Ministrul israelian al Apărării promite să „elimine” orice lider suprem ales să îi succeadă lui Ali Khamenei

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmă că armata israeliană va încerca să ucidă orice lider suprem iranian numit să-i succeadă lui Ali Khamenei, relatează Al Jazeera.

„Orice lider numit de regimul terorist iranian pentru a continua să conducă planul de distrugere a Israelului, de amenințare a SUA și a lumii libere și a țărilor din regiune și de oprimare a poporului iranian va fi o țintă clară pentru eliminare”, a declarat Katz.

„Nu contează cum se numește sau unde se ascunde”, a spus el.

„Primul ministru și cu mine am dat instrucțiuni IDF să se pregătească și să acționeze cu toate mijloacele pentru a îndeplini misiunea ca parte integrantă a obiectivelor operațiunii „Lion's Roar”.

Vom continua să acționăm cu toată forța, împreună cu partenerii noștri americani, pentru a distruge capacitățile regimului și a crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să îl răstoarne și să îl înlocuiască”, a spus Katz.

Katz a continuat, spunând că Israelul va continua să acționeze împreună cu SUA pentru a distruge capacitățile Iranului și „a crea condițiile pentru ca poporul iranian să-și răstoarne” guvernul.

Armata israeliană a raportat că a lansat un nou „val de atacuri” în Iran, după ce Republica Islamică a lansat trei baraje importante de rachete asupra teritoriului israelian în ultimele ore.

Armata a precizat că a vizat în special „site-uri de lansare, sisteme de apărare aeriană și alte infrastructuri” iraniene, fără a furniza mai multe detalii pentru moment.

