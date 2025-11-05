Ministrul rus al Apărării acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, că Statele Unite ar fi exersat un atac cu rachete nucleare asupra teritoriului rus în timpul unor exerciții recente, relatează RBC Ukraine.

Belousov a spus că SUA organizează în mod regulat exerciții ale forțelor sale ofensive strategice.

„Cel mai recent exercițiu de acest gen, Global Thunder 2025, a inclus, vreau să subliniez, repetarea unui atac nuclear cu rachete pe teritoriul Rusiei. Acesta a avut loc în octombrie anul acesta”, a afirmat ministrul rus.

Potrivit acestuia, astfel de exerciții fac parte dintr-un set mai larg de măsuri ale SUA, care includ testarea armelor nucleare, ceea ce crește semnificativ nivelul de pericol pentru Rusia.

În cadrul unei reuniuni a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei, Belousov a propus, de asemenea, ca Putin să înceapă pregătirile imediate pentru efectuarea de „teste nucleare la scară largă”.

La rândul său, liderul de la Kremlin a dat instrucțiuni Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării și altor agenții să studieze problema și să pregătească propuneri relevante.

Putin a adăugat că, dacă SUA sau alte țări care sunt părți la Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare încep să testeze armele lor nucleare, Rusia „trebuie să ofere un răspuns adecvat”.

Mesajul vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută că a ordonat reluarea testelor nucleare, susținând că alte țări le desfășurau deja. El a dat ordinul cu doar câteva ore înainte de întâlnirea sa din Coreea de Sud cu liderul chinez Xi Jinping.

Şeful serviciilor de informaţii externe ruse (SVR), Serghei Narîşkin, a declarat că diplomaţii ruşi au cerut omologilor lor americani să „clarifice conţinutul acestor declaraţii foarte mediatizate ale preşedintelui american Donald Trump” cu privire la testele nucleare.

