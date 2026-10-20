Ministrul ucrainean de Externe salută numirea în funcție a omologului român Dan Neculăescu. „Contăm pe sprijinul României”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, i-a transmis felicitări pentru numirea în funcție noului șef al diplomației române, Dan Neculăescu. Sîbiha a postat un mesaj pe X, în care afirmă că Ucraina apreciază sprijinul ferm al României în fața războiului de agresiune purtat de Rusia.

El afirmă, totodată, că așteaptă să colaboreze cu noul omolog român, pentru a promova parteneriatul dintre cele două țări și a consolida regiunea Mării Negre.

🇺🇦🇷🇴 Sincere congratulations to @DanNeculaescu on his appointment as Minister of Foreign Affairs of Romania. I look forward to working closely with my new Romanian counterpart to further advance the Ukraine–Romania Strategic Partnership, deepen cooperation within the Odesa Triangle, enhance security in the Black Sea region, and jointly address Russia’s ongoing threats to regional security. Romania’s steadfast support for Ukraine in the face of Russia’s full-scale war of aggression is deeply appreciated. We count on Romania’s continued support and our shared efforts to advance Ukraine’s EU accession. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 20, 2026

„Felicitări sincere lui @DanNeculaescu cu ocazia numirii sale în funcția de ministru al Afacerilor Externe al României.

Aștept cu interes să colaborez îndeaproape cu noul meu omolog român pentru a promova în continuare Parteneriatul strategic Ucraina–România, pentru a aprofunda cooperarea în cadrul Triunghiului de la Odesa, pentru a consolida securitatea în regiunea Mării Negre și pentru a aborda împreună amenințările continue ale Rusiei la adresa securității regionale.

Apreciem profund sprijinul ferm al României față de Ucraina în fața războiului de agresiune pe scară largă purtat de Rusia.

Contăm pe sprijinul continuu al României și pe eforturile noastre comune pentru a promova aderarea Ucrainei la UE”, se arată în mesajul ministrului ucrainean de Externe.