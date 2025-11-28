Live TV

Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare

Uniunea Europeană și strategia de apărare. Foto: Shutterstock
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configuraţia apărare, se reuneşte la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuţie, în principal pregătirea pentru apărare a Europei şi sprijinul militar pentru Ucraina, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu, relatează Agerpres.

Consiliul Afaceri Externe reunind miniştrii Apărării va fi prezidat de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas.

Miniştrii apărării din UE vor avea o discuţie privind pregătirea pentru apărare, axându-se pe punerea în aplicare a Foii de parcurs privind pregătirea pentru apărare 2030.

În cadrul Consiliului European din iunie, şefii de stat sau de guvern din UE au invitat Comisia şi Înalta Reprezentantă a UE "să prezinte o foaie de parcurs", pentru ca la reuniunea sa din octombrie 2025, Consiliul European să treacă în revistă progresele înregistrate.

Până în 2030 trebuie creat un dispozitiv de apărare europeană puternic

Astfel, în foaia de parcurs a Comisiei din octombrie 2025 se prevede că, până în 2030, Europa are nevoie de un dispozitiv de apărare europeană suficient de puternic pentru a-şi descuraja în mod credibil adversarii şi pentru a răspunde oricărei agresiuni. Pentru ca Europa să fie "pregătită pentru 2030", trebuie să acţioneze acum.

În concluziile sale privind apărarea şi securitatea europeană din 23 octombrie 2025, Consiliul European a trecut în revistă lucrările menite să crească în mod decisiv gradul de pregătire pentru apărare al Europei până în 2030, în contextul războiului din Ucraina. De asemenea, în urma prezentării de către Comisie şi Înaltul Reprezentant a Foii de parcurs privind pregătirea pentru apărare a Europei pentru 2030, Consiliul European a solicitat punerea în practică a lucrărilor conduse de statele membre cu privire la toate domeniile prioritare în materie de capabilităţi identificate la nivelul UE, cu sprijinul Agenţiei Europene de Apărare (AEA) şi pe baza unei abordări globale coerente, valorificând Busola strategică, astfel încât Europa să dezvolte întregul spectru al capabilităţilor moderne necesare, în deplină coerenţă cu NATO.

În scopul creşterii capacităţii industriei europene de apărare, Consiliul European invită statele membre să direcţioneze din ce în ce mai mult investiţiile în domeniul apărării către dezvoltarea, producţia şi achiziţiile în comun, cu sprijinul AEA. Instrumentele SAFE şi EDIP ar trebui să fie mobilizate pe deplin în acest scop, mai arată concluziile Consiliului European din din 23 octombrie 2025.

Sprijinul militar acordat de UE Ucrainei, în discuție

Un alt punct de discuţie între miniştri apărării este sprijinul militar acordat de UE Ucrainei, după un schimb de opinii informal cu ministrul apărării din Ucraina, Denis Şmîhal, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Luând în considerare şi sprijinul militar furnizat de statele membre ale UE, sprijinul total acordat de UE armatei ucrainene este estimat la 66 de miliarde de euro: 6,1 miliarde prin Facilitatea europeană pentru pace şi 59,9 miliarde (sprijin militar furnizat de statele membre ale UE), mai scrie site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

La 16 octombrie 2025, Consiliul şi Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu referitor la Programul privind industria europeană de apărare care, printre altele, sprijină industria de apărare a Ucrainei prin intermediul unui instrument specific (Instrumentul de sprijin pentru Ucraina).

Consiliul Afaceri Externe (apărare) va desfăşura şi o discuţie despre afacerile curente, în cursul căreia miniştrii vor putea face schimb de opinii în legătură cu evenimentele recente şi evoluţiile rapide din domeniul relaţiilor externe.

Nu în ultimul rând, înainte de începerea reuniunii, Înalta Reprezentantă va găzdui o reuniune cu Comitetul director al Agenţiei Europene de Apărare (AEA), în calitatea sa de şefă a agenţiei.

Anterioara reuniune a Consiliului Afaceri Externe al UE (apărare) a avut loc la 15 octombrie 2025, când discuţia s-a axat pe viitoarea foaie de parcurs a UE privind pregătirea pentru apărare şi modul de realizare a pregătirii UE pentru apărare până în 2030. Discuţia din cadrul Consiliului s-a axat în special pe: modul în care se pot elimina deficitele de capabilităţi militare cât mai rapid şi mai eficient posibil; proiectele emblematice paneuropene asupra cărora să se concentreze timpul şi resursele şi modul în care se poate consolida şi mai mult cooperarea cu Ucraina, notează site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE) este alcătuit din miniştrii Afacerilor Externe din toate statele membre ale UE. În funcţie de ordinea de zi, Consiliul îi reuneşte, de asemenea, pe: miniştrii Apărării (politica de securitate şi apărare comună), miniştrii competenţi în materie de Dezvoltare (cooperarea pentru dezvoltare), miniştrii Comerţului (politica comercială comună).

Reuniunile Consiliului Afaceri Externe sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, în prezent Kaja Kallas, care a preluat mandatul la 1 decembrie 2024. Înaltul Reprezentant este sprijinit de Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE).

Doar atunci când Consiliul Afaceri Externe discută teme de politică comercială comună, acesta este prezidat de reprezentantul statului membru al UE care deţine preşedinţia Consiliului UE, asigurată prin rotaţie pentru perioade de şase luni.

Consiliul Afaceri Externe se reuneşte, de obicei, cel puţin o dată pe lună, notează site-ul https://www.consilium.europa.eu/. 

