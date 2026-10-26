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Analiză Mișcarea de protest fără lideri, din Serbia, se confruntă acum cu realitățile puterii: cum va schimba „Lista Studenților” jocul politic

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Demonstrators supporting the opposition ''Student List'' electoral list take to the streets after former Serbian President Aleksandar Vucic officially conceded defeat
Tinerii au luat cu asalt străzile Belgradului după anunțarea rezultatelor alegerilor. Foto: Profimedia
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După petrecerea organizată azi-noapte cu ocazia victoriei, „Lista Studenților” va trebui să decidă pe cine va numi la conducerea țării. Și cine îi sunt prietenii, scrie The Times într-o analiză.

În timp ce tinerii protestează în toată Europa, de la Franța la Italia și până în Albania, mișcarea condusă de studenți din Serbia s-a remarcat prin hotărârea sa de a se opune unui guvern din ce în ce mai autoritar, acuzat că a trucat alegerile, că a plătit huligani să-i bată pe protestatari și că a permis corupției să se extindă nestingherită.

Nu este însă singurul lucru care îi diferențiază.

Spre deosebire de studenții rebeli obișnuiți care se ceartă cu profesorii lor, tinerii sârbi au decis să-și aleagă propriii profesori universitari drept candidați la parlament atunci când au intrat în politică pentru a-l răsturna pe omul forte al Serbiei, Aleksandar Vučić.

Duminică, dorința lor s-a împlinit, punând capăt carierei încă unui lider pro-rus, după ce Viktor Orbán din Ungaria a fost înlăturat în urma alegerilor de la începutul acestui an.

Pierderea nu a unui singur, ci a doi aliați utili în decurs de câteva luni reprezintă o lovitură uriașă pentru președintele Putin, care se putea baza pe Orban și Vucic pentru a face viața un calvar Uniunii Europene. În timp ce maghiarul ar fi blocat sprijinul UE pentru Ucraina, sârbul ar fi făcut jocuri de-a șoarecele și pisica cu Bruxelles-ul în privința aderării la UE, înainte de a se apropia de Moscova.

Pierderea Serbiei pare însă și mai gravă pentru Putin, având în vedere legăturile slave ale acestei țări balcanice cu Rusia, care îi garantau bunăvoința multor sârbi.

Vizitatorii centrului cultural rus din Belgrad pot admira expoziția despre asistența militară acordată de Rusia Serbiei în lupta împotriva ocupației otomane din secolul al XIX-lea.

Sub conducerea lui Vučić, serviciile de informații ale celor două țări au colaborat strâns, iar Putin l-a susținut deschis în campania pentru realegere.

La fel ca în Ungaria, Putin a ajuns să parieze pe candidatul greșit, întrucât Vucic a fost înlăturat de alegătorii sătui de genul de corupție care tinde să caracterizeze aliații Rusiei.

Noul guvern al Serbiei ar putea dori acum să facă schimb de experiență cu prim-ministrul ungar Peter Magyar, care este deja ocupat să-i descopere pe managerii corupți din era Orban din ministerele și întreprinderile de stat ungare.

„Sărbătorile au început pe străzile din toată Serbia. Vă sună familiar?”, a postat Magyar duminică.

O diferență majoră între Ungaria și Serbia este că Magyar și-a condus partidul către victorie împotriva lui Orban, în timp ce „Lista Studenților”, care l-a învins pe Vucic, este un grup de 250 de academicieni și experți, fără lider până în prezent, care trebuie să decidă acum cine dintre ei va ocupa funcțiile de miniștri și de prim-ministru.

Până atunci, va fi dificil să-i determini pe candidați să ofere detalii precise privind politica externă, care este încă în curs de elaborare — ceea ce înseamnă că poziția lor față de Rusia rămâne încă neclară.

Însă, în timpul campaniei electorale, aceștia s-au asigurat să-și anunțe opoziția față de sancțiunile împotriva Rusiei, simțind clar afinitatea Serbiei față de Moscova.

Cu toate acestea, profesorilor nu le-a scăpat faptul că Putin a colaborat public cu Vucic pentru a înăbuși campania studenților și că l-a susținut pe Vucic în vederea realegerii, lucru cu care sârbul s-a lăudat în timpul campaniei.

Duminică seara, în timp ce colegii săi petreceau, unul dintre principalii candidați ai „Listei Studenților”, fostul bancher central sârb Dejan Soskic, a precizat clar că nu este un admirator al liderului rus, ceea ce va fi o ușurare pentru Bruxelles.

„Din câte știm, nimeni nu s-a amestecat în afacerile internaționale ale Serbiei, cu excepția unei singure țări, condusă de cineva care și-a exprimat clar preferința în aceste alegeri. Este un lucru pe care Lista Studenților l-a remarcat în mod clar”, a spus Soskic.

Editor : B.E.

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