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Ministrul extremist israelian Itamar Ben-Gvir pledează pentru uciderea a „30-40" de persoane în Gaza în fiecare noapte

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Itamar Ben-Gvir. Foto Profimedia
Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al Securității naționale. Foto: Profimedia
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Din articol
Ben-Gvir conduce forţele de poliţie şi închisorile din Israel Ben-Gvir critică reducerea atacurilor israeliene asupra Fâșiei Gaza Ben-Gvir pledează pentru emigrarea în masă şi expulzarea palestinienilor din Gaza

Ministrul israelian al Securităţii Naţionale, Itamar Ben-Gvir, a susţinut public uciderea a „30-40” de persoane în Gaza în fiecare noapte, comentarii care au ieşit la iveală duminică şi au fost rapid preluate de mass-media palestiniene, relatează AP, preluată de News.ro.

Itamar Ben-Gvir a făcut această declaraţie în timpul unei discuţii cu un fost ostatic din Gaza, Rom Braslavski, în cadrul podcastului acestuia. Cei doi discutau despre redresarea Israelului în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, moment în care Ben-Gvir a criticat reducerea recentă a atacurilor israeliene asupra Gazei.

„Nu e niciun secret, nu sunt de acord cu prim-ministrul”, a spus el. „Consider că în Gaza ar trebui efectuate asasinate ţintite, eliminând între 30 şi 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o ameninţare imediată — acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni.”

În trecut, declaraţii similare ale lui Ben-Gvir şi ale altor oficiali israelieni au fost condamnate pe scară largă. Multe dintre acestea au fost prezentate Curţii Internaţionale de Justiţie a ONU ca dovezi ale intenţiei de genocid. Israelul neagă că ar fi comis un genocid în Gaza.

Presa internă israeliană a menţionat foarte puţin această declaraţie, subliniind modul în care ideologii odinioară marginale, precum cea a lui Ben-Gvir, câştigă teren în perioada premergătoare alegerilor israeliene din 27 octombrie, scrie AP.

Personalităţi precum Ben-Gvir au câştigat popularitate în rândul israelienilor după atacul brutal al Hamas din 2023, când teroriștii palestinieni au ucis aproximativ 1.200 de persoane şi au luat 251 de ostatici. Mulţi dintre ostatici au relatat că au suferit de foame pe termen lung, au fost supuşi abuzurilor fizice şi psihologice şi, în unele cazuri, abuzurilor sexuale.

Ben-Gvir conduce forţele de poliţie şi închisorile din Israel

Ben-Gvir nu deţine autoritate asupra armatei ţării şi nu poate ordona atacuri asupra Fâșiei Gaza. Însă, după ce a activat timp de decenii în cadrul mişcării de extremă dreapta din Israel, el este acum una dintre cele mai influente persoane din ţară.

El deţine un control substanţial asupra unor componente-cheie ale aparatului de securitate al Israelului, conducând închisorile ţării — unde sunt încarceraţi mii de palestinieni din Gaza şi Cisiordania —, precum şi forţele de poliţie naţionale.

El s-a lăudat anterior că a redus raţiile alimentare pentru deţinuţii palestinieni. Curtea Supremă a Israelului a hotărât în 2025 că serviciul penitenciar condus de Ben-Gvir îi priva pe palestinieni de o dietă minimă de subzistenţă.

Ben-Gvir critică reducerea atacurilor israeliene asupra Fâșiei Gaza

Până de curând, Israelul lansa atacuri asupra Fâșiei Gaza aproape în fiecare zi, atacuri care au ucis peste 1.250 de persoane de la intrarea în vigoare a acordului de armistiţiu din octombrie, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Armata israeliană, care susţine că atacurile au vizat militanţii Hamas, a părut să-şi reducă intensitatea atacurilor, într-o concesie discretă făcută preşedintelui american Donald Trump, după ce Netanyahu a respins ultima încercare a preşedintelui de a avansa procesul de armistiţiu.

Presa israeliană a relatat săptămâna trecută că autoritatea de a efectua atacuri a fost acum limitată la şeful de stat major al armatei, ceea ce a stârnit furia parlamentarilor de dreapta, precum Ben-Gvir.

Ben-Gvir pledează pentru emigrarea în masă şi expulzarea palestinienilor din Gaza

În aceeaşi apariţie înregistrată, Ben-Gvir a pledat pentru emigrarea în masă a palestinienilor din Gaza — o propunere care, potrivit juriştilor internaţionali, ar putea constitui o epurare etnică — şi pentru repopularea Gazei de către Israel.

Acum douăzeci de ani, Israelul s-a retras din Fâşia Gaza, desfiinţând un grup de 21 de aşezări evreieşti cunoscut sub numele de „Gush Katif” şi retrăgându-şi forţele.

„Consider că întreaga Fâşie Gaza ne aparţine”, a declarat Ben-Gvir în interviu. „Aşezări nu doar în Gush Katif, ci în toată Fâşia Gaza, încurajând cât mai multă emigrare posibilă, trimiţându-i în ţările lor, iar pentru terorişti, nicio emigrare, nimic, doar să-i ucidem unul câte unul.”

Cea mai recentă propunere a lui Trump presupune ca Hamas să renunţe treptat la armele sale, în timp ce forţele israeliene îşi opresc atacurile şi încep retragerea din Fâşia Gaza. Hamas a acceptat acordul, deşi gruparea a condiţionat predarea armelor sale cele mai grele de crearea unui stat palestinian, lucru pe care actualul guvern al Israelului şi majoritatea clasei sale politice îl resping categoric.

Netanyahu afirmă că Israelul nu se va retrage din niciuna dintre poziţiile sale din Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat. Această poziţie lasă în suspans alte elemente ale armistiţiului, inclusiv desfăşurarea forţelor internaţionale şi orice reconstrucţie a teritoriului devastat.

 

Editor : M.C

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