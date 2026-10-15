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Ministrul francez de Externe spune că Elon Musk este în spatele „campaniilor de hărțuire online” a liderilor europeni

Data publicării:
Questions To The French Government At The National Assembly, Paris, France - 14 Oct 2026
Jean-Noël Barrot. Foto: Profimedia
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Din articol
Exacerbarea polarizării societăților Hărțuire online Obiectivul Kremlinului: să pună capăt democrațiilor liberale

Ministrul francez al Afacerilor Externe l-a acuzat pe miliardarul Elon Musk că își folosește platforma de socializare pentru a orchestra „campanii masive de hărțuire online” împotriva liderilor europeni, în contextul în care a denunțat eforturile străine de a destabiliza țara înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, relatează The Guardian.

În cadrul unui discurs susținut marți la o conferință a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Jean-Noël Barrot a subliniat rolul pe care rețelele sociale au ajuns să îl joace în lupta globală pentru democrație. „Forțele care urmăresc să submineze democrația domină acum peisajul informațional, unde folosesc tactici menite să polarizeze dezbaterea publică”, a afirmat el.

Exacerbarea polarizării societăților

Rezultatul a fost că „mișcările politice cu obiective autoritare”, care „fac jocul dușmanilor declarați ai democrației”, au câștigat teren în Europa și America de Nord, a spus el.

„Acestea exacerbează polarizarea societăților noastre”, a adăugat el. „Scopul lor final este clar: să preia puterea și apoi să creeze condițiile pentru a nu o mai ceda niciodată.”

Barrot a menționat alegerile prezidențiale din 2027 din Franța, unde lidera de extremă dreapta Marine Le Pen este favorită în sondaje. „Dușmanii democrației fac tot ce le stă în putință pentru a ne destabiliza”, a spus el. „Ei exploatează diviziunile noastre și folosesc imigrația, secularismul și conflictul israeliano-palestinian pentru a alimenta ura și tensiunile.”

El a enumerat mai multe alte exemple, de la o companie israeliană anonimă acuzată că a creat conturi false pe rețelele sociale franceze pentru a influența percepția asupra războiului dintre Israel și Gaza, până la acuzațiile conform cărora Azerbaidjanul a stârnit tensiuni pe fondul revoltelor sângeroase din teritoriul francez din Pacific, Noua Caledonie.

Hărțuire online

Barrot l-a menționat, de asemenea, pe Musk, cel mai bogat om din lume și proprietarul platformei de socializare X. „Există campanii masive de hărțuire online lansate de Elon Musk împotriva liderilor europeni, cu scopul de a influența dezbaterile, exploatând viralitatea platformei sale de socializare.”

Musk nu a răspuns la o solicitare de comentariu.

Barrot a menționat, de asemenea, protestele care au zguduit Franța în ultimele săptămâni, în cadrul cărora elevii, studenții și sindicaliștii au blocat școlile și au mărșăluit prin orașe. Evenimentele, a afirmat Barrot, au fost exploatate de „narațiuni ostile” din Rusia, China și Iran, precum și de cele asociate mișcării Maga din SUA.

Săptămâna trecută, Musk și președintele SUA, Donald Trump, și-au exprimat opinia cu privire la protestele din Franța, încercând să le reinterpreteze prin prisma migrației în masă și ignorând cererile protestatarilor privind îmbunătățirea condițiilor școlare.

Obiectivul Kremlinului: să pună capăt democrațiilor liberale

Barrot a afirmat că guvernul său depune eforturi pentru a răspunde unei realități în care influenceri plătiți sau angajați încearcă să exploateze potențialul viral al platformelor digitale. „Obiectivul Kremlinului este declarat în mod explicit: să pună capăt democrațiilor noastre liberale în favoarea unui nou autoritarism. Alți actori converg către acest obiectiv, încercând să dicteze Europei care democrații sunt «bune» și care sunt «rele», în funcție de măsura în care se aliniază propriilor lor interese”, a spus el.

Declarațiile ministrului francez vin la câteva zile după ce prim-ministrul britanic, Andy Burnham, a afirmat că era „clar” că Rusia a intervenit în referendumul privind Brexit-ul.

Barrot a afirmat că guvernul său va depune eforturi pentru a contracara aceste acțiuni ale entităților străine. „Suntem intransigenți, deoarece este evident pentru noi că acestea subminează interesele fundamentale ale națiunii”, a spus el. „Nu tolerăm nicio ingerință străină, indiferent de unde ar proveni. Este o chestiune de suveranitate.”

Editor : M.C

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