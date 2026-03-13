Pe 9 aprilie 2003, o statuie a liderului irakian Saddam Hussein a fost dărâmată în centrul Bagdadului. Placa metalică de la baza statuii a fost smulsă, iar soclul de marmură a fost distrus cu un baros. Civilii irakieni au încercat inițial să o dărâme, urcându-se pe statuie pentru a-i lega un ștreang în jurul gâtului, dar nu au reușit să o demonteze. A fost nevoie de ajutorul trupelor americane, care au folosit un vehicul blindat pentru a o dărâma în cele din urmă. A fost un moment care a simbolizat schimbarea regimului. Forțele americane și aliate lansaseră atacul asupra Irakului cu doar 20 de zile înainte, începând cu o campanie intensă de bombardamente și o încercare de detronare a liderului irakian cu rachete de croazieră, scrie BBC într-o analiză InDepth, semnată de analistul de securitate Gordon Corera, privind situația din Orientul Mijlociu și a influenței evenimentelor de acum 23 de ani asupra conflictului actual din zona Golfului Persic.

La trei săptămâni de la dărâmarea statuii lui Saddam, președintele american George W. Bush stătea la bordul unui portavion american, ancorat în largul coastei californiene, în spatele unui banner pe care scria „Misiune îndeplinită”. Numai că nu era deloc așa.

Umbra acelui război din Irak planează asupra conflictului actual cu Iranul. A fost un război care a lăsat urme adânci în Irak, declanșând o serie de evenimente care au scăpat de sub control într-un mod pe care nimeni nu l-a prevăzut. A lăsat în urmă moarte și distrugere: se estimează că 461.000 de oameni au murit în Irak din cauze legate de război între 2003 și 2011, iar războiul a costat SUA 3 trilioane de dolari.

Războiul a remodelat Orientul Mijlociu și a avut, de asemenea, un efect profund asupra încrederii publicului în politicienii din țările care au declanșat războiul.

Astăzi, SUA s-au angajat în ceea ce mulți consideră a fi un alt „război de alegere” în regiune, de data aceasta împotriva vecinului Irakului, Iranul. Există cu siguranță ecouri și paralele între cele două conflicte, dar există și diferențe profunde care ne spun multe despre modul în care s-a schimbat lumea de atunci și dacă se poate evita sau nu repetarea eșecurilor din Irak.

Motivul

Au existat multe motive care s-au suprapus pentru ca Washingtonul să invadeze Irakul, unele dintre ele nefiind recunoscute public la momentul respectiv. Dar la baza acestora se afla dorința de schimbare a regimului. Pentru unii dintre colaboratorii președintelui american George W. Bush, exista sentimentul că războiul din Golf din 1991 rămăsese neterminat, deoarece Saddam Hussein fusese alungat din Kuweit, dar rămăsese la putere.

Pentru președintele Bush, motivul putea fi și mai personal, întrucât tatăl său, președintele George HW Bush, condusese acea campanie, iar liderul irakian complotase să-l ucidă după aceea. Între timp, unii credeau că schimbarea regimului era justificată din motive legate de drepturile omului. Ei doreau răsturnarea lui Saddam Hussein din cauza modului în care acesta își maltratase propriul popor, folosind chiar arme chimice împotriva civililor kurzi în anii 1980.

Acest lucru se potrivea cu era intervenționismului liberal pe care Marea Britanie o susținuse din anii 1990 sub Tony Blair, intervenind în Balcani pentru a preveni vărsarea de sânge în Kosovo. Exilații irakieni doreau, de asemenea, șansa unui nou viitor pentru țara lor, fără regimul pe care îl urau.

Apoi erau acei „neoconservatori” care doreau să remodeleze Orientul Mijlociu, aducând democrația și eliminând dictaturile ostile Americii. Mai întâi Bagdad, apoi Teheran, spuneau unii, amintind cât de mult timp a fost Iranul pe agenda politică. Și, în cele din urmă, după atacurile din 11 septembrie 2001, care au ucis 2.977 de persoane (fără a-i număra pe cei 19 teroriști) după ce avioane s-au ciocnit de Turnurile Gemene, Pentagon șiar unul s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, au existat facțiuni în Washington care doreau să restabilească puterea de descurajare a Americii și să arate ce poate face aceasta.

