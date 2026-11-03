Live TV

Ministrul spaniol al Transporturilor şi-a anunţat demisia, la aproape o săptămână după tragedia feroviară

Data actualizării: Data publicării:
Oscar Puente
Ministrul spaniol al Transporturilor Oscar Puente şi-a anunţat marţi demisia. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul spaniol al Transporturilor Oscar Puente şi-a anunţat marţi demisia, la aproape o săptămână după catastrofa feroviară soldată cu moartea a cel puţin 69 de persoane, al doilea accident grav din reţeaua de căi ferate spaniolă din acest an, relatează AFP şi Reuters.

„Voiam să vă anunţ că renunţ nu numai funcţia de ministru al Transporturilor, ci şi la locul pe listele” pentru alegerile legislative din 29 noiembrie, a declarat la finalul unei lungi audieri în faţa deputaţilor ministrul, care până acum a exclus demisia din funcţie în mai multe rânduri.

Bilanțul coliziunii dintre două trenuri de mare viteză, produsă miercuri în provincia Toledo din Spania, a crescut la cel puțin 69 de morți și zeci de răniți.

Accidentul s-a produs după ce un tren a fost autorizat să își reia circulația, deși semnalul era roșu, în urma unei defecțiuni a sistemului de siguranță feroviară. 

Premierul Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național și a promis că vor fi stabilite toate circumstanțele tragediei.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
2
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
5
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia...
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Digi Sport
Nu a vrut să divorțeze, după ce soția l-a înșelat cu Dan Alexa. ”Trebuie să-mi mulțumești toată viața”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jesús de Miguel de la CD Tenerife
Tragedie în fotbal: Jesús de Miguel de la Tenerife a murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
profimedia-1144086965
„S-ar putea să ajung pe străzi”. Finanțele publice la limită și îmbătrânirea populației amenință sistemele de pensii de stat din Europa
Two trains collide at Urda station (Toledo)
A provocat o singură persoană accidentul feroviar din Spania? Nu ar trebui să fie posibil
accident feroviar in spania
Tragedia feroviară din Spania: 36 de victime au fost identificate prin amprente. 67 de persoane sunt încă date dispărute
protest milano italia
Cum încearcă rețele asociate islamului politic să exploateze protestele din Europa. Cazul care a atras atenția anchetatorilor italieni
Recomandările redacţiei
los angeles
Alegeri SUA 2026: Americanii votează pentru Congres, într-un test...
Ajutor financiar pentru pensionari. Inquam Photos Octav Ganea
Luca Niculescu ia în calcul indexarea pensiilor de la 1 ianuarie...
Dumitru Chisăliță.
Ministrul Energiei anunţă că intenţionează să prelungească schema de...
Am Donnerstag koennte in Istanbul ein Gipfeltreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Putin stattfinden
Zelenski spune că nu îl cheamă pe Putin la Kiev. „Au venit la noi...
Ultimele știri
Care este relaţia dintre Luca Niculescu și Nicușor Dan. Cum o descrie premierul
„Nu rămâneți afară pentru a fotografia și nu vă adăpostiți în mașină”. Instrucțiuni la televiziunea iraniană, în caz de atac nuclear
Luca Niculescu: Nu aș avea emoții prea mari privind aprovizionarea cu energie şi cu gaz în această iarnă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimatumul dat de Catherine Zeta-Jones lui Michael Douglas, pe când el avea 5 iubite: "Uneori, lucrurile...
Cancan
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a...
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului...
editiadedimineata.ro
Donald Trump, Vladimir Putin și Meta, pe lista RSF a „prădătorilor libertății presei” din 2026
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!”
Adevărul
Fereastra de timp în care Donald Trump va avea putere absolută indiferent de Congres. Pericolul major pentru...
Digieconomic
Cine moștenește datoriile unei persoane decedate și în ce condiții pot fi obligați moștenitorii să le...
Digi FM
Cornel Dinu, în pragul disperării la 78 de ani. Ce pensie are, de fapt, legenda lui Dinamo și câți bani îi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pierdut totul ”și încă ceva” din cauza alcoolului. Cum arată marea campioană la 38 de ani: ”Mă otrăvea”
Pro FM
CRBL a șters toate fotografiile cu iubita mai tânără cu 23 de ani. Ce se întâmplă, de fapt, între artist și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, moment emoționant alături de fiul său diagnosticat cu o boală neurologică rară: "Sunt mândru...
Adevarul
Cum a ajuns președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, să cumpere în Italia proprietăți de peste un milion de...
Newsweek
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
Digi FM
Alegeri SUA. Ce sunt "midterms" și de ce sunt atât de importante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Trei pui de veveriță, prinși într-un nod imposibil! Veterinarii au intervenit de urgență pentru a le salva...
Film Now
Nicolas Cage, evacuat din vila de 10,5 milioane de dolari. A ajuns să locuiască în hoteluri
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...