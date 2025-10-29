Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că „Moscova va fi ștearsă de pe hartă” dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, va decide să atace capitala unui stat membru NATO, cum ar fi Bruxelles.

Francken a subliniat într-un interviu acordat ziarului belgian De Morgen că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate, scrie European Pravda.

Când a fost întrebat dacă se teme că Putin ar putea lansa într-o zi o rachetă non-nucleară asupra Bruxelles-ului, Francken a răspuns: „Nu, pentru că atunci ar lovi în inima NATO, iar noi vom șterge Moscova de pe hartă”.

Între timp, Francken a spus că se îndoiește că Putin ar îndrăzni să lanseze o rachetă asupra Bruxelles-ului.

Îngrijorările ministrului

„Sunt mai îngrijorat de scenariile din zona gri: mici «omuleți verzi» în Estonia care incită minoritatea rusofonă împotriva «regimului nazist». Înainte să ne dăm seama, vor fi anexat o parte din Estonia”, a spus el. („Omuleții verzi” sunt soldați sau agenți ruși fără însemne care apar pe teritoriul străin pentru a desfășura operațiuni secrete cu scopul de a destabiliza sau anexa regiuni fără a declara în mod deschis acțiuni militare – n.red.)

Rusia a efectuat în repetate rânduri provocări care au încălcat spațiul aerian al țărilor NATO, cea mai notabilă fiind incursiunea în spațiul aerian estonian la mijlocul lunii septembrie.

Anterior, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, a declarat că răspunsul ferm al Alianței la încălcările spațiului aerian al Poloniei și Estoniei de către Rusia a forțat Moscova să acționeze cu mai multă prudență.

Editor : Sebastian Eduard