Atacurile Al-Qaeda din 11 septembrie au schimbat calculele în ceea ce privește nivelul de distrugere care putea fi provocat Americii și aliaților săi, iar foarte curând Irakul a ajuns în fruntea agendei, chiar dacă nu avusese niciun rol în atacuri. Succesul în alungarea talibanilor de la puterea din Afganistan la sfârșitul anului 2001, ca răspuns la atacurile de câteva luni mai devreme, a sporit și încrederea Washingtonului în ceea ce putea face.

Dar, în cele din urmă, justificarea războiului s-a axat pe altceva – presupusele capacități ale Irakului în materie de arme de distrugere în masă – planuri pentru arme nucleare, chimice și biologice, precum și capacități de rachete. În ceea ce privește opinia publică britanică și americană, accentuarea amenințării reprezentate de acestea era cea mai ușoară modalitate de a obține sprijinul publicului pentru acțiunea militară. La nivel internațional, nerespectarea de către Irak a rezoluțiilor ONU privind armele sale a oferit, de asemenea, un mijloc de a căuta legitimitate.

Armele nu au fost însă niciodată motivul real, după cum i-a spus mai târziu Luis Rueda, șeful Grupului de operațiuni al CIA în Irak la acea vreme, autorului acestei analize BBC.

„Am fi invadat Irakul chiar dacă Saddam Hussein ar fi avut doar o bandă elastică și o agrafă. Am fi spus: «O să vă scoată ochii. Să-l eliminăm»”.

De ce a fost atacat Iranul

Atacul de astăzi asupra Iranului pare să rezulte, de asemenea, dintr-un amestec complex de motivații – degradarea armatei sale, împiedicarea achiziționării de arme de distrugere în masă, schimbarea regimului pentru a crea un stat mai maleabil și sprijinirea poporului împotriva unui regim care le-a aplicat violență, toate acestea fiind menționate de membrii administrației Trump.

În multe privințe, atacurile asupra Israelului de către Hamas din 7 octombrie 2023 au declanșat un proces de schimbare a calculelor la Washington cu privire la ce s-ar putea face în privința Iranului, pe măsură ce calculele de risc ale Israelului s-au schimbat și acesta a început să vizeze Iranul și aliații săi. Acest lucru a deschis calea pentru ca Washingtonul să ia și el măsuri.

Dar de data aceasta, în SUA, nu s-a încercat să se rezolve public dorințele uneori contradictorii de a lua măsuri. De fapt, președintele american Donald Trump însuși pare să oscileze între ele, în funcție de ziua în care vorbește și de interlocutorul său.

Nici nu s-a încercat să se vândă războiul publicului american – un proces care s-a desfășurat pe parcursul a câteva luni în cazul Irakului. Și nici nu s-a încercat să se obțină legitimitate internațională prin intermediul ONU. În 2003, au existat discuții interminabile cu privire la statele care ar putea susține acțiunea.

De data aceasta, ONU și dreptul internațional au fost considerate irelevante pentru factorii de decizie. Toate acestea indică o lume diferită, una în care vechea ordine internațională este pe punctul de a se prăbuși și în care un președinte mercurial nu simte nevoia de a rezolva diferitele motive în joc și de a oferi o justificare coerentă.

Rolul Marii Britanii și al aliaților

În 2003, SUA au intrat în război alături de aliații lor, în special Marea Britanie. Prim-ministrul Tony Blair a fost alături de președintele Bush în perioada premergătoare războiului, scriindu-i o notă privată în vara anului 2002 în care îi spunea că va fi alături de liderul american „indiferent de situație”. Convingerea sa – exprimată din nou în ultimele zile în ceea ce privește Iranul – era că Marea Britanie trebuia să-și maximizeze influența asupra politicii SUA prin apropierea și menținerea unei relații strânse.

„Când eram prim-ministru, nu exista nicio îndoială că, fie sub președintele Clinton, fie sub președintele Bush, primul om pe care președintele american îl suna era prim-ministrul britanic”, i-a spus el jurnalistului BBC într-un interviu acordat cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la invazie.

