Live TV

Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban”

Data publicării:
soldati-israel-tanc-ofensiva-liban-scaled
Soldați israelieni în Liban Foto: Profimedia (arhivă)
Din articol
Hezbollah a atacat baze militare în Israel

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat marţi că a autorizat armata să „ia sub control” noi poziţii în Liban, în paralel cu campania de lovituri aeriene executată de luni împotriva mişcării pro-iraniene Hezbollah.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi cu mine am autorizat armata israeliană să avanseze şi să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban, pentru a împiedica atacurile asupra localităţilor israeliene de frontieră”, a declarat Israel Katz într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

Puţin mai devreme, armata israeliană a afirmat că militarii săi sunt desfăşuraţi în „mai multe puncte” din sudul Libanului.

„Aceasta nu este o operaţiune terestră. Este o măsură tactică (...) menită să asigure securitatea poporului nostru”, le-a declarat jurnaliştilor din presa străină purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

„Am poziţionat soldaţi în zona de frontieră în puncte suplimentare pentru apărarea civililor noştri şi a împiedica Hezbollah să-i atace”, a adăugat el.

Hezbollah a atacat baze militare în Israel

După acordul de încetare a focului din noiembrie 2024, armata israeliană menţinea soldaţi în cinci poziţii pe care le consideră strategice în teritoriul libanez.

Hezbollah a anunţat marţi că a vizat trei baze militare în Israel, „ca răspuns” la loviturile aeriene israeliene în desfăşurare în Liban, mai ales împotriva bastionului său din sudul Beirutului.

În mai multe comunicate, Hezbollah a declarat că, „în replică la agresiunea criminală israeliană care a vizat zeci de oraşe şi sate libaneze, inclusiv periferia sudică a Beirutului”, luptătorii săi au utilizat drone pentru a lovi bazele aeriene Ramat David şi Meron în Israel.

Hezbollah a afirmat, de asemenea, că a lovit baza Nafah, pe Înălţimile Golan ocupate de Israel.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de ținte în primele 48 de ore. Sirenele sună în nordul Israelului
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Peste 300 de români au fost repatriați prin Egipt, cu două avioane TAROM, din cauza războiului din Orientul Mijlociu
sistem laser israelian
De la Iron Dome la Iron Beam. A folosit Israelul arme laser pentru a se apăra de rachetele Hezbollah? Ce limitări au noile sisteme
baza militara akrotiri cipru
Dronele care au vizat baza britanică din Cipru au fost lansate din Liban, potrivit unei surse guvernamentale cipriote
iran rachete
Doctrina teocrației iraniene, motivare pentru războiul cu Israel. „Atunci, Al Mahdi se va întâlni cu Hristos”
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit...
ID66128_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost...
Ultimele știri
Economist: „România stă mereu pe marginea prăpastiei cu deficitul. Conflictul din Iran ne poate da toate calculele peste cap”
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
După reușita de la Grammy, Olivia Dean a triumfat și la Brit Awards, unde a câștigat patru premii. „Vă...
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards