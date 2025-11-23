Ministrul Informaţiilor din Iran avertizează asupra unei tentative de asasinat împotriva ayatollahului Ali Khamenei

Ministrul iranian al Informaţiilor a avertizat împotriva oricărei tentative a duşmanilor Iranului, în special Israel şi Statele Unite, de a-l asasina pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, şi de a provoca tulburări în interiorul ţării, informează AFP.



Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani şi la putere din 1989, este numărul unu al ţării şi ultimul decident în toate dosarele strategice ale Republicii Islamice, scrie Agerpres.

„Stâlpul(...) este ghidul Revoluţiei. De aceea, inamicul încearcă să-l vizeze şi să ia măsuri care ameninţă această axă a unităţii”, a declarat Esmaïl Khatib, citat sâmbătă seara de agenţia Isna.

Nu este clar dacă ministrul Informaţiilor se referea la un incident sau proiect specific, dar oficialii iranieni avertizează în mod regulat cu privire la presupuse comploturi străine, atribuite în general Statelor Unite şi Israelului.

Declaraţiile privind securitatea liderului suprem erau rare înainte de războiul din iunie dintre Iran şi Israel.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat un atac surpriză de o amploare fără precedent împotriva instalaţiilor strategice din Iran, ucigând zeci de ofiţeri iranieni de rang înalt, oameni de ştiinţă din domeniul nuclear şi civili.

Aceste atacuri au declanşat un război de 12 zile între cele două ţări inamice, în timpul căruia Statele Unite au bombardat şi trei situri nucleare iraniene.

Pe 11 noiembrie, preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a afirmat că s-a temut de asasinarea lui Khamenei în timpul acestui conflict şi că moartea sa ar fi generat diviziuni interne.

„Nu mi-am făcut griji pentru siguranţa mea. Mi-am făcut griji că s-ar putea întâmpla ceva cu Ghidul şi că am fi intrat în conflict”, a declarat Pezeshkian într-un videoclip.

Liderii israelieni şi americani au ameninţat în repetate rânduri că vor atenta la viaţa ayatollahului Khamenei.

Uciderea liderului suprem „nu va agrava conflictul. Va pune capăt conflictului”, a declarat în timpul războiului premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru postul american ABC News.

Preşedintele american Donald Trump a spus, la rândul său, că liderul suprem era „o ţintă uşoară”, dar că ţara sa „nu îl va elimina, cel puţin nu pentru moment”.

În timpul celor 12 zile de război împotriva Israelului, ayatollahul Khamenei nu a mai apărut în public.

Cu toate acestea, el s-a adresat naţiunii prin intermediul unor înregistrări în care apărea singur.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului, la 24 iunie, liderul suprem a redus considerabil numărul apariţiilor sale în public.

