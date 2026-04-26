Live TV

Miniștrii din cabinetul german au fost vizați de un presupus atac de phishing rusesc asupra aplicației Signal

Data publicării:
Sankt-Petersburg, Russia, February 3, 2019: Signal messenger application icon on Apple iPhone X smartphone screen close-up. Signal messenger app icon.
Aplicația de mesagerie Signal. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Membri ai cabinetului ar fi fost afectați Cum a funcționat atacul?

Guvernul german a fost implicat într-o campanie de phishing care viza utilizatorii aplicației de mesagerie Signal, mai mulți membri ai cabinetului fiind afectați, iar Rusia fiind considerată responsabilă, potrivit unor informații din media, scrie TVPWorld.

Surse din cadrul guvernului german au declarat sâmbătă pentru Reuters că Berlinul consideră că Rusia ar putea fi în spatele atacurilor de phishing îndreptate împotriva unor politicieni de rang înalt, diplomați, ofițeri militari și jurnaliști.

Procurorii federali germani au declarat vineri că investighează atacurile de phishing care implică Signal.

Membri ai cabinetului ar fi fost afectați

Campania a ajuns chiar la guvernul german, mai mulți membri ai cabinetului fiind afectați, potrivit Agenției de Presă Germane, dpa.

Der Spiegel a relatat că miniștrii Karin Prien și Verena Hubertz se numără printre victime, dar guvernul german nu a comentat oficial cazurile specifice, a precizat dpa.

Autoritățile germane fuseseră deja avertizate cu privire la amenințări la începutul acestui an. Reuters a declarat că serviciul de informații interne al Germaniei și biroul de securitate cibernetică au avertizat oficialii cu privire la atacuri asupra utilizatorilor aplicației de mesagerie, care erau probabil efectuate de un actor sponsorizat de stat.

Sâmbătă, dpa a relatat că avertismentele publice au început în februarie și au fost urmate ulterior de sfaturi de securitate mai detaliate.

Cum a funcționat atacul?

Potrivit dpa, campania de phishing nu pare să se bazeze pe o vulnerabilitate a aplicației Signal în sine.

În schimb, atacatorii ar fi trimis mesaje pretinzând că sunt „Signal Support” și ar fi cerut utilizatorilor să introducă un cod PIN, să dea clic pe un link sau să scaneze un cod QR. Dacă utilizatorii se conformează, atacatorii pot obține acces la chat-uri, agende de adrese și conversații interne de grup, a precizat dpa.

Anul trecut, serviciile de informații militare olandeze au avertizat că Rusia își intensifica operațiunile hibride, inclusiv atacurile cibernetice asupra infrastructurii publice, după ce un atac cibernetic legat de Rusia a vizat un serviciu public olandez în prima încercare cunoscută de sabotaj cibernetic din țară.

Der Spiegel a afirmat că serviciile de informații olandeze au acuzat public „actori ai statului rus”.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar desfășura operațiuni de hacking împotriva altor țări.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

De nerecunoscut: transformare neverosimilă a fiicei Anamariei Prodan! Cum arată, după doi ani de absență
Digi Sport
De nerecunoscut: transformare neverosimilă a fiicei Anamariei Prodan! Cum arată, după doi ani de absență
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Ministerul de Interne avertizează: ce se poate ascunde în spatele unui „preţ mic”. Într-un singur click pot exista riscuri reale
Maia Sandu merge la Kiev, unde se va întâlni cu Zelenski. Şefa statului moldovean va merge şi la Cernobîl
Atac cu bombă în Columbia: 14 civili uciși, printre răniți sunt și copii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul inedit făcut de fiul unei femei care s-a recăsătorit după un divorț. Imaginile inedite sunt acum virale
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a spus lui Costel Gâlcă cum ar fi trebuit să procedeze cu Alex Dobre: ”Așa făcea un...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Vlad Chiricheș l-a trădat pe omul care i-a făcut salariul 1,4 milioane de euro pe an: „Nu mi-a dat nici măcar...
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
E doar o alergie, i-au spus medicii. Diagnosticul crunt care i-a schimbat chipul și viața unei tinere de 33...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”