riscuri pentru siguranţa şi securitatea maritimă, integritatea comerţului maritim internaţional, infrastructura submarină critică şi respectarea normelor şi standardelor maritime internaţionale. Având în vedere acest lucru, Consiliul a invitat Înaltul Reprezentant şi statele membre să îşi coordoneze răspunsurile la ameninţările generate de flota fantomă, notează site-ul consilium.europa.eu/.

Va urma un prânz de lucru privind Strategia europeană de securitate, cu referire la evoluţiile contextului strategic în continuă schimbare. La 1 aprilie 2025, Comisia a prezentat ProtectEU, o nouă strategie europeană de securitate internă, pentru a sprijini ţările UE să garanteze securitatea cetăţenilor săi. Aceasta stabileşte un plan de lucru cu un cadru juridic mai solid, un schimb mai bun de informaţii şi o cooperare mai strânsă, scrie commission.europa.eu/.

Miniştrii apărării ai UE s-au reunit anterior, în şedinţă formală, la 12 mai 2026. Înalta Reprezentantă, Kaja Kallas, a subliniat, în context, că prima plată a împrumutului de 90 de miliarde de euro a UE pentru Ucraina va fi făcută în iunie 2026, dar a subliniat şi importanţa unui sprijin bilateral continuu pentru a satisface nevoile acestui stat. Ea a anunţat că miniştrii apărării din UE au convenit asupra necesităţii de a găsi soluţii pentru mobilizarea fondurilor din Fondul pentru pace şi că vor fi prezentate propuneri concrete.

De asemenea, Înalta Reprezentantă a oferit o actualizare privind contribuţia UE la garanţiile de securitate, inclusiv prin consolidarea Centrului Satelitar al UE (SatCen) şi a acţiunilor de sprijin a eforturilor de combatere a ameninţărilor hibride, a reformei sectorului apărării şi a reintegrării veteranilor.

În ceea ce priveşte libertatea de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz, Înaltul Reprezentant a oferit o actualizare privind Operaţiunea EUNAVFOR ASPIDES, în timp ce Consiliul a discutat posibilitatea consolidării şi extinderii operaţiunii atunci când condiţiile vor fi adecvate.

A fost abordată şi situaţia din Liban. Miniştrii au discutat despre statutul Forţei Interimare a Naţiunilor Unite în Liban (UNIFIL), al cărei mandat expiră la sfârşitul anului 2026, precum şi despre posibilitatea unei misiuni a UE.

Editor : I.B.

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