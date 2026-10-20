Live TV

Ministrul ucrainean de Externe salută numirea în funcție a omologului român Dan Neculăescu. „Contăm pe sprijinul României”

Data actualizării: Data publicării:
Czech Republic's Foreign Minister Jan Lipavsky Visit To Kyiv, Ukraine - 22 Nov 2024
Foto: Andrii Sîbiha, ministrul ucrainean de Externe / Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, i-a transmis felicitări pentru numirea în funcție noului șef al diplomației române, Dan Neculăescu. Sîbiha a postat un mesaj pe X, în care afirmă că Ucraina apreciază sprijinul ferm al României în fața războiului de agresiune purtat de Rusia.

El afirmă, totodată, că așteaptă să colaboreze cu noul omolog român, pentru a promova parteneriatul dintre cele două țări și a consolida regiunea Mării Negre.

🇺🇦🇷🇴 Sincere congratulations to @DanNeculaescu on his appointment as Minister of Foreign Affairs of Romania. I look forward to working closely with my new Romanian counterpart to further advance the Ukraine–Romania Strategic Partnership, deepen cooperation within the Odesa Triangle, enhance security in the Black Sea region, and jointly address Russia’s ongoing threats to regional security. Romania’s steadfast support for Ukraine in the face of Russia’s full-scale war of aggression is deeply appreciated. We count on Romania’s continued support and our shared efforts to advance Ukraine’s EU accession.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 20, 2026

„Felicitări sincere lui @DanNeculaescu cu ocazia numirii sale în funcția de ministru al Afacerilor Externe al României.

Aștept cu interes să colaborez îndeaproape cu noul meu omolog român pentru a promova în continuare Parteneriatul strategic Ucraina–România, pentru a aprofunda cooperarea în cadrul Triunghiului de la Odesa, pentru a consolida securitatea în regiunea Mării Negre și pentru a aborda împreună amenințările continue ale Rusiei la adresa securității regionale.

Apreciem profund sprijinul ferm al României față de Ucraina în fața războiului de agresiune pe scară largă purtat de Rusia.

Contăm pe sprijinul continuu al României și pe eforturile noastre comune pentru a promova aderarea Ucrainei la UE”, se arată în mesajul ministrului ucrainean de Externe.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Ce le-a transmis noul premier Luca Niculescu miniștrilor la prima ședință de Guvern
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
atac scoala bistrita colaj
3
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
5
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rumen radev
Bulgaria nu va mai participa la un nou ajutor financiar al UE pentru Ucraina, cerut de Zelenski
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_003INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum comentează presa rusă de stat învestirea noului premier al României și ce spune despre Luca Niculescu
sebastian danut neculaescu dan neculaescu 1
Dan Neculăescu, noul ministru de Externe: „Securitatea României și a românilor” este prioritatea mea. Ce spune despre Marea Neagră
dominic fritz vorbeste la microfon
Fritz: E clar de acum că PSD va investi incredibil de multă energie şi bani în vânătoarea foştilor miniştri USR. Vom fi umbra lor
ursula von der leyen
Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestire. „Ne aşteaptă o muncă importantă. Nu avem timp de pierdut”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu, mesaj către noii miniștri în prima declarație după votarea...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, discurs la învestirea Guvernului Niculescu: Ce a spus...
Florin Manole, despre indexarea pensiilor: „Te poți încadra în ținta...
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
Ce măsuri anunță NATO după atacurile din Marea Neagră: „Suntem...
Ultimele știri
Prinţul Harry anunță că vrea să se împace cu familia regală britanică: „Cel mai important lucru este reconcilierea”
Gardienii Revoluției din Iran amenință cu atacuri asupra cablurilor submarine de internet din Golf. Noi avertismente pentru SUA
Îngrijorare la ONU privind protestele violente din țările europene. Un înalt comisar face apel „la dialog”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Fanatik.ro
„Nu vreau să mor prin spitale!” Marius Șumudică trăiește un adevărat coșmar la Cluj: „Am slăbit 5 kilograme...
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
„Dobitocule, mai bine mureai!” Val uriaș de hate la adresa lui MM Stoica după ce a fost implicat într-un...
Adevărul
Trenuri de mare viteză care să lege Bucureștiul de marile capitale europene. Ce investiții pregătește UE și...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Nicolae Stanciu a ales între ”U” Cluj și FCSB și semnează pentru cel mai mare salariu din lot! Câți...
Pro FM
Cel mai nou cuplu din showbiz? Jennifer Lopez, idilă discretă cu un actor cunoscut. „Le place să meargă la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rosamund Pike, despre decizia care i-a afectat cariera. Se întâmpla chiar după ce „Gone Girl” o catapultase...
Adevarul
Un gigant american cumpără o fabrică din București. Ce se întâmplă cu cei 180 de angajați
Newsweek
O greșeală îți poate distruge pereții și dubla facturile! Ce temperatură este recomandată pentru centrală?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce s-a micşorat Luna de-a lungul timpului. Descoperirea cercetătorilor după o analiză a faliilor de la...
Digi Animal World
Momentul inedit în care un câine scapă o minge prin gard. Imaginile sunt virale: ”M-a făcut să izbucnesc în...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...