Misiune de recunoaștere în Groenlanda: militari germani își încheie operațiunea

O echipă formată din 15 militari germani a încheiat o misiune de recunoaștere în Groelanda și rumează să revină, duminică, la Copenhaga, potrivit Agerpres, care citează DPA.

Misiunea militarilor germani a început vineri, 16 ianuarie, în cadrul unei misiuni de recunoaștere conduse de Danemarca, înaintea exercițiului militar planificat Arctic Endurance. La această misiune au participat efective reduse din mai multe state europene membre ale NATO.

Purtătorul de cuvânt al centrului de comandă și control al misiunii susține că soldații germani și-au îndeplinit misiunea, iar rezultatele urmează să fie analize în zilele următoare.

Forţele europene limitate au fost desfăşurate în Groenlanda după insistenţele preşedintelui american Donald Trump pentru achiziţionarea insulei de la Danemarca, aliată în NATO cu Statele Unite. Sâmbătă, Trump a crescut nivelul presiunilor, anunţând taxe vamale suplimentare pentru opt ţări europene care susţin poziţia daneză.

Ambasadorii UE, reuniune de urgență după anunțul lui Trump

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană are loc duminică, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda. Discuțiile vor avea loc astăzi, după ce preşedintele american a anunţat o serie de taxe vamale crescute pentru aliaţii europeni, până când Statele Unite vor putea cumpăra Groenlanda.

De asemenea, este de așteptat că Emmanuel Macron să discute cu omologii europeni despre amenințările lui Trump. Ministrul danez de Externe începe tot azi o vizită în Norvegia, Marea Britanie și Suedia, pentru a discuta despre consolidarea rolului NATO în securitatea regiunii arctice.

Donald Trump a amenințat cu taxe de până la 25% aplicate produselor care provin din opt ţări europene, până la vânzarea totală a Groenlandei”. „Începând de la 1 februarie", Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite”, a scris Trump sâmbătă pe platforma sa, Truth Social.

