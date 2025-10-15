Live TV

Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”

Data publicării:
Ministrul de Externe polonez a dus o dronă Shahed-136 în Parlamentul britanic. Foto-X
Ministrul de Externe polonez a dus o dronă Shahed-136 în Parlamentul britanic. Foto-X
Din articol
Putin „ne va aștepta să renunțăm”

Ministrul de Externe al Poloniei a prezentat Parlamentului britanic o dronă iraniană utilizată de Rusia în războiul său actual din Ucraina, relatează TVPWorld.

În cadrul unei vizite la Londra marți – a 100-a sa călătorie în străinătate de când a devenit ministru de Externe în 2023 – Radosław Sikorski a prezentat o dronă iraniană Shahed-136 care a fost doborâtă în Ucraina, în timpul unui discurs adresat parlamentarilor britanici, în care diplomatul polonez a solicitat sprijin continuu pentru Kiev.

Iranul, aliat al Kremlinului, a negat mult timp că ar fi furnizat Moscovei drone kamikaze Shahed pentru a fi utilizate împotriva Ucrainei, dar aeronavele fără pilot fabricate în Iran sunt frecvent doborâte de apărarea aeriană ucraineană.

În februarie, Sikorski l-a acuzat pe ambasadorul Iranului în Polonia că „personal” l-a mințit, negând că Iranul trimite drone Rusiei.

Într-o indicație semnificativă a perspectivei Varșoviei asupra unei potențiale soluții rapide de pace în Ucraina, Sikorski a declarat: „Ucrainenii planifică acest război pentru trei ani, ceea ce este prudent... Trebuie să-l convingem pe președintele rus Vladimir Putin că suntem gata să rămânem pe această cale cel puțin trei ani.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Putin „ne va aștepta să renunțăm”

„Dacă Putin crede că suntem pe punctul de a ceda, de a înceta să sprijinim Ucraina, ne va aștepta să renunțăm”, a spus ministrul de Externe polonez, adăugând că, atunci când Putin va vedea că Ucraina are resursele necesare pentru a-și menține statul și armata în funcțiune datorită sprijinului continuu al Occidentului, liderul rus „poate fi determinat să-și schimbe cursul”.

Sikorski a adăugat că speră ca președintele american Donald Trump să pună la dispoziția Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune fabricate în SUA, pentru a-i întări atacurile împotriva infrastructurii ruse.

El a mai spus că ar fi „iresponsabil” să nu se construiască sisteme de apărare, cum ar fi un „zid de drone” pe flancul estic al Europei, adăugând că Moscova ar putea „ajunge, din păcate, adânc în Europa”.

Statele membre ale Uniunii Europene de pe flancul estic al blocului comunitar au convenit luna trecută să construiască un „zid de drone” pentru a contribui la securizarea spațiului aerian al UE, după ce, în noaptea de 9-10 septembrie, aproximativ 20 de drone au pătruns în Polonia, iar pe 19 septembrie trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian timp de 12 minute.

Moscova neagă că incidentele ar fi fost provocări intenționate.

Discursul de marți nu a fost prima ocazie în care Sikorski a folosit o dronă de fabricație iraniană pentru a-și exprima punctul de vedere în fața comunității internaționale, ministrul polonez de Externe prezentând o astfel de aeronavă la o expoziție organizată în februarie în apropierea sediului ONU.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Screenshot 2025-10-13 232543
3
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
Maria Corina Machado
4
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
Digi Sport
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
plenul senatului
Derapaj grav în Senat. Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs...
mașini care se bușesc
De ce cresc prețurile la polițele RCA. Vicepreședinte ASF: „Trebuie...
ben hodges profimedia-0478130954
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi...
penitenciar
Breşă de securitate la Penitenciarul Târgu Jiu: Un deținut a...
Ultimele știri
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, spune că actuala Coaliție de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”
Șeful diplomației maghiare s-a dus până la Moscova pentru a se plânge de UE. Ce-l nemulțumește pe Peter Szijjarto
Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump si vladimir putin
Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina: „Ar fi trebuit să câștige într-o săptămână”
Anunțul poliției poloneze privind operațiunea de dezinformare. Foto- X
Operațiune rusească de dezinformare în Polonia. O știre falsă despre o triplă crimă a devenit virală, scopul fiind denigrarea Ucrainei
racheta Tomahawk lansata de pe nava
„Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa
Serghei Tihanovski și Svetlana Tihanovskaia în Vilnius
Cuplul care conduce opoziția din Belarus a dezvăluit cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Acum se vede unde au dus acele greșeli”
Soldați tineri în Rusia
„Mamă, o să mă anuleze și o să spună că m-am sinucis”. De ce apelează soldații ruși la soluția „zero” față de propriii colegi
Partenerii noștri
Pe Roz
Divorțat de șase luni, acum deja logodit. Prințul Leka al Albaniei se pregătește de nuntă la scurt timp după...
Cancan
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Fanatik.ro
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger! Anomalia termică anunţată de meteorologi
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Heather Graham, mărturisiri despre relația cu Heath Ledger: „Eram foarte îndrăgostită de el când ne-am...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Macron admite că a greșit înghețând pensiile. Pensionarii români au pierdut 520 lei. Nimeni vinovat!
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Michael J. Fox, declarații tulburătoare despre moarte: Nu vreau ceva dramatic, mi-aș dori pur și simplu să nu...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"