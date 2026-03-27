Ministrul german al Apărării, despre amenințarea rachetelor iraniene: Europa e în siguranță datorită NATO

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a respins vineri temerile legate de raza de acţiune a rachetelor iraniene, care ar putea atinge teoretic ţinte europene. Potrivit acestuia, continentul este în siguranţă datorită NATO, relatează dpa, citată de Agerpres.

Europa este „în siguranţă, mai ales că Germania nu se apără singură în ce priveşte apărarea aeriană, ci în contextul forţelor de apărare aeriană NATO”, a declarat Pistorius în timpul unei vizite la o facilitate militară australiană din apropierea metropolei Brisbane, pe coasta de est.

Ministrul german a amintit şi de desfăşurarea sistemului de apărare aeriană Arrow 3 achiziţionat din Israel, care va fi operaţional în curând.

„Acesta este un salt uriaş înainte. Încă îmi amintesc vocile critice când l-am achiziţionat. Au spus că nu există rachete pe care chestia asta ar trebui să le intercepteze”, a spus Pistorius.

Rachetele iraniene pot ajunge până în Europa

Arrow 3 este menit să distrugă rachete ostile chiar şi la o altitudine de peste 100 de kilometri, o capacitate pe care Forţele armate germane, sau Bundeswehr, nu o au încă, notează dpa.

Baza aeriană Schonewalde/Holzdorf, situată la graniţa dintre landurile germane Saxonia-Anhalt şi Brandenburg, cu o zonă de antrenament, este prima dintre cele trei situri Arrow planificate în Germania.

Pistorius a mai afirmat vineri că raza de acţiune a sistemelor de arme balistice ale Iranului era deja cunoscută.

„Desigur, în teorie, aceste rachete pot ajunge în Europa. Dar ştiam asta, ca să fiu sincer, chiar dinainte. Întrebarea este cu ce focoase şi cu ce precizie. De aceea avem încredere în capacitatea de apărare a NATO pusă în comun”, a asigurat el.

Ministrul german al apărării a menţionat şi că rachetele ghidate pentru sistemul american Patriot vor fi fabricate în curând şi în Germania de către contractorul de apărare MBDA.

Editor : C.L.B.