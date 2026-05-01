Video Misiune spectaculoasă: Ucrainenii au reușit să lovească navele rusești care păzeau Podul lui Putin

navy ukr

Marina ucraineană a anunțat joi că a reușit să lovească cu ajutorul unor drone navale de suprafață nave rusești care păzeau Podul Kerci, cunoscut sub denumirea de „Podul lui Putin”, care face legătura între Rusia continentală și Peninsula Crimeea ocupată ilegal. 

„În noaptea de 30 aprilie 2026, cu ajutorul forțelor și mijloacelor Marinei Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost lovită flota rusă de nave și ambarcațiuni din zona Strâmtorii Kerci.

În urma loviturii, au fost avariate nava rusească de patrulare Sobol și nava anti-sabotaj Grachonok. Ca urmare a atacului, adversarul a suferit pierderi ireversibile”, a scris Marina ucraineană într-un mesaj pe Facebook, unde a postat și imagini din timpul misunii.

În video, care este înregistrat de pe una din dronele navale ucrainene, se vede cum micile ambarcațiuni de suprafață sunt luate la țintă de navele rusești spre care se îndreaptă pentru a le lovi.

„Aceste nave sunt unități cheie ale Serviciului de Frontieră al Gărzii de Coastă din cadrul FSB și al Marinei Federatiei Ruse, utilizate pentru a păzi Podul Kerci și a lupta împotriva sabotorilor.

Acesta este un alt exemplu al activității eficiente a Marinei Ucrainene și al diminuării constante a capacităților inamice în bazinul Mării Negre”, a mai menționat Marina ucraineană.