Dar chiar și unii dintre cei mai apropiați lui erau sceptici în privința nivelului de angajament arătat de Blair. Nota „indiferent ce se va întâmpla” „nu a fost o idee bună”, a spus mai târziu Jack Straw, ministrul de externe de atunci.

Iar criticii au pus la îndoială câtă influență a reușit Blair să obțină în schimb la acea vreme. El a convins Washingtonul să urmeze calea obținerii aprobării ONU. Dar Washingtonul a făcut acest lucru fără prea mult entuziasm și, în cele din urmă, s-a dovedit a fi un eșec.

Când i s-a oferit șansa de a se retrage, Blair a refuzat, spunând că crede în război.

„Aici trebuie să iei aceste decizii în calitate de prim-ministru la momentul respectiv”, a spus el în 2003. „Mi-au oferit o cale de ieșire pentru că le era milă de situația politică dificilă în care mă aflam, dar... ar fi avut un impact semnificativ asupra relației.”

Și, într-adevăr, prețul politic pe care l-ar fi plătit ar fi fost mare, mai ales când s-a dovedit că armele de distrugere în masă pe care le invocase nu existau. Acest lucru i-a afectat imaginea și, în general, a redus disponibilitatea oamenilor de a crede ceea ce li se spunea. „A subminat încrederea în viața publică”, a reflectat fostul ministru de externe Jack Straw. „Nu am nicio îndoială în privința asta.”

Încercarea de a rezolva problema Irakului a consumat și ultimii ani ai președinției lui George W. Bush și i-a pătat moștenirea, remodelând politica americană. Președintele Obama a venit la putere cu dorința clară de a nu se mai implica în astfel de intervenții. Și, în mod remarcabil, la fel a făcut și președintele Trump.

De data aceasta, SUA au colaborat cu Israelul, și nu cu Marea Britanie sau alți aliați, pentru a ataca Iranul. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a decis să păstreze distanța față de Washington, refuzând utilizarea bazelor britanice în timpul atacului inițial, dar apoi a schimbat poziția, permițând utilizarea acestora în scopuri „defensive”.

Acest lucru se poate datora amintirilor persistente despre Irak pentru un Partid Laburist rănit, dar reflectă și calculul asupra influenței pe care ar putea-o avea cu adevărat asupra președintelui Trump.

O întrebare mai profundă este cât de mult încep să se îndepărteze Marea Britanie și SUA. Oficialii care lucrează în domeniul securității și al informațiilor susțin că relația rămâne strânsă, dar există și sentimentul că această strânsă legătură se bazează parțial pe inerție, pe măsură ce SUA se îndreaptă tot mai mult către o poziție de securitate diferită, subminând în mod activ vechea ordine internațională în care Marea Britanie a investit masiv. Prim-miniștrii anteriori s-au distanțat uneori de războaiele Washingtonului – de exemplu, Harold Wilson în cazul Vietnamului –, dar situația actuală pare diferită.

Ce urmează?

Moștenirea Irakului este cea mai evidentă în modul în care liderii de la Washington s-au străduit să sublinieze diferențele dintre acesta și conflictul actual. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat în mod explicit că Iranul este diferit de Irak și nu se va transforma într-un „război etern”.

Un aspect al acestui lucru este că, de data aceasta, SUA vorbesc despre schimbarea regimului, dar nu au trimis până acum trupe terestre pentru a realiza acest lucru, așa cum au făcut în 2003, când au fost desfășurați aproximativ 150.000 de soldați, ceea ce a dus la răsturnarea rapidă și eficientă a lui Saddam Hussein (care a scăpat de atacul inițial, dar a fost capturat ulterior).

Dorința explicită de a evita angajarea trupelor, așa cum s-a întâmplat în Irak, limitează opțiunile – schimbarea regimului doar din aer este mult mai dificilă fără alianța cu o forță insurgentă pe teren.

S-a vorbit despre înarmarea kurzilor pentru a lupta împotriva guvernului iranian. Aceștia și-au jucat rolul în 2003, dar numai alături de armata mult mai numeroasă a SUA și a aliaților săi.

