Live TV

Ministrul britanic al Apărării: „Ştim ce face Putin”. Noua forţă navală va monitoriza ameninţările subacvatice

Data publicării:
A life-size autonomous underwater glider called SG-1 Fathom at Portsmouth Naval Base, during an announcement of details of Atlantic Bastion, the UK's planned highly advanced hybrid force to protect undersea cables and pipelines in the North Atlantic from
Un planor submarin autonom de dimensiuni reale, numit SG-1 Fathom, la baza navală Portsmouth, în timpul anunțului despre „Atlantic Bastion” / Profimedia Images

Marea Britanie şi aliaţii ei sunt gata să „monitorizeze şi să descurajeze” submarinele ruseşti, a anunţat luni ministrul britanic al apărării John Healey, anunţând un proiect ce vizează dezvoltarea unei noi forţe de înaltă tehnologie, în valoare de milioane de lire sterline, destinată să protejeze cablurile şi conductele submarine.

Forţa navală hibridă, denumită „Bastionul Atlantic” („Atlantic Bastion”), va combina vehicule autonome şi inteligenţa artificială (IA) cu nave de război şi avioane pentru a identifica ameninţările la adresa structurilor subacvatice şi pentru a le apăra de interferenţe, potrivit DPA şi PA Media preluate de Agerpres.

Infrastructura submarină reprezintă pilonul conectivităţii Regatului Unit, transportând 99% din datele de telecomunicaţii internaţionale şi din resursele energetice vitale, cum ar fi electricitatea, petrolul şi gazele.

Această măsură intervine după informaţii recente despre deteriorarea mai multor cabluri pe sub Marea Baltică, în timp ce serviciile de informaţii ale armatei britanice au stabilit că Rusia îşi modernizează flota pentru a ţinti cabluri şi conducte submarine.

În cursul unei vizite la baza navală din Portsmouth (pe coasta de sud a Marii Britanii), Healey a declarat pentru Press Association: „Ştim ce face Putin. Ştim ce dezvoltă Putin”.

„Am văzut în ultimele săptămâni, de exemplu, nava lor spion Yantar în apele Regatului Unit şi în afara lor, şi o putem găsi, indiferent dacă este la suprafaţă sau sub apă”, a spus el.

„Suntem capabili să-i găsim, să-i urmărim şi, dacă este necesar, suntem pregătiţi, împreună cu aliaţii, să acţionăm pentru a-i descuraja”, a reiterat ministrul britanic al apărării.

„Atlantic Bastion” va implica dezvoltarea şi testarea unei tehnologii de senzori antisubmarin de ultimă generaţie.

Healey a apreciat că „oamenii nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la noile ameninţări cu care se confruntă Regatul Unit şi aliaţii noştri pe sub mare, unde adversarii vizează infrastructura atât de importantă pentru modul nostru de viaţă”.

„Această nouă epocă de ameninţări necesită o nouă eră în domeniul apărării şi trebuie să inovăm rapid, într-un ritm de război, pentru a ne menţine avantajul pe câmpul de luptă, în timp ce realizăm revizuirea strategică a apărării”, a afirmat ministrul Healey.

„Programul nostru inovator Bastionul Atlantic este un plan pentru viitorul Royal Navy”, a spus el, explicând că acesta „combină cele mai noi tehnologii autonome şi de inteligenţă artificială cu nave de război şi avioane de ultimă generaţie pentru a crea o forţă de luptă hibridă extrem de avansată, menită să-i detecteze, să-i descurajeze şi să-i învingă pe cei care ne ameninţă”.

Proiectul a fost lansat cu o investiţie iniţială de 14 milioane de lire sterline din partea Ministerului Apărării şi a industriei britanice pentru testare şi dezvoltare, 26 de companii din Regatul Unit şi Europa depunând propuneri.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
2025-12-07-3981
3
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Rusia anunță cucerirea orașului Kupiansk. Gherasimov i-a raportat lui Putin că „trupele avansează pe toate fronturile”
Guido Crosetto
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare”
John Healey
O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți”
Stalingrad Nuclear-Powered Icebreaker Laid Down In St Petersburg
Putin cere control sporit în Arctica: „Rusia este singura ţară capabilă să producă în serie spărgătoare de gheaţă nucleare puternice”
Recomandările redacţiei
tevi din santier pentru reabilitarea rețelei de termoficare, în București
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al...
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora...
Screenshot 2025-12-08 at 02.17.49
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare...
alunecari
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești: După valul de...
Ultimele știri
Un acord de pace încheiat de Donald Trump a fost aruncat în aer. Două țări din Asia s-au bombardat reciproc
Avea dureri puternice, dar a amânat vizita la medic. Ce boală gravă avea o femeie și cum a fost tratată
Viktor Orban susține că aderarea Ucrainei la UE va declanșa un război cu Rusia: „Nori întunecați se adună deasupra Europei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Fanatik.ro
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Câte tipuri de ajutor social există în România în 2025 și cine poate beneficia de ele
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira nu s-a putut abține, după "marea împăcare" cu Gerard Pique
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii?
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă