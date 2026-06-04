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Miracol pe Everest: un ghid considerat mort a fost găsit în viață după șase zile la peste 7.500 de metri altitudine

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Dawa Sherpa este transferat la spitalul HAMS din Kathmandu după ce a fost găsit în viață la șase zile de la dispariția sa pe Everest. Foto: Profimedia

Un ghid montan nepalez dat dispărut și considerat mort după o ascensiune pe Everest a fost găsit în viață la șase zile de la dispariție. Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost descoperit coborând spre Tabăra de Bază, în condiții în care șansele de supraviețuire erau considerate minime, relatează BBC.

Dawa Sherpa a fost văzut ultima dată deasupra Taberei 3, la aproximativ 7.500 de metri altitudine, în timp ce cobora de pe munte după ce ajunsese pe vârf.

Șansele sale de supraviețuire erau considerate minime, deoarece la acea altitudine aerul este foarte rarefiat. Totuși, joi, o echipă de curățenie l-a observat pe alpinistul experimentat coborând încet pe gheață. Acesta avea degerături la mâini, dar părea să fie într-o stare generală bună.

„Dawa a reușit să supraviețuiască împotriva tuturor șanselor timp de mai multe zile. Este nimic mai puțin decât un miracol”, a declarat Pemba Sherpa, director executiv al companiei 8K Expeditions, care a coordonat operațiunile de căutare. „Este un adevărat caz de autosalvare.”

Potrivit AFP, cinci persoane au murit până acum în actualul sezon de ascensiuni pe Everest, dintre care trei nepalezi implicați în pregătirea expedițiilor.

Peste 1.000 de persoane au ajuns pe vârful Everest în acest sezon, cel mai aglomerat din istorie.

Dawa Sherpa, cunoscut și sub numele de Hillary Dawa Sherpa, după celebrul alpinist Edmund Hillary, a fost găsit în timp ce „aluneca încet” prin Cascada de Gheață Khumbu către Tabăra de Bază, a precizat Pemba Sherpa.

„Din câte știu eu, nimeni nu a supraviețuit singur până acum la o asemenea altitudine pe Everest. Este un miracol că a rezistat șase zile de unul singur și a reușit să coboare în siguranță. Cred că s-a adăpostit în corturi pentru a se proteja”, a spus acesta.

Potrivit lui Nishant Dhakal, medic la secția de terapie intensivă a spitalului HAMS din Kathmandu, Dawa Sherpa este conștient și urmează tratament.

„M-a recunoscut... este bine și vorbește”, a declarat fiica sa, Mhendo Lhamo Sherpa, pentru Reuters, după ce l-a vizitat. „Suntem fericiți.”

Înainte ca acesta să fie găsit, soția sa le spusese jurnaliștilor AFP că a oficiat rugăciunile funerare pentru sufletul său.

Miercuri, alpinistul Chris Thrall, fost pușcaș marin în Marina Regală britanică, a publicat pe Instagram un mesaj de omagiu pentru Dawa Sherpa, crezând că acesta murise pe munte.

În videoclip, Thrall a povestit că Dawa Sherpa „s-a așezat să se odihnească lângă rucsacul său” în timpul coborârii din Tabăra 4, cea mai înaltă tabără înainte de vârf.

„M-am întors și l-am întrebat: «Hillary, ești bine, frate?» Mi-a răspuns: «Da, da, sunt bine, Chris, du-te înainte!»”, a relatat Thrall. „Nu era ceva neobișnuit. Uneori mergeam eu înainte, alteori mergea el.”

În timpul coborârii, Thrall a întâlnit un alpinist polonez aflat în dificultate, care făcea parte din grupul lor, și au continuat împreună drumul spre bază. Dawa Sherpa nu i-a mai ajuns din urmă.

„A fost o ascensiune foarte dificilă. Ce ar fi trebuit să fie o expediție de cinci zile până pe vârf și înapoi s-a transformat în 11 zile. Atât de grele au fost condițiile”, a spus Thrall.

„Așa că m-am întrebat: mă întorc după Sherpa, care probabil va apărea și va fi bine, așa cum s-a întâmplat de sute de ori înainte?”, a adăugat el.

Un membru al familiei, Kung Sherpa, își exprimase nemulțumirea față de ritmul operațiunilor de căutare într-un interviu acordat publicației Outside.

Căutările au fost în cele din urmă organizate de compania 8K Expeditions, care a reușit să îl evacueze cu elicopterul și să îl transporte în siguranță.

Editor : Ș.A.

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