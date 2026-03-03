Live TV

Ministrul de Externe Oana Țoiu, discuții cu omologul său în Polonia: Planul de Acțiune bilateral urmează să fie semnat în acest an

oana toiu Radosław Sikorski
Foto: Oana Țoiu/ Facebook

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a mers în vizită oficială în Polonia, unde a discutat cu omologul său Radosław Sikorski despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și modalitățile de a proteja cetățenii celor două țări care vor să se repatrieze. De asemenea, dialogul a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state. „Am agreat inițierea negocierilor pentru un nou Plan de Acțiune bilateral (2027-2031), care urmează să fie semnat cu ocazia viitoarei ședințe comune de guvern care va avea loc la Varșovia, în acest an”, arată ministrul Țoiu pe Facebook. 

„Sunt în vizită oficială în Polonia, la invitația omologului meu Radosław Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarității româno-polone. Țările noastre au semnat primul parteneriat strategic de securitate pe 3 martie 1921 iar astăzi colaborarea noastră este esențială pentru ca prioritățile regiunii să fie în centrul politicilor europene, pentru cooperarea transatlantică și securitatea pe Flancul Estic.  

Am marcat prietenia și reziliența popoarelor noastre cu o agendă de lucru care a atins multe subiecte importante pentru ambele țări: 

  • Am discutat cu ministrul Sikorski despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și modalitățile pe care le avem la dispoziție pentru a ne proteja cetățenii care vor să se repatrieze.
  • Dialogul nostru a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic și am agreat inițierea negocierilor pentru un nou Plan de Acțiune bilateral (2027-2031), care urmează să fie semnat cu ocazia viitoarei ședințe comune de guvern care va avea loc la Varșovia, în acest an.
  • Am deblocat Comisia mixtă prevăzută de Acordul interguvernamental de cooperare în domeniul industriei de apărare.
  • Ne dorim împreună intensificarea cooperării în formatul Trilateral (România-Polonia-Turcia) și în Formatul București 9 (B9), co-inițiat de România și Polonia.
  • Am recunoscut contribuțiile reciproce la securitatea comună și am mulțumit Poloniei pentru prezența militară în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din România.
  • Vrem să creștem în continuare nivelul excelent al schimburilor comerciale care au atins peste 12 miliarde de euro la finalul anului 2025.

Prieteniile se întăresc în momente dificile iar prietenia româno-polonă este una care este mai puternică după 105 ani de la primul parteneriat semnat”, transmite ministrul de Externe, Oana Țoiu. 

