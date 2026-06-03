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Miniştrii de Externe din România şi Filipine au convenit coorganizarea reuniunii pentru un mediu maritim sigur şi stabil

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oana toiu face declaratii
Oana Țoiu: Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întrevedere cu omoloaga sa din Filipine, Maria Theresa P. Lazaro, în cadrul căreia au decis coorganizarea, la Adunarea Generală a ONU, a celei de-a doua ediţii a reuniunii ministeriale dedicate consolidării cooperării internaţionale pentru promovarea unui mediu maritim sigur şi stabil, informează MAE.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au evocat succesul reuniunii ministeriale dedicate consolidării cooperării internaţionale pentru promovarea unui mediu maritim sigur şi stabil găzduită împreună în septembrie 2025, în marja Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, potrivit unui comunicat transmis miercuri de MAE.

Miniştrii de externe au reiterat importanţa crescândă atât a dimensiunii maritime pentru securitatea şi economia globală, cât şi a respectării dreptului internaţional, în particular a prevederilor UNCLOS, şi au convenit coorganizarea, în septembrie 2026, împreună cu alte state interesate, a celei de-a doua ediţii a acestei reuniuni ministeriale.

„Au agreat ca o atenţie specială să fie acordată evoluţiilor de securitate din ambele regiuni ale României şi R. Filipine. Pentru România securitatea la Marea Neagră constituie un interes strategic care va fi reflectat în contextul reuniunii respective”, se mai arată în comunicatul MAE.

De asemenea, ministrul român a menţionat aderarea ţării noastre la Tratatul de Prietenie şi Cooperare în Asia de Sud-Est (TAC), precum şi sprijinul României pentru ridicarea relaţiilor UE - R. Filipine la nivel de Parteneriat Consolidat.

Editor : B.P.

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