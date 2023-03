Ministrul Energiei de la Chişinău explică de ce Republica Moldova nu poate rezilia acum contractul cu Gazprom

Republica Moldova nu poate rezilia, în acest moment, contractul de furnizare gaze naturale cu Gazprom, acestea fiind utilizate pentru asigurarea energiei în Transnistria, pentru a evita o criză umanitară în acea regiune separatistă, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, ministrul Energiei de la Chişinău, Victor Parlicov.

Moldovagaz a reluat de curând importurile de gaze din Rusia, de la Gazprom. Întrebat dacă a fost o decizie contrară politicii Guvernului de la Chişinău, Victor Parlicov a răspuns că "nu a fost coordonată cu Guvernul" și "nu a reprezentat interesele Guvernului".

"Nu a fost coordonată cu Guvernul. În mod normal, compania, mă rog ..., singură decide care e sursa, dar este un subiect sensibil politic şi am atenţionat compania în acest sens şi au revăzut decizia. Au revenit la achiziţionarea gazelor de la Energocom. (...) Deocamdată nu consider că a fost o rea intenţie. Eu cred că a fost mai curând o greşeală şi o neînţelegere, o încercare de a evita nişte tensiuni, să spunem aşa, la nivel de întreprinderi, dar eu cred că sunt mult mai importante mesajele politice pe care noi le transmitem prietenilor noştri din Occident, pentru că asta ne-am asumat şi asta am făcut toată iarna. Am trecut-o practic fără gaze ruseşti pe malul drept şi nu înţeleg care ar fi fost necesitatea să revenim la achiziţionarea gazelor de la Gazprom pe sfârşit de sezon de încălzire", a declarat Victor Parlicov.

Totodată, întrebat dacă ar putea cere rezilierea contractului cu Gazprom ministrul Energiei de la Chişinău a răspuns că regiunea transnistreană este alimentată cu gaze doar de la Gazprom şi "nu ar fi nimeni gata, astăzi, să livreze gaz acolo, de facto gratuit", aşa cum o face această companie.

"Nu este o problemă rezilierea contractului. Trebuie să înţelegem că Gazprom păstrează un rol, şi este un rol destul de important, în asigurarea cu gaze în special a regiunii din stânga Nistrului. Regiunea transnistreană, în acest moment, este alimentată cu gaze doar de la Gazprom şi nu ar fi nimeni gata, astăzi, să livreze gaz acolo, de facto gratuit, aşa cum o face Gazprom. Asta permite, pe de o parte, menţinerea unei stabilităţi sociale în stânga Nistrului, să nu ne pomenim acolo cu o criză de proporţii, inclusiv o criză umanitară, şi, pe de altă parte, asta influenţează indirect piaţa de energie electrică din Republica Moldova, pentru că cea mai mare parte a energiei electrice pe care o consumăm aici, în dreapta Nistrului, provine, este produsă la o centrală termică din regiunea transnistreană, din gazul livrat de facto gratuit. Asta ne permite să amortizăm sau să reducem, să avem un cost de energie, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru economie, ceva mai mic.

Noi înţelegem că acest lucru nu poate dura la nesfârşit, dar să evităm sau să negăm faptul că Gazprom are un rol pe piaţa Republicii Moldova, mai curând de energie electrică, tot nu ar fi corect. Din cauza asta, în acest moment, nu se pune problema rezilierii contractului cu Gazprom. (...)

Noi, repet, pentru consumatorii din regiunea care este controlată de autorităţile constituţionale, deja am demonstrat că într-un timp record putem renunţa la gazul din Federaţia Rusă, la gazul de la Gazprom. Totodată, aşa cum am menţionat, este vorba de regiunea transnistreană, unde nu este vorba doar de alimentarea cu energie sau cu gaze, ci este o problemă de securitate regională, dacă vreţi, ce va trebui soluţionată. Atunci când această problemă vom putea să o abordăm şi vom putea să o rezolvăm şi să îi reintegrăm în Republica Moldova, atunci şi rolul Gazprom de a întreţine aşa un fel de iluzie a independenţei în stânga Nistrului va dispărea.

Întotdeauna căutăm (variante altenrative pentru furnizarea de gaze - n.r.) şi nu pot anunţa ceva ca fapt împlinit, dar da ... Întotdeauna căutăm şi eu sunt absolut sigur că tot ceea ce se întâmplă pe piaţa regională demonstrează că există viaţă în Europa şi după gazul de la Gazprom", a precizat Parlicov.

Pe de altă parte, oficialul moldovean precizează că, în momentul de faţă, România furnizează doar 3% din energia electrică consumată de Republica Moldova, iar cea mai mare parte din energie provine de la centrala Cuciurgan din Transnistria.

"Cea mai mare parte a energiei electrice astăzi, pe malul drept, o consumăm provenind din centrala termo-electrică din regiunea transnistreană. Al doilea cel mai mare producător sunt sursele locale, centrale electrice cu termoficare, care asigură totodată şi sistemele de încălzire centralizată din cele mai mari oraşe, în cogenerare. Pe lângă asta, avem câte ceva din energia regenerabilă şi puţin, în jur de trei procente, de energie electrică pe care o achiziţionăm din România.", a spus Parlicov.

