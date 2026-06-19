Ministrul german de Interne: „Ne aflăm în vizorul unor puteri străine. Suntem puși la încercare”

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a afirmat vineri că războiul hibrid plasează ţara într-o situaţie de „ameninţare ridicată” în materie de securitate, care nu mai poate fi considerată abstractă, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Ne aflăm într-o fază de ameninţare ridicată. Nu este încă vorba de o ameninţare concretă, dar este o ameninţare ridicată de care trebuie să ţinem seama (...) ca societate”, a spus el, subliniind că situaţia actuală şi evoluţia acesteia nu mai permit să se vorbească pur şi simplu despre o „ameninţare abstractă ridicată”.

Motivul este că se înregistrează un volum de indicii considerabil mai mare, atât de către serviciile ţărilor aliate Germaniei, cât şi concluziile serviciilor proprii, a declarat el în timpul unei conferinţe de presă la Hamburg la finalul unei întâlniri a miniştrilor de interne ai landurilor federale.

La aceasta se adaugă faptul că situaţiile care duc la daune concrete, atât în Germania, cât şi în ţările vecine capătă o importanţă din ce în ce mai mare, a spus ministrul.

În plus, se observă operaţiuni în cadrul cărora agenţi „impulsionează în străinătate şi în Germania planuri comune în reţele, desfăşoară activităţi de spionaj şi, eventual, pregătesc acte de sabotaj”, a precizat el.

„În acest moment, punctele noastre slabe sunt puse la încercare, iar această analiză ne conduce la concluzia că trebuie să vorbim acum despre un nivel ridicat de ameninţare şi să continuăm să ne consolidăm toate pregătirile pentru a ne putea apăra”, a subliniat Alexander Dobrindt.

În acest context, Dobrindt a menţionat Centrul comun pentru apărare împotriva ameninţărilor hibride (GAZ Hybrid), inaugurat în această săptămână, cu scopul de a reuni capacităţile necesare pentru detectarea, analizarea şi combaterea tuturor tipurilor de acţiuni întreprinse de puteri străine cu scopul de a destabiliza ţara.

Faptul că deja se lucrează la un prim dosar legat de planificarea unui atac arată cât de „necesară şi urgentă” era crearea sa, a subliniat el.

„Puteri străine ne atacă prin spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice şi campanii de dezinformare. Ţara noastră se află în vizorul unor puteri străine, iar aproape zilnic libertatea, democraţia şi bunăstarea noastră sunt atacate”, a declarat Dobrindt marţi, cu ocazia inaugurării acestui centru.

Editor : C.L.B.