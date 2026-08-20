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Ministrul israelian al Apărării îl acuză pe Erdogan că atrage Turcia în „aventuri periculoase în Siria”

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Israel Katz, ministrul israelian al Apărării.
Israel Katz, ministrul israelian al Apărării. Foto: Profimedia
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Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, l-a acuzat joi pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan pe reţelele de socializare că îşi atrage ţara în „aventuri periculoase în Siria”, la două zile după ce avioane israeliene au bombardat un aeroport militar din ţara arabă, invocând o presupusă desfăşurare de trupe turceşti acolo, informează EFE și Agerpres.

„Erdogan atrage Turcia în aventuri periculoase în Siria. Israelul nu va permite nimănui să-i ameninţe securitatea”, a scris Katz pe reţeaua de socializare X. „Ar fi mai bine dacă Erdogan ar continua să ţină discursuri goale şi fanteziste împotriva Israelului în parlamentul turc şi nu ar testa hotărârea Israelului de a se apăra”, a continuat el.

Remarcile lui Katz vin la două zile după ce avioane israeliene au bombardat un aeroport militar din Idlib (nord-vestul Siriei), susţinând că acesta se pregătea să găzduiască trupe turceşti, acuzaţii pe care autorităţile de la Ankara le neagă.

Şeful Statului Major al armatei israeliene a vizitat trupele care ocupă sudul Siriei

Miercuri, şeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a vizitat trupele care ocupă sudul Siriei şi i-a îndemnat pe soldaţi să prevină "orice ameninţare semnificativă" la graniţele Israelului.

„Trebuie să prevenim dezvoltarea ameninţărilor teroriste, evitând în acelaşi timp apariţia unei ameninţări militare semnificative la graniţele noastre", le-a spus Zamir trupelor în discursul său. "Nu trebuie să permitem forţelor ostile să se stabilească la graniţele noastre şi vom şti cum să ne folosim capacităţile operaţionale exact atunci când este necesar”, a adăugat Zamir, care nu a specificat în discursul său la ce forţe se referă.

EFE aminteşte că Israelul a invadat „temporar” sudul Siriei în decembrie 2024, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, pentru a împiedica armamentul rămas acolo să cadă în mâinile grupurilor ostile Israelului.

Şeful armatei israeliene a reiterat că trupele operează într-o "realitate multifrontală", marcată de invaziile din Gaza, Liban şi Siria, dar şi de ocuparea Cisiordaniei şi de schimburile de focuri cu Yemenul, Irakul şi Iranul din ultimii ani.

„Arena siriană este una dintre ele. Vedem ce se întâmplă şi urmărim schimbările de pe frontul sirian. Trebuie să ne pregătim în consecinţă”, a adăugat Zamir.

Bombardamentul din Idlib constituie una dintre primele acţiuni ale Israelului împotriva Turciei, dincolo de acuzaţiile obişnuite ale guvernului israelian împotriva lui Erdogan, care s-au intensificat în ultimele luni, notează EFE.

Siria insistă că nu este planificată nicio consolidare militară turcă la baza aeriană atacată de Israel

Ministrul de externe sirian, Asaad al-Shaibani, a declarat că a transmis clar Israelului că nu există planuri de a înfiinţa o bază militară turcă la baza aeriană Abu al-Duhur, atacată de Israel marţi, şi a adăugat că situl este reabilitat pentru a fi utilizat de Forţele Aeriene Siriene.

Al-Shaibani a declarat că ofiţeri ai armatei turce au vizitat baza ca parte a unui antrenament şi a unei cooperări militare mai ample. El a negat orice consolidare militară turcească, spunând că instalaţia este în mare parte goală şi încă nu este operaţională.

„Nu a existat nicio intenţie de a înfiinţa o bază turcească acolo, nici de a stabili o prezenţă militară turcească permanentă sau de a desfăşura forţe turceşti la faţa locului”, a declarat Al-Shaibani într-un interviu acordat Axios miercuri, citat de Reuters.

Al-Shaibani a declarat că Israelul nu are nicio justificare legitimă pentru bombardament. Siria rămâne deschisă negocierilor cu Israelul privind detensionarea, a insistat el.

Cele două părţi au făcut progrese semnificative către un acord de securitate în timpul unor discuţii mediate de SUA care au durat un an, dar Israelul şi-a retras ulterior angajamentele, iar acordul nu a fost implementat, a adăugat el.

Şeful diplomaţiei siriene a declarat că orice acord viitor trebuie să abordeze preocupările de securitate ale ambelor părţi şi să respecte suveranitatea siriană, avertizând că operaţiunile militare israeliene continue vor creşte instabilitatea regională.

Editor : A.P.

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