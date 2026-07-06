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Ministrul britanic de Externe avertizează: Inteligența artificială nu trebuie lăsată să provoace o „Hiroshima”

Data publicării:
Inteligență Artificială
Foto: Profimedia
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Din articol
ONU şi alianţa Five Eyes avertizează asupra riscurilor Comparaţia cu armele nucleare Apel pentru consolidarea rolului Marii Britanii

Inteligenţa artificială (IA) trebuie reglementată la nivel global înainte de o demonstraţie potenţial devastatoare a puterii sale, a avertizat ministrul de externe britanic Yvette Cooper.

Cooper a declarat că este nevoie de un acord internaţional cu privire la securitatea IA astfel încât potenţialul acesteia să fie exploatat în siguranţă, notează luni dpa preluată de Agerpres.

Ea a explicat că acordurile internaţionale în domeniul armelor nucleare au fost încheiate abia după o demonstraţie a „puterii lor terifiante” la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, însă „nu ne putem permite să aşteptăm un echivalent IA al Hiroshimei”.

ONU şi alianţa Five Eyes avertizează asupra riscurilor

În cursul acestei luni, grupul de experţi în inteligență artificială al ONU a avertizat că „decalajul dintre îmbunătăţirea rapidă a capacităţilor şi metodele eficiente de gestionare a riscurilor poate duce la rezultate catastrofale”.

Alianţa de informaţii Five Eyes (Regatul Unit, SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă) a avertizat că atacuri cibernetice bazate pe AI ar putea fi la doar câteva luni distanţă.

Într-un articol publicat luni de think tank-ul britanic Chatham House, Yvette Cooper a apreciat că Regatul Unit este bine plasat pentru a conduce acţiunea în domeniul siguranţei AI, pe baza summitului din 2023 desfăşurat sub egida premierului de atunci, Rishi Sunak.

Comparaţia cu armele nucleare

Există „paralele clare cu consensul internaţional în jurul siguranţei nucleare la construirea căruia Regatul Unit a ajutat după Al Doilea Război Mondial”, ceea ce a condus la acorduri care au permis dezvoltarea energiei nucleare şi controlul armelor nucleare, a spus ea.

„Însă nu există astfel de acorduri între puterile mondiale în domeniul AI”, a arătat ea.

„În domeniul nuclear, acordul internaţional a venit doar după ce lumea a văzut puterea terifiantă a noii tehnologii la Hiroshima şi s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă ea ar cădea în mâini greşite”, a continuat ministrul britanic.

„Nu ne putem permite să aşteptăm un echivalent AI al Hiroshimei înainte de a acţiona”, a subliniat ea.

Apel pentru consolidarea rolului Marii Britanii

Articolul semnat de Yvette Cooper, intitulat „Locul Marii Britanii în Noua Ordine Mondială”, afirmă că locuitorii acestei ţări simt din ce în mai mult impactul instabilităţii globale, de la creşterea costurilor energiei şi alimentelor la presiunile migraţiei şi riscul atacurilor cibernetice.

Ministrul de externe britanic a vorbit despre reluarea competiţiei între marile puteri, reguli internaţionale slăbite şi utilizarea ca armă a lanţurilor de aprovizionare globale în domenii ca energia şi infrastructura.

În acest context, este nevoie „să construim puterea Marii Britanii în orice formă şi să folosim această putere atât ca o forţă a binelui în lume, cât şi, mai presus de toate, o forţă care face mai bună viaţa britanicilor”, a subliniat ea.

Editor : Ana Petrescu

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