„Minte”: Anunțul lui Trump, întâmpinat cu neîncredere în Groenlasnda

Anunţul preşedintelui american lui Donald Trump despre un proiect de acord privind problema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă daneză unde mulţi locuitori spun că sunt dezamăgiţi de schimbările de poziţie ale liderului de la Casa Albă.

Mai mulţi groenlandezi intervievaţi de AFP la Nuuk, capitala teritoriului mult râvnit de Donald Trump, şi-au exprimat îndoiala la auzul veştii sau au refuzat să o creadă, scrie Agerpres.

„Este pur şi simplu o minciună. Minte”, a reacţionat Mickel Nielsen, un tehnician de 47 de ani. „Nu cred nimic din ce spune şi cred că nu sunt singurul”, a adăugat el.

Din staţiunea de schi elveţiană Davos, care găzduieşte Forumul Economic Mondial, Trump a declarat, fără a oferi mai multe detalii, că a stabilit cadrul unui viitor acord privind Groenlanda în timpul unei reuniuni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Întâlnirea a fost foarte bună în această seară (miercuri). Dar mai sunt multe de făcut”, a declarat Mark Rutte pentru AFP.

Respingerea fermă a ideii de cedare a Groenlandei

„Trump? Nu cred asta”, a comentat Anak, o îngrijitoare de 64 de ani.

„Groenlanda este ţara groenlandezilor. Nu poţi să faci din ea orice vrei. Şi cu siguranţă nu Trump”, a adăugat ea.

Aceeaşi părere a fost împărtăşită şi de Miki, care a fost de acord să vorbească sub acest pseudonim.

„Poate spune un lucru şi două minute mai târziu spune contrariul. Aşa că e greu să-l crezi”, a explicat tânărul de 31 de ani.

Reacţii politice şi opoziţie majoritară faţă de SUA

Donald Trump a refuzat să precizeze dacă compromisul în discuţie ar oferi Statelor Unite posesia teritoriului autonom danez, aşa cum a cerut în repetate rânduri, afirmând însă că proiectul de acord le-ar oferi americanilor „tot ce îşi doreau”.

Declaraţiile sale au fost criticate dur de deputata groenlandeză Aaja Chenmitz, care a subliniat că „NATO nu are absolut niciun drept să negocieze nimic fără noi, Groenlanda”.

Potrivit celui mai recent sondaj publicat în ianuarie 2025, 85% dintre groenlandezi se opun aderării la Statele Unite, în timp ce doar 6% o susţin.

Editor : Ana Petrescu