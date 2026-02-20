Live TV

Ministrul polonez al Apărării: Europa trebuie să cheltuiască mai mult pe armament pentru ca SUA să o ia în serios

Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării. Foto Profimedia
Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al Apărării.
Ministrul polonez al Apărării a declarat că nu se teme pentru viitorul NATO, deoarece cu cât Europa investește mai mult în capacitățile sale militare, cu atât SUA o vor respecta mai mult ca partener, relatează TVPWorld.

Władysław Kosiniak-Kamysz, care este și viceprim-ministru, a declarat joi jurnaliștilor că NATO și UE sunt organizații separate, cu misiuni diferite, dar care pot colabora.

„Nici măcar nu mă gândesc la o competiție între NATO și Uniunea Europeană: UE completează NATO, iar NATO completează capacitățile UE”, a spus el.

El a susținut că armatele naționale trebuie să rămână aliniate cu NATO, care ar trebui să păstreze comanda și să supravegheze strategia operațională, în timp ce UE ar trebui să se concentreze pe economie, lanțurile de aprovizionare, industria de apărare și finanțarea forțelor armate.

Kosiniak-Kamysz a respins, de asemenea, îngrijorările cu privire la legăturile transatlantice, menționând că Europa a intensificat investițiile militare în urma apelurilor președintelui american Donald Trump la creșterea cheltuielilor.

El a adăugat că speră ca Italia și Franța să urmeze exemplul „Poloniei, Germaniei și țărilor scandinave, care în acest sens sunt parteneri foarte importanți pentru noi”.

„Cu cât Europa investește mai mult, cu atât America o va trata mai serios și cu mai mult respect în aceste domenii”, a spus ministrul Apărării.

Ce se întâmplă cu armele nucleare?

Luni, Kosiniak-Kamysz a declarat că susține dezvoltarea capacităților proprii de cercetare nucleară ale Poloniei. Întrebat dacă își imaginează că țara va urmări armele nucleare, el a răspuns că problema este în mare parte închisă, deoarece Polonia este legată de multiple convenții internaționale.

„Avem partajarea nucleară care decurge din deciziile americane și ale NATO, așa că în aceste formate Polonia ar trebui să se poziționeze și este gata să coopereze cu toate statele membre NATO”, a spus Kosiniak-Kamysz.

