Ministrul israelian al Apărării promite să „elimine” orice lider suprem ales să îi succeadă lui Ali Khamenei

Iran US
Israel Katz, ministrul israelian al Apărării. Foto: Profimedia

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmă că armata israeliană va încerca să ucidă orice lider suprem iranian numit să-i succeadă lui Ali Khamenei, relatează Al Jazeera.

„Orice lider numit de regimul terorist iranian pentru a continua să conducă planul de distrugere a Israelului, de amenințare a SUA și a lumii libere și a țărilor din regiune și de oprimare a poporului iranian va fi o țintă clară pentru eliminare”, a declarat Katz.

„Nu contează cum se numește sau unde se ascunde”, a spus el.

„Primul ministru și cu mine am dat instrucțiuni IDF să se pregătească și să acționeze cu toate mijloacele pentru a îndeplini misiunea ca parte integrantă a obiectivelor operațiunii „Lion's Roar”.

Vom continua să acționăm cu toată forța, împreună cu partenerii noștri americani, pentru a distruge capacitățile regimului și a crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să îl răstoarne și să îl înlocuiască”, a spus Katz.

Katz a continuat, spunând că Israelul va continua să acționeze împreună cu SUA pentru a distruge capacitățile Iranului și „a crea condițiile pentru ca poporul iranian să-și răstoarne” guvernul.

Armata israeliană a raportat că a lansat un nou „val de atacuri” în Iran, după ce Republica Islamică a lansat trei baraje importante de rachete asupra teritoriului israelian în ultimele ore.

Armata a precizat că a vizat în special „site-uri de lansare, sisteme de apărare aeriană și alte infrastructuri” iraniene, fără a furniza mai multe detalii pentru moment.

