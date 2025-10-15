Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”

Ministrul de Externe al Poloniei a prezentat Parlamentului britanic o dronă iraniană utilizată de Rusia în războiul său actual din Ucraina, relatează TVPWorld.

În cadrul unei vizite la Londra marți – a 100-a sa călătorie în străinătate de când a devenit ministru de Externe în 2023 – Radosław Sikorski a prezentat o dronă iraniană Shahed-136 care a fost doborâtă în Ucraina, în timpul unui discurs adresat parlamentarilor britanici, în care diplomatul polonez a solicitat sprijin continuu pentru Kiev.

Iranul, aliat al Kremlinului, a negat mult timp că ar fi furnizat Moscovei drone kamikaze Shahed pentru a fi utilizate împotriva Ucrainei, dar aeronavele fără pilot fabricate în Iran sunt frecvent doborâte de apărarea aeriană ucraineană.

În februarie, Sikorski l-a acuzat pe ambasadorul Iranului în Polonia că „personal” l-a mințit, negând că Iranul trimite drone Rusiei.

Într-o indicație semnificativă a perspectivei Varșoviei asupra unei potențiale soluții rapide de pace în Ucraina, Sikorski a declarat: „Ucrainenii planifică acest război pentru trei ani, ceea ce este prudent... Trebuie să-l convingem pe președintele rus Vladimir Putin că suntem gata să rămânem pe această cale cel puțin trei ani.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Putin „ne va aștepta să renunțăm”

„Dacă Putin crede că suntem pe punctul de a ceda, de a înceta să sprijinim Ucraina, ne va aștepta să renunțăm”, a spus ministrul de Externe polonez, adăugând că, atunci când Putin va vedea că Ucraina are resursele necesare pentru a-și menține statul și armata în funcțiune datorită sprijinului continuu al Occidentului, liderul rus „poate fi determinat să-și schimbe cursul”.

Sikorski a adăugat că speră ca președintele american Donald Trump să pună la dispoziția Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA, pentru a-i întări atacurile împotriva infrastructurii ruse.

El a mai spus că ar fi „iresponsabil” să nu se construiască sisteme de apărare, cum ar fi un „zid de drone” pe flancul estic al Europei, adăugând că Moscova ar putea „ajunge, din păcate, adânc în Europa”.

Statele membre ale Uniunii Europene de pe flancul estic al blocului comunitar au convenit luna trecută să construiască un „zid de drone” pentru a contribui la securizarea spațiului aerian al UE, după ce, în noaptea de 9-10 septembrie, aproximativ 20 de drone au pătruns în Polonia, iar pe 19 septembrie trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute.

Moscova neagă că incidentele ar fi fost provocări intenționate.

Discursul de marți nu a fost prima ocazie în care Sikorski a folosit o dronă de fabricație iraniană pentru a-și exprima punctul de vedere în fața comunității internaționale, ministrul polonez de Externe prezentând o astfel de aeronavă la o expoziție organizată în februarie în apropierea sediului ONU.

Editor : Marina Constantinoiu