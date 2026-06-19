Mișcare strategică în Groenlanda: Norvegia își deschide un consulat, pe fondul tensiunilor create de Trump

Norvegia a anunțat vineri că va deschide un consulat general în Nuuk, capitala Groenlandei, într-o mișcare strategică ce vine pe fondul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei arctice, relatează Reuters.

„Nordul superior (Nordområdene, regiunea cea mai nordică a ţării) rămâne cea mai importantă prioritate strategică a Norvegiei, iar Arctica devine din ce în ce mai importantă pentru politica şi securitatea internaţională”, a declarat vineri prim-ministrul norvegian, Jonas Gahr Støre, într-o conferinţă de presă.

Un consulat general la Nuuk va întări atât contactul politic, cât şi cooperarea privind interesele comune din regiune.

Şi Franţa a deschis, la începutul acestui an, un consulat în Groenlanda, în timp ce Statele Unite şi-au mutat, luna trecută, consulatul existent într-o locaţie mai mare, menţionează Reuters.

În mai, după inaugurarea noului sediu al consulatului SUA la Nuuk, câteva sute de groenlandezi au protestat faţă de ambiţiile preşedintelui american de a obţine controlul asupra Groenlandei.

Editor : Ș.A.