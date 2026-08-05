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Ministrul de externe britanic a refuzat să răspundă la Washington dacă îl mai consideră pe Trump „idiot, rasist şi misogin”

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ed miliband si marco rubio dau noroc
Ed Miliband și Marco Rubio. Foto: Profimedia
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Noul ministru de externe britanic Ed Miliband a discutat miercuri cu secretarul de stat american Marco Rubio, fiind invitatul acestuia la Washington, iar cu această ocazie jurnaliştii i-au adresat întrebări incomode, pe care le-a ignorat, relatează dpa.

În timpul strângerii de mână între cei doi oficiali, jurnaliştii prezenţi alături de colegii lor fotoreporteri au strigat întrebări despre aprecierea făcută de Miliband în 2016, conform căreia preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, care nu îşi începuse încă primul mandat la Casa Albă, este „un idiot, un rasist şi un misogin”. Ministrul a continuat să zâmbească şi să pozeze împreună cu gazda sa, spunând doar că "aşteptăm cu nerăbdare întrevederea”.

Miliband şi Rubio urmau să discute despre eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, despre războiul din Ucraina şi situaţia din Fâşia Gaza, notează dpa, citată de Agerpres.

Ambasadorul american la Londra, Warren Stephens, a declarat recent că speră că şeful diplomaţiei britanice şi-a schimbat între timp părerea despre Trump. Diplomatul a promis să colaboreze cu Miliband în noul rol al acestuia, în ciuda dezacordului în chestiuni ecologiste.

Anterior, Miliband a fost ministru al energiei, funcţie din care a promovat puternic politicile de emisii nete zero de dioxid de carbon şi de trecere la surse de energie regenerabile, în timp ce Trump este un susţinător vehement utilizării combustibililor fosili, inclusiv a petrolului din Marea Nordului, şi un adversar deschis al „morilor de vânt”.

Conform unor surse ale presei, Casa Albă a fost îngrijorată de decizia premierului britanic Andy Burnham de a-l numi pe Miliband şef al Foreign Office, ministerul de externe de la Londra.

Editor : Liviu Cojan

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