Ministrul de Externe de la Kiev: „Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minorităţile naționale”

Ucraina este angajată să aibă „cele mai înalte” standarde pentru a proteja minorităţile naţionale, inclusiv minoritatea română, a declarat joi, la Bucureşti, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, într-o conferinţă de presă comună cu şeful diplomaţiei române, Dan Neculăescu, şi secretarul general al Iniţiativei Central Europene, Franco Dal Mas.

Andrii Sîbiga a precizat, la întâlnirea cu presa de la sediul MAE, că a avut un dialog cu Neculăescu pe această temă, iar în ceea ce priveşte relatările despre tineri de naţionalitate română care nu pot studia în limba maternă în Ucraina a afirmat că „este nepotrivit să fie restrânse drepturile minorităţilor naţionale, în special drepturile elevilor”.

„Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minorităţile naţionale, inclusiv minoritatea română. Ei sunt parte a societăţii noastre. Membri ai minorităţii române luptă pentru casa noastră pe terenul de luptă. Repet, asemenea cazuri (...) nu sunt acceptate şi noi vom reacţiona ca atare. Dacă avem asemenea cazuri, vom investiga şi sperăm că în viitor nu vom mai avea asemenea plângeri”, a transmis ministrul ucrainean de Externe, potrivit Agerpres.

El a menţionat că în Ucraina este sărbătorită Ziua Limbii Române.

Dan Neculăescu a declarat, la rândul său, că Ministerul de Externe de la Bucureşti are un dialog cu comunitatea română din ţara vecină, dar şi cu autorităţile ucrainene.

„Am avut o discuţie bună despre reuniunea comisiei mixte interguvernamentale pe teme ale minorităţilor cât mai repede posibil. De asemenea, a existat un dialog între miniştrii Educaţiei din ţările noastre şi asemenea iniţiative vor continua”, a indicat el.

Neculăescu a precizat că vineri va avea loc reuniunea ministerială anuală a Iniţiativei Central Europene, la care România va preda Preşedinţia rotativă Ucrainei.

„Ne-am învăţat lecţiile din război”

Discuţiile cu Andrii Sîbiga au vizat şi securitatea la Marea Neagră şi parcursul european al Ucrainei.

„Vedem o deteriorare serioasă a securităţii în Marea Neagră, atacuri frecvente împotriva navelor comerciale, inclusiv în apele teritoriale ale României. (...) Aceste evenimente afectează direct România. Trebuie să înceteze. Avem nevoie de o pace justă şi durabilă”, a subliniat Dan Neculăescu.

Andrii Sîbiga a menţionat că Ucraina va susţine în cadrul Iniţiativei Central Europene eforturile de pace şi o încetare a focului completă în ţara sa, întoarcerea copiilor ucraineni răpiţi şi navigaţia liberă în Marea Neagră.

„Ne-am învăţat lecţiile din război şi avem experienţă de luptă unică cu cele mai noi tehnologii. Suntem pregătiţi să împărtăşim toate aceste lucruri cu România şi cu alte state membre ale Iniţiativei Central Europene pentru a consolida securitatea europeană”, a transmis ministrul de Externe al Ucrainei.

El a remarcat că Iniţiativa Central Europeană reuneşte ţări membre UE şi ţări candidate.

„Obiectivul nostru principal este integrarea europeană prin cooperare regională”, a afirmat secretarul general al Iniţiativei Central Europene, Franco Dal Mas.

El a evidenţiat că organizaţia a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei de la început. „Apărarea Ucrainei înseamnă apărarea Europei”, a completat Franco Dal Mas.

Editor : B.P.