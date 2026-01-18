Live TV

Misiune de recunoaștere în Groenlanda: militari germani își încheie operațiunea

Data publicării:
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Militari NATO participă la un exercițiu cu sute de trupe din mai multe state europene, în Kangerlussuaq, Groenlanda. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Din articol
Ambasadorii UE, reuniune de urgență după anunțul lui Trump

O echipă formată din 15 militari germani a încheiat o misiune de recunoaștere în Groelanda și rumează să revină, duminică, la Copenhaga, potrivit Agerpres, care citează DPA.

Misiunea militarilor germani a început vineri, 16 ianuarie, în cadrul unei misiuni de recunoaștere conduse de Danemarca, înaintea exercițiului militar planificat Arctic Endurance. La această misiune au participat efective reduse din mai multe state europene membre ale NATO.
Purtătorul de cuvânt al centrului de comandă și control al misiunii susține că soldații germani și-au îndeplinit misiunea, iar rezultatele urmează să fie analize în zilele următoare.

Forţele europene limitate au fost desfăşurate în Groenlanda după insistenţele preşedintelui american Donald Trump pentru achiziţionarea insulei de la Danemarca, aliată în NATO cu Statele Unite. Sâmbătă, Trump a crescut nivelul presiunilor, anunţând taxe vamale suplimentare pentru opt ţări europene care susţin poziţia daneză.

Ambasadorii UE, reuniune de urgență după anunțul lui Trump

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană are loc duminică, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda. Discuțiile vor avea loc astăzi, după ce preşedintele american a anunţat o serie de taxe vamale crescute pentru aliaţii europeni, până când Statele Unite vor putea cumpăra Groenlanda.

De asemenea, este de așteptat că Emmanuel Macron să discute cu omologii europeni despre amenințările lui Trump. Ministrul danez de Externe începe tot azi o vizită în Norvegia, Marea Britanie și Suedia, pentru a discuta despre consolidarea rolului NATO în securitatea regiunii arctice.

Donald Trump a amenințat cu taxe de până la 25% aplicate produselor care provin din opt ţări europene, până la vânzarea totală a Groenlandei”. „Începând de la 1 februarie", Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a scris Trump sâmbătă pe platforma sa, Truth Social.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
1
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
2
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
donald trump
3
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
danezi la washington
4
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
profimedia-1057659042
5
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Digi Sport
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Greenland And Europe Hope To Avert U.S. Intervention To Acquire Greenland
Ministrul de externe danez, în turneu diplomatic la Oslo, Londra și Stockholm pentru securitatea Arcticii
Armata germană
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
vanatorul de mine m270
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Încă o țară europeană trimite ofiţeri ai armatei sale în Groenlanda, după amenințările lui Trump
accf26af-b71d-4975-89c4-7d3c43f08af8
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Recomandările redacţiei
trump pace bani getty 33
Ce este „Consiliul pentru Pace” în care Donald Trump a invitat și...
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce...
trump groenlanda
Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat...
Ultimele știri
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund îngrijorat”
Traian Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Fanatik.ro
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv
Adevărul
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Playtech
Ce tratamente și consultații sunt gratuite pentru persoanele fără asigurare medicală în 2026
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unei...
Newsweek
Schimbare importantă la vechimea în muncă. Cine va plăti 900 lei în plus pentru o pensie mai mare?
Digi FM
Conturile regale sunt pe plus. Cât a câștigat prințul William în 2025 și din ce provin veniturile lui
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...