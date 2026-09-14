Misiune contracronometru: UE mai are la dispoziție o zi pentru a ajunge la un acord privind sancțiunile împotriva Rusiei

Capitalele UE nu au reușit luni să prelungească un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, au declarat cinci diplomați europeni pentru Politico. Trei dintre aceștia au afirmat că ambasadorii UE se vor reuni din nou astăzi pentru discuții suplimentare.

Ambasadorii reuniți la Bruxelles trebuiau să ajungă luni la un acord unanim, deoarece pachetul de sancțiuni - care reglementează înghețarea activelor a aproximativ 3.000 de persoane și companii - expiră marți.

Slovacia a cerut ca Uniunea Europeană să elimine de pe lista sancțiunilor doi oameni de afaceri ruși bogați: Alisher Usmanov și Mikhail Fridman. Potrivit Politico, Franța a încercat să ajungă la un compromis, sugerând ca doar Usmanov să fie scos de pe listă.

Majoritatea celorlalte capitale nu au fost dispuse să ia în considerare eliminarea nimănui de pe listă, având în vedere că Rusia lansează un număr record de rachete asupra țintelor civile ucrainene.

Unul dintre diplomați a declarat că „pe fondul amenințărilor hibride în creștere și al atacurilor rusești cu drone la doar 1 kilometru de granița poloneză, este greu de crezut că Franța solicită efectiv acest lucru”.

O altă parte a discuției se concentrează asupra opțiunii de a prelungi măsurile cu șase luni, așa cum s-a făcut începând din 2014, sau de a le reînnoi pentru 12 luni. Se pare că Slovacia nu este dispusă să susțină perioada mai lungă.

Editor : C.L.B.