Live TV

Ministrul belgian al Apărării promite „să șteargă Moscova de pe hartă” în cazul unui atac asupra capitalei Bruxelles

Data publicării:
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken
„Sunt mai îngrijorat de scenariile din zona gri”, spune ministrul. REUTERS/Francois Lenoir
Din articol
Îngrijorările ministrului

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că „Moscova va fi ștearsă de pe hartă” dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, va decide să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles.

Francken a subliniat într-un interviu acordat ziarului belgian De Morgen că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate, scrie European Pravda.

Când a fost întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă non-nucleară asupra Bruxelles-ului, Francken a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi vom șterge Moscova de pe hartă”.

Între timp, Francken a spus că se îndoiește că Putin ar îndrăzni să lanseze o rachetă asupra Bruxelles-ului.

Îngrijorările ministrului

„Sunt mai îngrijorat de scenariile din zona gri: mici «omuleți verzi» în Estonia care incită minoritatea rusofonă împotriva «regimului nazist». Înainte să ne dăm seama, vor fi anexat o parte din Estonia”, a spus el. („Omuleții verzi” sunt soldați sau agenți ruși fără însemne care apar pe teritoriul străin pentru a desfășura operațiuni secrete cu scopul de a destabiliza sau anexa regiuni fără a declara în mod deschis acțiuni militare – n.red.)

Rusia a efectuat în repetate rânduri provocări care au încălcat spațiul aerian al țărilor NATO, cea mai notabilă fiind incursiunea în spațiul aerian estonian la mijlocul lunii septembrie.

Anterior, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, a declarat că răspunsul ferm al Alianței la încălcările spațiului aerian al Poloniei și Estoniei de către Rusia a forțat Moscova să acționeze cu mai multă prudență.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail...
tancuri, ue
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din...
Ultimele știri
Israelul a cerut Google și Amazon să folosească un „semnal secret” pentru a ocoli ordinele legale (The Guardian)
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
A pair of drones fly over downtown during a NASA demonstration on the testing of its Unmanned Aircraft Systems Traffic Management (UTM) platform in Reno
Alertă în Belgia: Drone misterioase au survolat o bază militară. „Nu a fost opera unor amatori”
Militar american în timpul unui exercițiu.
Reacția NATO după anunțul retragerii unor militari americani din România: Nu e neobișnuit. Prezența SUA în Europa rămâne ridicată
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage soldați americani din România. Câți militari SUA rămân în țara noastră
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se adapteze
Malta International Airshow flying display in Qawra
Marea Britanie vinde avioane Eurofighter Typhoon Turciei, pentru apărarea flancului sud-estic al NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”