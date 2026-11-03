Ministrul spaniol al Transporturilor şi-a anunţat demisia, la aproape o săptămână după tragedia feroviară

Ministrul spaniol al Transporturilor Oscar Puente şi-a anunţat marţi demisia, la aproape o săptămână după catastrofa feroviară soldată cu moartea a cel puţin 69 de persoane, al doilea accident grav din reţeaua de căi ferate spaniolă din acest an, relatează AFP şi Reuters.

„Voiam să vă anunţ că renunţ nu numai funcţia de ministru al Transporturilor, ci şi la locul pe listele” pentru alegerile legislative din 29 noiembrie, a declarat la finalul unei lungi audieri în faţa deputaţilor ministrul, care până acum a exclus demisia din funcţie în mai multe rânduri.

Bilanțul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză, produsă miercuri în provincia Toledo din Spania, a crescut la cel puțin 69 de morți și zeci de răniți.

Accidentul s-a produs după ce un tren a fost autorizat să își reia circulația, deși semnalul era roșu, în urma unei defecțiuni a sistemului de siguranță feroviară.

Premierul Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național și a promis că vor fi stabilite toate circumstanțele tragediei.

Editor : A.P.