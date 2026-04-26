Miniștrii din cabinetul german au fost vizați de un presupus atac de phishing rusesc asupra aplicației Signal

Guvernul german a fost implicat într-o campanie de phishing care viza utilizatorii aplicației de mesagerie Signal, mai mulți membri ai cabinetului fiind afectați, iar Rusia fiind considerată responsabilă, potrivit unor informații din media, scrie TVPWorld.

Surse din cadrul guvernului german au declarat sâmbătă pentru Reuters că Berlinul consideră că Rusia ar putea fi în spatele atacurilor de phishing îndreptate împotriva unor politicieni de rang înalt, diplomați, ofițeri militari și jurnaliști.

Procurorii federali germani au declarat vineri că investighează atacurile de phishing care implică Signal.

Membri ai cabinetului ar fi fost afectați

Campania a ajuns chiar la guvernul german, mai mulți membri ai cabinetului fiind afectați, potrivit Agenției de Presă Germane, dpa.

Der Spiegel a relatat că miniștrii Karin Prien și Verena Hubertz se numără printre victime, dar guvernul german nu a comentat oficial cazurile specifice, a precizat dpa.

Autoritățile germane fuseseră deja avertizate cu privire la amenințări la începutul acestui an. Reuters a declarat că serviciul de informații interne al Germaniei și biroul de securitate cibernetică au avertizat oficialii cu privire la atacuri asupra utilizatorilor aplicației de mesagerie, care erau probabil efectuate de un actor sponsorizat de stat.

Sâmbătă, dpa a relatat că avertismentele publice au început în februarie și au fost urmate ulterior de sfaturi de securitate mai detaliate.

Cum a funcționat atacul?

Potrivit dpa, campania de phishing nu pare să se bazeze pe o vulnerabilitate a aplicației Signal în sine.

În schimb, atacatorii ar fi trimis mesaje pretinzând că sunt „Signal Support” și ar fi cerut utilizatorilor să introducă un cod PIN, să dea clic pe un link sau să scaneze un cod QR. Dacă utilizatorii se conformează, atacatorii pot obține acces la chat-uri, agende de adrese și conversații interne de grup, a precizat dpa.

Anul trecut, serviciile de informații militare olandeze au avertizat că Rusia își intensifica operațiunile hibride, inclusiv atacurile cibernetice asupra infrastructurii publice, după ce un atac cibernetic legat de Rusia a vizat un serviciu public olandez în prima încercare cunoscută de sabotaj cibernetic din țară.

Der Spiegel a afirmat că serviciile de informații olandeze au acuzat public „actori ai statului rus”.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar desfășura operațiuni de hacking împotriva altor țări.

