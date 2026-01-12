Ministrul polonez de externe, lecție de istorie pentru Tucker Carlson „Sugestia mea: mai întâi faptele, apoi opiniile”

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, l-a criticat pe comentatorul american de dreapta Tucker Carlson după ce acesta a afirmat în mod eronat că SUA au intrat în război când Germania nazistă a invadat Polonia.

Sikorski a distribuit pe platforma de socializare X un clip cu Carlson, fost prezentator la Fox News, în care comentatorul american afirma că Statele Unite au declarat război Germaniei ca răspuns direct la invadarea Poloniei în 1939, scrie TVPWorld.

„Este greșit ca țările mai mari să înghită țările mai mici doar pentru că vor asta. De aceea noi [SUA] am declarat război Germaniei când a invadat Polonia. Dar nu am declarat război Uniunii Sovietice când a făcut același lucru în aceeași zi”, a spus Carlson în clip.

Sikorski a răspuns că prezentatorul Carlson a înțeles greșit faptele. „Nu, Tucker Carlson. SUA nu au declarat război Germaniei când Hitler a invadat Polonia. La fel, Rusia a invadat Ucraina, nu invers”, a scris el pe X.

„Sugestia mea: mai întâi faptele, apoi opiniile”, a adăugat el.

Cronologia reală

Germania nazistă a invadat Polonia la 1 septembrie 1939, declanșând începutul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Aceasta a fost urmată de invadarea Poloniei de est de către Rusia la 17 septembrie.

Dar Statele Unite nu au declarat oficial război Germaniei până la 11 decembrie 1941, la câteva zile după atacul Japoniei asupra Pearl Harbor și declarația ulterioară de război a Germaniei împotriva SUA.

Editor : Sebastian Eduard