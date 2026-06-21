Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, îl acuză pe Donald Trump că este responsabil pentru închiderea strâmtorii Ormuz

Ministrul german al apărării Boris Pistorius i-a imputat duminică preşedintelui american Donald Trump responsabilitatea pentru închiderea strâmtorii Ormuz anunţată de Iran, demnitarul german cerând redeschiderea acestei căi navigabile esenţiale, transmite France Presse.

„În definitiv, cel care a forţat dopul în gâtul strâmtorii Ormuz este Trump, nu noi, dar noi avem interesul ca dopul să fie scos”, a declarat Pistorius într-un interviu pentru postul public de televiziune german ARD.

Strâmtoarea Ormuz, cale de tranzit crucială pentru livrările de petrol şi gaz mondiale, a fost blocată în timpul ostilităţilor ce au debutat pe 28 februarie prin atacurile americano-israeliene contra Iranului, notează France Presse, citată de Agerpres.

Teheranul acceptase să redeschidă strâmtoarea în cadrul unui acord preliminar semnat de Donald Trump şi omologul său iranian Masud Pezeshkian şi traficul maritim a început să fie reluat.

Dar sâmbătă, Iranul a anunţat că va închide din nou această cale navigabilă din cauza atacurilor israeliene în sudul Libanului.

„Deschiderea strâmtorii Ormuz, sau mai degrabă posibilitatea de a o tranzita în deplină securitate, este în interesul Europei, în interesul aprovizionării noastre energetice şi al relansării noastre economice”, a declarat Boris Pistorius.

Acesta a adăugat că orice acord vizând redeschiderea strâmtorii ar necesita sprijinul Iranului şi al Omanului.

Editor : Liviu Cojan