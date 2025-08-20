Ministrul apărării polonez compară situația din țara sa cu cea din România, după ce un obiect a explodat într-un lan de porumb

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că evenimentele din Lituania şi România sunt comparabile cu situaţia din Polonia, referindu-se la căderea unui obiect în estul Poloniei, regiune care se învecinează cu Ucraina.

Ministrul Kosiniak-Kamysz a informat că în prezent este în curs de desfăşurare o analiză pirotehnică, iar autorităţile verifică dacă a avut loc o încălcare a spaţiului aerian polonez, relatează Reuters.

"Trebuie să luăm în calcul toate scenariile privind obiectul care a căzut în estul Poloniei", a declarat oficialul polonez, adăugând că nu pot fi excluse dronele sau sabotajul. "Nu putem exclude acte hibride sau provocări din partea Rusiei", a mai afirmat el.

Un obiect a căzut într-un lan de porumb şi a explodat peste noapte în satul Osiny din provincia Lublin din estul Poloniei, care se învecinează cu Ucraina, a anunţat miercuri poliţia. Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, se arată în raportul poliţiei. Agenţii au găsit resturi metalice arse şi de plastic la faţa locului. Sirenele de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîni şi Lvov din Ucraina, începând cu ora 09:00 GMT, conform mesajelor armatei postate pe Telegram.

Calificat iniţial drept un obiect neidentificat, acesta ar fi putut fi o componentă a unui motor cu elice vechi, a declarat miercuri armata poloneză, adăugând că nu a existat nicio încălcare a spaţiului aerian al Poloniei din partea Ucrainei sau a Belarusului. "...după efectuarea analizelor preliminare ale înregistrărilor sistemului radar, nu a fost înregistrată nicio încălcare a spaţiului aerian polonez aseară nici din partea Ucrainei, nici din partea Belarusului", a declarat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze pe platforma X.

"Informaţiile despre descoperirea unui obiect, care, conform evaluărilor preliminare, ar putea fi o componentă a unui motor cu elice vechi, au fost transmise Centrului de Operaţiuni Aeriene - Comandamentul Componentei Aeriene", potrivit sursei citate.

La Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat miercuri într-un comunicat de presă că grupuri de drone lansate de Rusia, în noaptea de marţi spre miercuri, asupra infrastructurii portuare ucrainene din imediata apropiere a comunităţilor locale din nordul judeţului Tulcea nu au intrat în spaţiul aerian al României. În urma atacurilor, două aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu" pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea.

"Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional. Aeronavele au revenit la bază şi au aterizat în siguranţă la ora 01:10. (...)", se arată în comunicatul MApN.

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, în noaptea de marţi spre miercuri, printr-un mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte în spaţiul aerian românesc, pe fondul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În timpul alertei extreme care a durat 90 de minute şase persoane au sunat la numărul unic de urgenţe 112 pentru a afla sursa zgomotelor puternice pe care le auzeau.

La începutul lunii august, Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce în mai puţin de o lună două drone militare ruseşti aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic au pătruns în spaţiul său aerian venind dinspre Belarus, potrivit Ministerului de Externe lituanian.

Cu acel prilej, ministrul de externe Kestutis Budrys a declarat că apărarea antiaeriană "nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO".

Imediat, NATO a dat asigurări autorităţilor de la Vilnius că ia "foarte în serios" incidentele recente cu drone ruseşti, iar un purtător de cuvânt a confirmat că Alianţa "rămâne vigilentă şi pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO".

