Ministrul Apărării, Israel Katz: Armata israeliană va rămâne „pe termen nelimitat” în Liban, Siria şi Gaza

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că armata israeliană va rămâne „pe termen nelimitat” în ceea ce ea numeşte „zone de securitate” stabilite în Liban, Siria şi Fâşia Gaza, relatează AFP.

„Forţele de Apărare Israeliene (IDF) vor rămâne în zonele de securitate din Liban, Siria şi Gaza pe o perioadă nedeterminată, pentru a ne proteja locuitorii şi comunităţile împotriva elementelor jihadiste”, a declarat Israel Katz într-un discurs rostit cu ocazia unei ceremonii militare.

Această declaraţie survine în contextul în care delegaţiile iraniană şi americană se află în Qatar pentru a discuta, prin intermediul unor mediatori, protocolul de acord semnat la jumătatea lunii iunie, menit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Potrivit unui diplomat la curent cu aceste discuţii, reprezentanţii americani şi iranieni urmează să poarte discuţii tehnice indirecte, miercuri, la Doha.

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Vinerea trecută a fost semnat în Statele Unite un acord-cadru pentru o „pace durabilă” între Liban şi Israel, deşi acesta din urmă a continuat ulterior atacurile, afirmând că vizează structurile Hezbollah. Acordul-cadru prevede, în special, ca Israelul să continue să ocupe sudul Libanului, aşa cum a făcut-o de la începutul acestui nou război împotriva Hezbollah, până când mişcarea şiită susţinută de Iran va depune armele - lucru pe care aceasta refuză să-l facă. Este o cerinţă mai veche, pe care guvernul libanez nu prea reuşeşte să o pună în aplicare în ciuda presiunilor din partea Statelor Unite.

În ceea ce priveşte Fâşia Gaza, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat la sfârşitul lunii mai armatei să-şi extindă controlul asupra a 70% din teritoriu, devastat de războiul declanşat la 7 octombrie 2023 de atacul fără precedent al mişcării islamiste Hamas împotriva Israelului.

Editor : Sebastian Eduard