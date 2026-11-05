Live TV

Ministrul de Externe de la Kiev: „Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minorităţile naționale”

Data publicării:
andrii sibiga , dan neculaescu si Franco Dal Mas
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, alături de Dan Neculăescu și Franco Dal Mas, subliniază angajamentul Ucrainei pentru protecția minorităților naționale. Foto: MAE
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Ne-am învăţat lecţiile din război”

Ucraina este angajată să aibă „cele mai înalte” standarde pentru a proteja minorităţile naţionale, inclusiv minoritatea română, a declarat joi, la Bucureşti, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, într-o conferinţă de presă comună cu şeful diplomaţiei române, Dan Neculăescu, şi secretarul general al Iniţiativei Central Europene, Franco Dal Mas.

Andrii Sîbiga a precizat, la întâlnirea cu presa de la sediul MAE, că a avut un dialog cu Neculăescu pe această temă, iar în ceea ce priveşte relatările despre tineri de naţionalitate română care nu pot studia în limba maternă în Ucraina a afirmat că „este nepotrivit să fie restrânse drepturile minorităţilor naţionale, în special drepturile elevilor”.

„Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minorităţile naţionale, inclusiv minoritatea română. Ei sunt parte a societăţii noastre. Membri ai minorităţii române luptă pentru casa noastră pe terenul de luptă. Repet, asemenea cazuri (...) nu sunt acceptate şi noi vom reacţiona ca atare. Dacă avem asemenea cazuri, vom investiga şi sperăm că în viitor nu vom mai avea asemenea plângeri”, a transmis ministrul ucrainean de Externe, potrivit Agerpres.

El a menţionat că în Ucraina este sărbătorită Ziua Limbii Române.

Dan Neculăescu a declarat, la rândul său, că Ministerul de Externe de la Bucureşti are un dialog cu comunitatea română din ţara vecină, dar şi cu autorităţile ucrainene.

„Am avut o discuţie bună despre reuniunea comisiei mixte interguvernamentale pe teme ale minorităţilor cât mai repede posibil. De asemenea, a existat un dialog între miniştrii Educaţiei din ţările noastre şi asemenea iniţiative vor continua”, a indicat el.

Neculăescu a precizat că vineri va avea loc reuniunea ministerială anuală a Iniţiativei Central Europene, la care România va preda Preşedinţia rotativă Ucrainei.

„Ne-am învăţat lecţiile din război”

Discuţiile cu Andrii Sîbiga au vizat şi securitatea la Marea Neagră şi parcursul european al Ucrainei.

„Vedem o deteriorare serioasă a securităţii în Marea Neagră, atacuri frecvente împotriva navelor comerciale, inclusiv în apele teritoriale ale României. (...) Aceste evenimente afectează direct România. Trebuie să înceteze. Avem nevoie de o pace justă şi durabilă”, a subliniat Dan Neculăescu.

Andrii Sîbiga a menţionat că Ucraina va susţine în cadrul Iniţiativei Central Europene eforturile de pace şi o încetare a focului completă în ţara sa, întoarcerea copiilor ucraineni răpiţi şi navigaţia liberă în Marea Neagră.

„Ne-am învăţat lecţiile din război şi avem experienţă de luptă unică cu cele mai noi tehnologii. Suntem pregătiţi să împărtăşim toate aceste lucruri cu România şi cu alte state membre ale Iniţiativei Central Europene pentru a consolida securitatea europeană”, a transmis ministrul de Externe al Ucrainei.

El a remarcat că Iniţiativa Central Europeană reuneşte ţări membre UE şi ţări candidate.

„Obiectivul nostru principal este integrarea europeană prin cooperare regională”, a afirmat secretarul general al Iniţiativei Central Europene, Franco Dal Mas.

El a evidenţiat că organizaţia a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei de la început. „Apărarea Ucrainei înseamnă apărarea Europei”, a completat Franco Dal Mas.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
andrei muraru fb
3
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
petrisor peiu face declaratii
4
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
jd vance profimedia
5
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Digi Sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
neculaescu ok
Dan Neculăescu s-a întâlnit cu omologul său de la Kiev. Discuții despre securitatea la Marea Neagră și minoritatea română din Ucraina
imigratie suedia migranti
Suedia reintroduce controalele la frontierele interne pentru șase luni. Guvernul invocă amenințările hibride
steagurile sua si ucraina in prim-plan avand in fundal cladirea congresului sua
Ucraina pierde aliați-cheie în Congresul SUA, pe măsură ce democrații preiau controlul (analiză Kyiv Post)
Elbridge Colby si Dan Neculaescu
Ministrul de Externe a discutat cu Elbridge Colby: „România îşi intensifică contribuţia pentru NATO 3.0”
Empty governmental hacking room with Russian flag on big screen, highlighting cyber terror and misinformation. Russian federation manipulating with disinformation campaigns. Hybrid warfare. Camera B.
Atacurile hibride ale Rusiei se intensifică. Ce măsuri ia România
Recomandările redacţiei
steag NATO sarma ghimbata
NATO a lansat o platformă de tip e-commerce, unde țările membre pot...
luca niculescu inquam octav ganea
Niculescu: Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul e să-și...
soldati americani
Traian Băsescu critică propunerea României privind trupele americane...
marcel alexandru stoica guvern
Ce spune ministrul Dezvoltării despre impozitele pe balcoanele...
Ultimele știri
Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța: cea mai mare participare de la începutul valului de proteste
25 de zboruri, perturbate de alerte cu bombă, dintre care două în România. UE activează un mecanism critic pentru securitatea aviației
Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata șefă a Diviziei pentru Drepturi Civile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!”
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei. Prima reacție a selecționerului Jorge...
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil...
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Scene incredibile într-o brutărie din SUA. Un aligator a intrat pe ușa din spate și a terorizat angajații
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...