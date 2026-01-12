Live TV

Ministrul polonez de externe, lecție de istorie pentru Tucker Carlson „Sugestia mea: mai întâi faptele, apoi opiniile”

Data publicării:
Radosław Sikorski, Tucker Carlson
Foto: Profimedia

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, l-a criticat pe comentatorul american de dreapta Tucker Carlson după ce acesta a afirmat în mod eronat că SUA au intrat în război când Germania nazistă a invadat Polonia.

Sikorski a distribuit pe platforma de socializare X un clip cu Carlson, fost prezentator la Fox News, în care comentatorul american afirma că Statele Unite au declarat război Germaniei ca răspuns direct la invadarea Poloniei în 1939, scrie TVPWorld.

„Este greșit ca țările mai mari să înghită țările mai mici doar pentru că vor asta. De aceea noi [SUA] am declarat război Germaniei când a invadat Polonia. Dar nu am declarat război Uniunii Sovietice când a făcut același lucru în aceeași zi”, a spus Carlson în clip.

Sikorski a răspuns că prezentatorul Carlson a înțeles greșit faptele. „Nu, Tucker Carlson. SUA nu au declarat război Germaniei când Hitler a invadat Polonia. La fel, Rusia a invadat Ucraina, nu invers”, a scris el pe X.

„Sugestia mea: mai întâi faptele, apoi opiniile”, a adăugat el.

Cronologia reală

Germania nazistă a invadat Polonia la 1 septembrie 1939, declanșând începutul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Aceasta a fost urmată de invadarea Poloniei de est de către Rusia la 17 septembrie.

Dar Statele Unite nu au declarat oficial război Germaniei până la 11 decembrie 1941, la câteva zile după atacul Japoniei asupra Pearl Harbor și declarația ulterioară de război a Germaniei împotriva SUA.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Digi Sport
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zbigniew Ziobro, ministrul Justiției din Polonia, cu stema in spate, la conferinta de presa
Ungaria a acordat azil politic fostului ministru polonez al justiţiei Zbigniew Ziobro: „O decădere totală!”
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Republica Islamică Iran este „pe deplin pregătită pentru război”. Ce a spus șeful diplomației de la Teheran
profimedia-0861313663
Noile controale UE la frontieră afectează călătorii din SUA și Marea Britanie. Aeroporturile avertizează asupra întârzierilor
donald trump narendra modi india
SUA și India negociază sub presiune. Tarifele, petrolul rusesc și relația dintre Trump și Modi complică acordul
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei decizii care poate schimba jocul la Teheran
Recomandările redacţiei
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
Bloody November in Tehran
Cele șase scenarii pentru Iran: de la agățarea de putere a regimului...
Radu Marinescu.
Ce a răspuns Radu Marinescu, întrebat dacă își va da demisia în cazul...
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic în România. Noaptea de luni...
Ultimele știri
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional: A fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie
Premierul Slovaciei cere demiterea șefei diplomației UE. Robert Fico: „Trebuie să o înlocuim pe Kaja Kallas”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă...
Fanatik.ro
Cât timp au la dispoziție românii din străinătate să vină în țară, în caz de război sau alt scenariu dificil...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Faimoasa campioană din România care a refuzat o ofertă de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cum întrerupi asigurarea RCA – înainte era imposibil să suspenzi valabilitatea, dar s-a schimbat legea
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
Pro FM
Blake Shelton, declarații după nenumăratele zvonuri privind divorțul de Gwen Stefani: „Nu mai cred nimic!”
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
O femeie, mamă singură, își plănuiește înmormântarea și strânge bani pentru copiii ei, după ce a fost...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
La ce se gândesc câinii când pleci de acasă și cum să-i liniștești. Ce spun specialiștii despre anxietatea de...
Film Now
Julia Roberts, aplaudată frenetic la Globurile de Aur 2026: „O să fiu imposibilă cel puțin o săptămână!”...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...