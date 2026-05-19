Misionarul american care s-a infectat cu virusul Ebola în Congo va fi tratat în Germania

Cetăţeanul american care a contractat virusul Ebola în Republica Democratică Congo (RDC) va fi internat într-o secţie specializată a Spitalului Carităţii din Berlin, a anunţat marţi Ministerul Sănătăţii din Germania, citat de AFP și Agerpres.

"Pacientul va fi internat şi îngrijit în secţia specială de izolare de la Spitalul Carităţii din Berlin. În colaborare cu toţi factorii de decizie, toate dispoziţiile necesare în acest scop au fost luate astăzi", a anunţat ministerul german, într-un scurt comunicat de presă, care nu precizează însă data la care pacientul va fi internat.

Potrivit aceleiaşi surse, Germania a acceptat o cerere formulată în acest sens de autorităţile americane.

Conform ONG-ului creştin american Serge, pacientul este Peter Stafford, un medic misionar al acestei organizaţii. El a fost "expus la virus în timp ce trata pacienţi în Spitalul Nyankunde", potrivit unui comunicat publicat luni.

Acelaşi ONG a precizat că alţi doi medici ai organizaţiei au tratat la rândul lor bolnavi de Ebola, însă ei sunt deocamdată "asimptomatici". Este vorba despre soţia pacientului american, Rebekah Stafford, şi un alt medic, Patrick LaRochelle.

Organizaţia americană a anunţat că bolnavul, ceilalţi doi medici şi "cei patru copii mici" ai cuplului Stafford se aflau "într-un loc în care pot beneficia de supraveghere continuă şi îngrijiri medicale specializate".

Nici ONG-ul Serge, nici autorităţile germane nu au dezvăluit dacă acele persoane vor fi şi ele transferate în Germania.

Tot potrivit ONG-ului Serge, medicul Peter Stafford a fost testat la cererea sa din cauza faptului că avea simptome, iar rezultatul a ieşit pozitiv la "varianta virală Bundibugyo", aceeaşi care se află la originea epidemiei actuale.

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a declarat marţi că este "profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea" epidemiei care a izbucnit în RDC. OMS a anunţat că va convoca o reuniune a comitetului său de urgenţă pentru marţi.

Agenţia sanitară a Uniunii Africane (Africa CDC) a decretat o "urgenţă de sănătate publică" continentală pentru a face faţă acestei situaţii epidemiologice.

Statele Unite, care au anunţat luni o înăsprire a controalelor sanitare la frontierele sale din cauza epidemiei de Ebola, au anunţat, de asemenea, că i-au cerut Germaniei să îl preia pe cetăţeanul american care a contractat virusul ce declanşează acest tip de febră hemoragică.