După victoria inițială din 2003 a urmat o ocupație îndelungată, pe măsură ce insurgența și războiul civil au luat amploare. SUA nu doresc să se implice din nou în această situație, dar problema este că unele dintre obiectivele sale mai ambițioase ar putea fi greu de realizat fără un angajament mai profund – în special dacă dorește cu adevărat schimbarea regimului, în opoziție cu simpla degradare a armatei iraniene sau schimbarea liderului în cadrul aceluiași regim (așa cum s-a întâmplat în Venezuela).

O paralelă majoră între atunci și acum pare să fie lipsa de planificare pentru ceea ce ar putea urma. Acest lucru este legat, la rândul său, de confuzia cu privire la obiectivul real. În cazul Irakului din 2003, viziunile diferite asupra viitorului nu au fost niciodată rezolvate. Nu a existat o planificare eficientă pentru perioada de după încheierea operațiunilor militare.

„Greșeala a fost încercarea de a crea un nou guvern pentru irakieni”, a spus fostul consilier pentru securitate națională al SUA, John Bolton, două decenii mai târziu. „Ar fi trebuit să le spunem irakienilor: «Felicitări – formați-vă propriul guvern. Iată o copie a Federalist Papers. Mult succes!»”. Aceasta era în contradicție cu cei care susțineau ideea răspândirii democrației în Orientul Mijlociu și doreau să o construiască mai întâi în Irak.

Irakul se află acum într-o situație mult mai bună decât imediat după război și mulți se bucură că Saddam Hussein nu mai este la putere. Dar democrația nu s-a răspândit în Orientul Mijlociu după război, așa cum susțineau unii. În schimb, unul dintre cei mai mari câștigători ai invaziei a fost Iranul, al cărui principal adversar a fost înlăturat, ceea ce i-a permis să-și extindă influența în Irak și dincolo de granițele acestuia în anii de după război. Și a crescut amenințarea teroristă în Marea Britanie și în Occidentul larg. Războaiele nu au întotdeauna rezultatele pe care oamenii le așteaptă sau le doresc, comnetează analistul BBC.

Niciun plan coerent

Irakul și Iranul sunt țări foarte diferite, dar se pot trage învățăminte? Până în prezent, nu există semne ale unui plan coerent privind ceea ce dorește să realizeze SUA sau ce fel de viitor are în vedere pentru această țară. De data aceasta, improvizația pare a fi o strategie deliberată, deoarece îi lasă președintelui Trump diferite opțiuni pentru ceea ce poate declara ca victorie înainte de a merge mai departe, creându-și propriul moment de „misiune îndeplinită”.

El ar putea spune pur și simplu că degradarea capacității navale și a rachetelor iraniene a fost suficientă și că schimbarea regimului a fost întotdeauna o chestiune care ținea de poporul iranian (chiar dacă, în anumite momente, el a spus că își dorește acest lucru). Asta ar lăsa la putere un regim iranian deteriorat, dar înverșunat, un rezultat mai apropiat de Războiul din Golf din 1991, când Saddam Hussein a fost alungat din Kuweit, dar a rămas la putere în Bagdad. Rezultatul a fost ani de tensiuni, bombardamente ocazionale, temeri legate de dezvoltarea armelor de distrugere în masă și, în cele din urmă, un alt război în 2003.

O lecție învățată din Irak este că este mai ușor să distrugi un stat în război decât să-l reconstruiești după aceea. Și anumite părți ale statului iranian sunt cu siguranță distruse în prezent. Războiul actual obligă, de asemenea, aliații Americii – precum Marea Britanie, dar în special statele din Golf care au fost ținta atacurilor iraniene – să reconsidere cât de siguri sunt de fapt.

Iar repercusiunile politice interne pentru cei care se angajează în război, în special pentru președintele Trump, ar putea fi, de asemenea, imprevizibile, pe măsură ce consecințele economice se răspândesc într-un mod pe care el nu părea să-l anticipeze.

O posibilă concluzie este că umilința poate fi utilă atunci când se întreprind intervenții militare. Războaiele sunt în mod inerent imprevizibile, iar rezultatul și moștenirea lor pot avea repercusiuni timp de decenii, conchide BBC.

