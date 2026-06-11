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Ministrul britanic al Apărării a demisionat

Data actualizării: Data publicării:
Cabinet Meeting Downing Street London UK - 19 May 2026
John Healey, Foto: Profimedia

Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a demisionat joi din guvernul aflat în dificultate al lui Keir Starmer, pe fondul unei dispute de lungă durată privind finanțarea forțelor armate ale țării. El și-a anunțat decizia pe rețelele de socializare, invocând lipsa de disponibilitate a prim-ministrului Keir Starmer și a Trezoreriei de a furniza resursele necesare pentru apărarea țării.

Politicianul laburist și-a anunțat demisia într-o scrisoare adresată prim-ministrului Keir Starmer, despre care spune că nu s-ar fi așteptat niciodată să o scrie, pe care a postat-o ​​pe X.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1

— John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

„Demisia lui John Healy din funcția de ministru al Apărării reprezintă o lovitură extrem de dură pentru un prim-ministru deja slăbit”, afirmă Sam Coates, redactor-șef adjunct pe probleme politice la Sky News. „Și vom afla în următoarele zile dacă acest lucru va schimba potențial jocul în ceea ce privește viitorul lui Keir Starmer, adaugă acesta.

Demisia survine într-un moment în care planul de investiții în domeniul apărării nu s-a concretizat încă.

Healey este unul dintre cei care au luptat pentru a-l menține pe Keir Starmer în funcție cu doar o lună în urmă, după alegerile locale, vorbind despre viitorul său în afara Downing Street.

„Un loialist al liderilor succesivi, care a făcut parte din guvernul lui Gordon Brown, el are o vechime de mulți ani în Partidul Laburist. În cercurile laburiste, el este considerat de încredere, de nădejde. Este un muncitor harnic. Nu este genul de ministru de cabinet strălucitor care atrage lumina reflectoarelor”, îl caracterizează Sky News.

Editor : M.C

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