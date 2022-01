NATO va transmite în scris Federației Ruse, în zilele următoare, propunerile pe care le are pentru o rezolvare pe cale diplomatică a tensiunilor apărute în legătură cu Ucraina și va sublinia principiile asupra cărora nu va fi de acord să facă niciun compromis, a declarat joi, la Digi24, adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoană.

Alianța Nord-Atlantică dă o șansă diplomației și soluționării politice a tensiunilor cu Federația Rusă, dar în același timp, ca măsuri de prudență, are în pregătire și formule care să asigure „o apărare și o descurajare autentice” pentru flancul estic, inclusiv la Marea Neagră, a punctat Mircea Geoană.

Oficialul NATO a subliniat că discuțiile purtate săptămâna aceasta cu Federația Rusă - fie la nivel bilateral SUA-Rusia, fie în Consiliul NATO - Rusia, fie în cadrul OSCE - nu au fost negocieri propriu-zise, ci doar discuții ce ar putea pune premisele unor viitoare negocieri.

În lipsa întoarcerii la masa dialogului, Rusia ar suporta consecințe extrem de severe, iar NATO își va lua măsuri de protejare a aliaților săi pe flancul estic, a punctat Mircea Geoană.

NATO va face Rusiei propuneri ce vizează transparența la nivel militar, comunicarea civilă și militară între NATO și Federația Rusă, controlul armamentelor, dezarmare, neproliferare. În schimb, va sublinia că nu va abdica niciodată de la principiul protejării tuturor aliaților de pe flancul estic și al dreptului suveran al țărilor europene de a-și alege coalițiile din care doresc să facă parte, a arătat Mircea Geoană într-o intervenție la Digi24.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Secretarul general NATO a afirmat ieri cu subiect si predicat „există un risc real de apariție a unui nou conflict armat în Europa”. Putem sa facem o evaluare pe o scara de la 1 la 10 cât de de mare acest risc?

Mircea Geoană, adjunct al secretarului general al NATO: Interesul nostru și acțiunea noastră în NATO și la nivel bilateral este aceea de a evita o situație de tensiune și de conflict în Europa. De aceea, și Consiliul NATO -Rusia desfășurat miercuri în sediul NATO de la Bruxelles a reprezentat un început de dialog între NATO și Federația Rusă. Încurajăm dialogul între NATO și Federația Rusă și considerăm că un conflict militar în Europa este în primul rând de neacceptat, în al doilea rând va avea consecințe severe asupra Federației Ruse, dar și în general asupra atmosferei la nivelul continentului nostru. Mesajul nostru este foarte clar, chiar dacă avem poziții foarte diferite - între NATO, Occidentul democratic și Federația Rusă: trebuie să dăm diplomației și soluționării politice a acestei situații o șansă corectă de rezolvare. De aceea, așa cum am discutat ieri în Consiliul NATO-Rusia, vom transmite părții ruse în scris în zilele următoare propunerile noastre, reafirmând - ceea ce am făcut și eu, ieri, în ședința Consiliului NATO -Rusia, subliniind care sunt zonele în care nu putem fi de acord și nu vom abdica niciodată de la principiul protejării tuturor aliaților de pe flancul estic, dreptului suveran al țărilor europene să-și aleagă destinul și coalițiile din care doresc să facă parte. Deci, asupra acestor lucruri nu avem cum și nu vom face niciun compromis.

În schimb, există o altă zonă, pe zonele de transparență la nivel militar, linii de comunicație, de comunicare civilă și militară între NATO și Federația Rusă, controlul armamentelor, dezarmare, neproliferare, sunt zone în care vom face propuneri concrete și sperăm ca Federația Rusă să considere aceste propuneri ale noastre și să revenim la masa dialogului, pentru că, repet, conflictul și escaladarea situației din jurul și din interiorul Ucrainei de către Federația Rusă ar avea consecințe extrem de severe în primul rând pentru Federația Rusă, dar și pentru climatul de securitate din Europa.

Există vreo urmă de speranță, de progres, ar putea să ducă aceste negocieri spre o concluzie pozitivă?

Mircea Geoană: Ieri nu am avut în fața noastră o negociere în sens propriu, așa cum nici la Geneva, Wendy Sherman, adjunctul secretarului de stat american, în discuția bilaterală cu partea rusă, nu a avut loc o negociere. Nici astăzi, la OSCE, nu se va negocia. Dar dacă există voință politică, am putea să intrăm într-o logică de repetare a Consiliului NATO-Rusia pe teme un pic mai precise, agreate de ambele părți, iar de acolo am putea să ajungem eventual la negocieri și la soluții concrete. Sperăm în continuare.

Atunci când auziți din partea noastră - din partea SUA, din partea Canadei, a Marii Britanii, a Europei, a Germaniei, a Franței - când spunem că Rusia, dacă va alege calea militară, așa cum a făcut-o și în 2014 împotriva Ucrainei, va avea de suportat consecințe foarte severe, noi nu facem altceva decât să indicăm Rusiei costul exorbitant pe care o astfel de acțiune ar avea-o la adresa intereselor Rusiei și a liderilor acesteia. Am văzut discuțiile din Washington, din Congresul american, din Senatul SUA cu privire la posibilele sancțiuni, extrem de severe, pe care SUA, Europa, lumea democratică le-ar putea impune.

Sperăm ca aceste elemente de descurajare, pe lângă elementul foarte clar pe care vreau să-l spun încă o dată: Ucraina nu este membră NATO, NATO nu are o obligație de tip Articolul 5, articolul muschetarilor, așa cum are față de România, față de Polonia, față de toți aliații din NATO, dar dacă va exista o astfel de escaladare a tensiunilor din Est, evident că și NATO își va lua măsuri de protejare a aliaților săi pe flancul estic, la Marea Neagră, la Marea Baltică.

Sperăm ca în cele din urmă rațiunea să prevaleze și o analiză cost-beneficiu, care sunt convins că la Kremlin se derulează în aceste zile, în aceste momente, să ajungă la concluzia - evidentă pentru noi - că o soluție politică și diplomatică este preferabilă unei soluții militare și de tensiune.

Ar fi nevoie în acest moment de o întărire a forțelor NATO în România?

Mircea Geoană: În acest moment, NATO, ca de fiecare dată, analizează toate opțiunile care țin de apărarea și de descurajarea flancului estic. Nu pot să intru în detalii, pentru că sunt lucruri pe care le discutăm în alte modalități. Vom avea, dincolo de întâlnirile cu Federația Rusă, întâlniri ale liderilor militari ai NATO, vom avea o întâlnire a miniștrilor apărării din NATO la mijlocul lui februarie, deci dăm o șansă diplomației și soluționării politice, dar în același timp, ca măsuri de prudență, avem, evident, în pregătire și formule care să pregătească o apărare și descurajare autentice pentru flancul estic, inclusiv la Marea Neagră, inclusiv pe întreg teritoriul NATO. Aceasta este obligația și misiunea sfântă pe care o avem ca Alianță, să ne protejăm aliații și în acest moment facem toate eforuturile - și eu, secretarul general al NATO - să ajungem la o soluție politică, pentru că diplomația și dialogul sunt întotdeauna preferabile tensiunii și conflictului.

