Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban”

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat marţi că a autorizat armata să „ia sub control” noi poziţii în Liban, în paralel cu campania de lovituri aeriene executată de luni împotriva mişcării pro-iraniene Hezbollah.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi cu mine am autorizat armata israeliană să avanseze şi să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban, pentru a împiedica atacurile asupra localităţilor israeliene de frontieră”, a declarat Israel Katz într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

Puţin mai devreme, armata israeliană a afirmat că militarii săi sunt desfăşuraţi în „mai multe puncte” din sudul Libanului.

„Aceasta nu este o operaţiune terestră. Este o măsură tactică (...) menită să asigure securitatea poporului nostru”, le-a declarat jurnaliştilor din presa străină purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

„Am poziţionat soldaţi în zona de frontieră în puncte suplimentare pentru apărarea civililor noştri şi a împiedica Hezbollah să-i atace”, a adăugat el.

Hezbollah a atacat baze militare în Israel

După acordul de încetare a focului din noiembrie 2024, armata israeliană menţinea soldaţi în cinci poziţii pe care le consideră strategice în teritoriul libanez.

Hezbollah a anunţat marţi că a vizat trei baze militare în Israel, „ca răspuns” la loviturile aeriene israeliene în desfăşurare în Liban, mai ales împotriva bastionului său din sudul Beirutului.

În mai multe comunicate, Hezbollah a declarat că, „în replică la agresiunea criminală israeliană care a vizat zeci de oraşe şi sate libaneze, inclusiv periferia sudică a Beirutului”, luptătorii săi au utilizat drone pentru a lovi bazele aeriene Ramat David şi Meron în Israel.

Hezbollah a afirmat, de asemenea, că a lovit baza Nafah, pe Înălţimile Golan ocupate de Israel.

