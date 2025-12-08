Ministrul britanic al Apărării: „Ştim ce face Putin”. Noua forţă navală va monitoriza ameninţările subacvatice

Marea Britanie şi aliaţii ei sunt gata să „monitorizeze şi să descurajeze” submarinele ruseşti, a anunţat luni ministrul britanic al apărării John Healey, anunţând un proiect ce vizează dezvoltarea unei noi forţe de înaltă tehnologie, în valoare de milioane de lire sterline, destinată să protejeze cablurile şi conductele submarine.

Forţa navală hibridă, denumită „Bastionul Atlantic” („Atlantic Bastion”), va combina vehicule autonome şi inteligenţa artificială (IA) cu nave de război şi avioane pentru a identifica ameninţările la adresa structurilor subacvatice şi pentru a le apăra de interferenţe, potrivit DPA şi PA Media preluate de Agerpres.

Infrastructura submarină reprezintă pilonul conectivităţii Regatului Unit, transportând 99% din datele de telecomunicaţii internaţionale şi din resursele energetice vitale, cum ar fi electricitatea, petrolul şi gazele.

Această măsură intervine după informaţii recente despre deteriorarea mai multor cabluri pe sub Marea Baltică, în timp ce serviciile de informaţii ale armatei britanice au stabilit că Rusia îşi modernizează flota pentru a ţinti cabluri şi conducte submarine.

În cursul unei vizite la baza navală din Portsmouth (pe coasta de sud a Marii Britanii), Healey a declarat pentru Press Association: „Ştim ce face Putin. Ştim ce dezvoltă Putin”.

„Am văzut în ultimele săptămâni, de exemplu, nava lor spion Yantar în apele Regatului Unit şi în afara lor, şi o putem găsi, indiferent dacă este la suprafaţă sau sub apă”, a spus el.

„Suntem capabili să-i găsim, să-i urmărim şi, dacă este necesar, suntem pregătiţi, împreună cu aliaţii, să acţionăm pentru a-i descuraja”, a reiterat ministrul britanic al apărării.

„Atlantic Bastion” va implica dezvoltarea şi testarea unei tehnologii de senzori antisubmarin de ultimă generaţie.

Healey a apreciat că „oamenii nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la noile ameninţări cu care se confruntă Regatul Unit şi aliaţii noştri pe sub mare, unde adversarii vizează infrastructura atât de importantă pentru modul nostru de viaţă”.

„Această nouă epocă de ameninţări necesită o nouă eră în domeniul apărării şi trebuie să inovăm rapid, într-un ritm de război, pentru a ne menţine avantajul pe câmpul de luptă, în timp ce realizăm revizuirea strategică a apărării”, a afirmat ministrul Healey.

„Programul nostru inovator Bastionul Atlantic este un plan pentru viitorul Royal Navy”, a spus el, explicând că acesta „combină cele mai noi tehnologii autonome şi de inteligenţă artificială cu nave de război şi avioane de ultimă generaţie pentru a crea o forţă de luptă hibridă extrem de avansată, menită să-i detecteze, să-i descurajeze şi să-i învingă pe cei care ne ameninţă”.

Proiectul a fost lansat cu o investiţie iniţială de 14 milioane de lire sterline din partea Ministerului Apărării şi a industriei britanice pentru testare şi dezvoltare, 26 de companii din Regatul Unit şi Europa depunând propuneri.

