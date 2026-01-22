Live TV

„Minte”: Anunțul lui Trump, întâmpinat cu neîncredere în Groenlasnda

Data publicării:
groenlanda protest trump
Protest împotriva președintelui american Donald Trump și a intenției acestuia de a achiziționa Groenlanda, pe 17 ianuarie 2026, la Nuuk. Foto: Getty Images
Din articol
Respingerea fermă a ideii de cedare a Groenlandei Reacţii politice şi opoziţie majoritară faţă de SUA

Anunţul preşedintelui american lui Donald Trump despre un proiect de acord privind problema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă daneză unde mulţi locuitori spun că sunt dezamăgiţi de schimbările de poziţie ale liderului de la Casa Albă.

Mai mulţi groenlandezi intervievaţi de AFP la Nuuk, capitala teritoriului mult râvnit de Donald Trump, şi-au exprimat îndoiala la auzul veştii sau au refuzat să o creadă, scrie Agerpres.

„Este pur şi simplu o minciună. Minte”, a reacţionat Mickel Nielsen, un tehnician de 47 de ani. „Nu cred nimic din ce spune şi cred că nu sunt singurul”, a adăugat el.

Din staţiunea de schi elveţiană Davos, care găzduieşte Forumul Economic Mondial, Trump a declarat, fără a oferi mai multe detalii, că a stabilit cadrul unui viitor acord privind Groenlanda în timpul unei reuniuni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Întâlnirea a fost foarte bună în această seară (miercuri). Dar mai sunt multe de făcut”, a declarat Mark Rutte pentru AFP.

Citește și: Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate sunt afirmațiile despre NATO, războaiele încheiate și Groenlanda

Respingerea fermă a ideii de cedare a Groenlandei

„Trump? Nu cred asta”, a comentat Anak, o îngrijitoare de 64 de ani.

„Groenlanda este ţara groenlandezilor. Nu poţi să faci din ea orice vrei. Şi cu siguranţă nu Trump”, a adăugat ea.

Aceeaşi părere a fost împărtăşită şi de Miki, care a fost de acord să vorbească sub acest pseudonim.

„Poate spune un lucru şi două minute mai târziu spune contrariul. Aşa că e greu să-l crezi”, a explicat tânărul de 31 de ani.

Citește și: De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE

Reacţii politice şi opoziţie majoritară faţă de SUA

Donald Trump a refuzat să precizeze dacă compromisul în discuţie ar oferi Statelor Unite posesia teritoriului autonom danez, aşa cum a cerut în repetate rânduri, afirmând însă că proiectul de acord le-ar oferi americanilor „tot ce îşi doreau”.

Declaraţiile sale au fost criticate dur de deputata groenlandeză Aaja Chenmitz, care a subliniat că „NATO nu are absolut niciun drept să negocieze nimic fără noi, Groenlanda”.

Potrivit celui mai recent sondaj publicat în ianuarie 2025, 85% dintre groenlandezi se opun aderării la Statele Unite, în timp ce doar 6% o susţin.

Citește și: Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos. „Ne-a costat deja mulţi bani”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Digi Sport
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Trump dezvăluie motivul pentru care l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace
Președintele rus Vladimir Putin.
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
incendiu davos
Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată
nicusor dan
Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlanda
Switzerland Davos Trump
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump
Recomandările redacţiei
donald trump
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii...
Service
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
Trump Groenlanda Danemarca
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate...
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca Europa să vândă activele și titlurile de stat care...
Ultimele știri
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile
Primul bilanț oficial al morților din Iran după represiunea împotriva protestatarilor
Curtea de Apel Bucureşti judecă azi cererea de suspendare a reorganizării ANRE. Ce a decis într-o cauză similară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Fanatik.ro
Ce probleme defensive are Dinamo Zagreb, de care FCSB poate profita în Europa League. Cum arată raportul...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”. Miliardarul ucrainean își delecta...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Firerose îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz și publică o înregistrare audio în care este jignită și umilită...