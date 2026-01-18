Ministrul de externe danez, în turneu diplomatic la Oslo, Londra și Stockholm pentru securitatea Arcticii

Şeful diplomaţiei daneze începe un turneu diplomatic în Norvegia, Regatul Unit şi Suedia, trei aliaţi apropiaţi şi membri ai NATO, pentru a discuta despre întărirea rolului Alianţei în securitatea regiunii arctice, a anunţat duminică ministerul său.

Lars Lokke Rasmussen va fi duminică la Oslo, înainte de a se deplasa luni la Londra şi joi la Stockholminformează AFP preluată de Agerpres.

Acest turneu are loc în momentul în care Donald Trump a ameninţat opt ţări, printre care şi aceste trei, cu noi tarife vamale pentru opoziţia lor faţă de veleităţile preşedintelui american de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez.

Tensiuni între SUA și Europa pe tema Groenlandei

Trump a acuzat de asemenea aceste ţări - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - că s-au angajat într-un „joc foarte periculos” prin trimiterea câtorva zeci de militari pe insulă, pentru a pregăti viitoare exerciţii la temperaturi extreme în regiune.

„Într-o lume instabilă şi imprevizibilă, Danemarca are nevoie de prieteni şi de aliaţi apropiaţi (...). Ţările noastre au în comun faptul că suntem de acord asupra necesităţii de a întări rolul NATO în Arctica şi mă bucur să discut despre modalitatea de a reuşi aceasta”, a declarat Rasmussen, citat într-un comunicat.

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor UE este prevăzută să aibă loc duminică la Bruxelles, în timp ce preşedintele francez Emmanuel Macron ar urma să discute în orele următoare cu omologii săi europeni cu privire la această criză inedită între membri ai NATO.

Alianța Europeană reafirmă rolul Groenlandei

Danemarca, „în colaborare cu mai mulţi aliaţi europeni”, a aderat recent la o declaraţie comună cu privire la Groenlanda, care stabileşte că această insulă imensă face parte din Alianţă şi că securitatea ei ţine de o "responsabilitate comună" a membrilor săi, anunţă ministerul în comunicatul său.

După revenirea sa la putere, preşedintele american a afirmat de mai multe ori că vrea să impună controlul SUA asupra acestui imens teritoriu autonom danez, invocând raţiuni de securitate naţională şi susţinând că vrea să contracareze astfel avansarea Rusiei şi a Chinei în Arctica.

