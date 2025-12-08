Misiunea principală a Europei: Să evite o ruptură de SUA. Expert militar: „Consecințele unei strategii eronate sunt acum clare”

Live TV

Donald Trump. Foto: Profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
Liderii europeni consideră politica președintelui Donald Trump față de Ucraina un roller coaster și sunt îngrijorați de eforturile făcute de SUA pentru a încheia un acord cu Rusia, care ar reprezenta o capitulare a Occidentului. În acest context, o analiză realizată de Bloomberg arată că Europa se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita ruptura cu Statele Unite.

Într-o Strategie de Securitate Națională de 33 de pagini semnată de președintele Donald Trump, Casa Albă a declarat că Europa riscă să fie ștearsă de pe fața pământului dacă nu își schimbă cultura și politica.

Pentru britanicul Keir Starmer, francezul Emmanuel Macron și germanul Friedrich Merz, momentul ales pentru ultima lovitură a aliatului lor cheie a fost revelator. Acesta a venit tocmai când războiul Rusiei în Ucraina intră într-o fază potențial decisivă.

Liderii europeni sunt profund îngrijorați de eforturile SUA de a încheia un acord cu Rusia, care ar reprezenta o capitulare a Occidentului. Acest lucru a zdruncinat încrederea în administrația Trump pe continent și a ridicat întrebări existențiale: alianța transatlantică se fracturează – poate Europa să se apere singură?

Diplomații europeni compară uneori gestionarea politicii lui Trump față de Ucraina cu o cursă cu roller coaster-ul. Iar în acest moment, aceștia se confruntă cu o coborâre deosebit de abruptă, scrie sursa citată.

Aliații Kievului sperau că Ucraina se află într-o „poziție mai bună”, a declarat Starmer pentru Bloomberg în octombrie. Ei trecuseră peste cearta dintre Trump și președintele Volodimir Zelenski din Biroul Oval și summitul de la Alaska cu Vladimir Putin. Statele Unite păreau să adopte o poziție mai dură față de Moscova, impunând sancțiuni marilor companii energetice rusești.

Noi obstacole

Cu toate acestea, oficialii europeni au fost întotdeauna conștienți că vor exista și alte obstacole. Luna trecută, unul dintre acestea a apărut sub forma unui plan de pace între SUA și Rusia, care i-a forțat pe liderii europeni să recurgă din nou la strategia de a saluta public eforturile americane și de a se baza pe Putin pentru a le zădărnici.

Această abordare este acum pusă la încercare până la limită. Și nu este clar dacă există un plan B.

Dezvăluirea Bloomberg că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump un plan pentru Ucraina a determinat mulți europeni să-și piardă încrederea în negociatorii președintelui.

Macron a exprimat acest lucru într-o convorbire telefonică a liderilor europeni relatată de Der Spiegel, avertizând că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina. Și Merz i-ar fi acuzat pe americani că „se joacă”.

Între timp, SUA au afirmat în documentul său strategic că oficialii europeni „au așteptări nerealiste în ceea ce privește războiul” și au deplâns faptul că Europa suferă de o „lipsă de încredere în sine”, care este cea mai evidentă în relația sa cu Rusia.

Europa îl îndeamnă pe Zelenski să nu accepte retragerea trupelor din Donbas

Diplomații europeni susțin că dialogul cu partea americană și cea ucraineană nu a fost ușor în ultima perioadă. De asemenea, ei sunt din ce în ce mai pregătiți pentru perspectiva ca Trump să se retragă dacă nu poate ajunge la un acord.

„Rămâne riscul ca SUA să se retragă din întreaga problemă și să lase europenilor sarcina de a o rezolva”, a declarat John Foreman, fost atașat militar britanic la Moscova și Kiev.

„Declarațiile de tipul «vom fi alături de voi atât timp cât va fi nevoie» nu constituie o strategie. Odată cu retragerea SUA, Europa va trebui să decidă dacă își poate permite să continue să sprijine Ucraina din punct de vedere militar și financiar”, adaugă el.

Obiectivul principal al continentului este de a evita o situație în care Zelenski să fie forțat de SUA să-și retragă trupele din regiunea Donbas și să accepte un acord fără garanții serioase de securitate din partea americană.

Oficialii europeni afirmă că aceasta nu ar fi o pace justă și ar încuraja doar un viitor război mai amplu cu Rusia. Delegații din continent se vor deplasa în SUA în zilele următoare pentru a discuta stadiul negocierilor.

Europa, și în special Marea Britanie, încă mai speră că Trump va reveni la punctul său de vedere din octombrie, îl va considera pe Putin un obstacol în calea păcii și va intensifica presiunea asupra economiei Rusiei. Însă liderii sunt, de asemenea, îngrijorați că acesta ar putea să se spele pe mâini de război dacă nu va reuși să încheie un acord.

O strategie greșită

Există diferite variante în care s-ar putea întâmpla acest lucru, a declarat un oficial din Europa de Vest. Cel mai rău scenariu ar fi ca Trump să nu mai pună presiune asupra Rusiei, să blocheze utilizarea armelor americane de către Ucraina și să oprească schimbul de informații cu Kievul, lăsând Europa cu adevărat pe cont propriu.

Un rezultat mai puțin rău ar fi ca Trump să declare că acum este războiul Europei, dar să continue vânzările de arme către NATO pentru a fi utilizate de Ucraina și să mențină relația de informații.

Starmer, Macron și Merz consideră că misiunea lor principală este de a preveni o ruptură între SUA și Europa, pe care o consideră un obiectiv strategic cheie al Rusiei. Acest lucru relevă, de asemenea, dependența continuă a continentului de America.

„Europa s-a obișnuit cu protecția oferită de SUA, a investit insuficient timp de ani de zile, a ignorat semnalele de avertizare privind separarea și nu s-a pregătit în mod adecvat”, a declarat Foreman.

„Consecințele acestei erori strategice sunt acum clare”, adaugă el. 

Toți cei trei lideri europeni se confruntă intern cu rivali de dreapta, care se bucură de sprijinul unor oficiali naționaliști ai administrației Trump, precum vicepreședintele JD Vance.

Strategia de securitate a SUA făcea aluzie la necesitatea unor schimbări politice în Europa pentru „atenuarea riscului de conflict între Rusia și statele europene”.

Cu toate acestea, documentul indica și continuarea angajamentului SUA pe continent. „Nu numai că nu ne putem permite să renunțăm la Europa, dar acest lucru ar fi contraproductiv”, mai arăta documentul.

