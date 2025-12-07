Live TV

Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul

Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia
Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, i-a spus lui Elon Musk să „plece pe Marte” după ce miliardarul a cerut desființarea Uniunii Europene, în cadrul unor valuri de critici din partea unor personalități americane de seamă care vizează politica de migrație și credibilitatea democratică a blocului comunitar, scrie TVPWorld.

Radosław Sikorski a reaprins disputa mult mediatizată dintre cei doi sâmbătă seara, după ce Musk a scris pe site-ul de socializare X, pe care îl deține: „Cât va mai dura până când UE va dispărea? AbolishTheEU”

Diplomatul polonez a răspuns: „Du-te pe Marte. Acolo nu există cenzură asupra salutului nazist.”

Sikorski se referea la imaginile în care Musk făcea ceea ce unii comentatori au numit un salut nazist la învestirea președintelui Donald Trump în ianuarie. Compania SpaceX a lui Musk încearcă, de asemenea, să trimită o rachetă pe Marte și dorește să înființeze „un oraș autosuficient” pe planeta roșie.

Medvedev se alătură discuției

Seria de postări ale lui Musk despre UE de sâmbătă a atras atenția fostului președinte rus Dmitri Medvedev, o personalitate cunoscută în prezent pentru activitatea sa provocatoare pe rețelele de socializare.

Ca răspuns la o postare în care se spunea că suveranitatea ar trebui returnată țărilor europene, fostul lider a răspuns „Exact”.

Postarea lui Musk și răspunsul lui Medvedev
Acest lucru a determinat o altă postare din partea lui Sikorski, care a distribuit interacțiunea împreună cu o postare care sugera că Rusia era adevăratul câștigător al retoricii care critica UE și promova naționalismul în Europa.

El a scris: „Dacă cineva mai are încă îndoieli cu privire la cine servește toată această retorică anti-UE despre suveranitate. Cei care vor să profite de semănarea urii și cei care vor să cucerească Europa”.

Ce a determinat acest lucru?

Tensiunile dintre SUA și UE au ieșit în prim-plan după ce o nouă strategie americană de securitate, publicată joi, a atacat uniunea celor 27 de țări, acuzând-o că zdrobește identitățile naționale și provoacă „ștergerea civilizației” prin poziția sa față de migrație.

Există, de asemenea, tensiuni în ceea ce privește politica tehnologică – o problemă care ar putea fi în mintea lui Musk. Vineri, secretarul de Stat american Marco Rubio a criticat decizia Comisiei Europene de a amenda X cu 120 de milioane de euro, calificând-o drept „un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și asupra poporului american din partea guvernelor străine”.

„Zilele cenzurii online a americanilor s-au terminat”, a scris el pe X.

Sâmbătă, în timp ce Musk a făcut o serie de comentarii critice, el a afirmat totodată că este pro-Europa. „Iubesc Europa, dar nu monstrul birocratic care este UE”, a scris el.

Sikorski vs Musk: Runda 4

Aceasta nu este prima întâlnire online dintre Sikorski și Musk.

În iunie, Sikorski ar fi „câștigat internetul” după ce l-a provocat pe CEO-ul Tesla în legătură cu scurta sa incursiune în politica americană, după o ceartă publică cu Trump.

Ministrul de Externe a postat pe platforma X a lui Musk, spunând: „Vezi, omule, politica e mai dificilă decât credeai”.

În martie, Musk l-a numit pe Sikorski „marioneta lui Soros” după ce a văzut o fotografie cu el pe X alături de fiul miliardarului filantrop George Soros, Alex, care a preluat frâiele fundației tatălui său, Open Society Foundations, anul trecut.

Unele cercuri conservatoare și de dreapta îl acuză pe George Soros că își folosește averea pentru a submina ordinea democratică și a promova o agendă „globalistă”.

Cu câteva zile înainte, pe 9 martie, Musk a amenințat că va întrerupe serviciul său de internet mobil Starlink, care este utilizat de armata ucraineană.

Sikorski a ripostat, spunând: „Dacă SpaceX se dovedește a fi un furnizor nesigur, noi [Polonia] vom fi nevoiți să căutăm alți furnizori”.

Ministrul de Externe a adăugat că Polonia plătește 50 de milioane de dolari anual pentru accesul Ucrainei la Starlink.

Musk a părut apoi să dea înapoi, răspunzând: „Sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuși dacă l-aș opri”.

