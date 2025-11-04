Ministrul nigerian de Externe răspunde la amenințările lui Trump: „Nu trebuie creat un alt Sudan”

Constituţia Nigeriei nu tolerează nicio persecuţie religioasă, a dat asigurări marţi ministrul de Externe Yusuf Tuggar, în replică la ameninţările de intervenţie militară lansate de preşedintele american Donald Trump pentru apărarea creştinilor din această ţară vest-africană, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Suntem ghidaţi de ceea ce Constituţia noastră spune în materie de libertate religioasă (...) şi aceasta arată că nicio persecuţie religioasă nu poate fi susţinută în vreun fel de către autorităţile federale, regionale sau locale, este imposibil”, a subliniat ministrul nigerian, în cursul unei vizite în Germania.

Nigeria, împărţită aproape egal între un nord majoritar musulman şi un sud predominant creştin, este scena mai multor conflicte care, potrivit experţilor, au făcut victime atât printre creştini, cât şi printre musulmani.

„Ceea ce încercăm să facem lumea să înţeleagă este că nu trebuie creat un alt Sudan. Nigeria numără 230 milioane de locuitori (...) Este cea mai mare ţară din Africa”, a afirmat el, ţinând în mână un exemplar al Constituţiei.

Ministrul nigerian a amintit că, în Sudan, divizarea ţării pe o bază religioasă sau tribală nu a rezolvat nimic, dimpotrivă, de vreme ce „se caută astăzi cum anume să fie rezolvată criza nu doar în Sudan, în nordul Sudanului, dar şi în sud”.

La sfârşitul săptămânii trecute, Trump a lansat ameninţarea unei intervenţii armate americane în Nigeria, invocând „ucideri de creştini” comise de „terorişti islamişti”.

Preşedintele nigerian Bola Ahmed Tinubu a propus ulterior o întâlnire „în zilele următoare”.

Nigeria, ţară mare producătoare de petrol, se confruntă cu mai multe provocări de securitate. În nord-estul ţării, insurecţia jihadistă Boko Haram, activă din 2009, a făcut peste 40.000 de morţi şi a forţat mai mult de două milioane de persoane să îşi părăsească locuinţele, conform cifrelor Naţiunilor Unite.

Editor : C.L.B.