Mister nedezlegat de poliţiştii germani, după ce un trecător a găsit 35 de dinţi umani pe un trotuar din orașul Giessen

Data publicării:
Poliţia din Germania a rămas „ca la dentist” după ce un trecător a găsit 35 de dinţi umani pe un trotuar din Giessen, un oraş la nord de Frankfurt, transmite vineri DPA.

O patrulă de poliţie a fost trimisă să securizeze dinţii, majoritatea fiind intacţi, în timp ce unii erau fragmentaţi. Contextul descoperirii de duminică este complet neclar, conform poliţiştilor.

Interogarea localnicilor şi anchetele derulate la un cabinet stomatologic din apropiere nu au dat niciun indiciu, a anunţat poliţia într-un comunicat emis vineri.

Un institut de medicină legală a stabilit fără îndoială că dinţii sunt, într-adevăr, de provenienţă umană, notează DPA, citată de Agerpres.

Poliţia a precizat că până acum nu a reuşit să coreleze bizara descoperire de o infracţiune.

Anchetatorii au lansat o anchetă şi solicită informaţii despre posibila origine a dinţilor.

Editor : Liviu Cojan

Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
explozii in ucraina
4
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
sigla diicot
Percheziții în București într-un dosar de evaziune și spălare de bani, la cererea Germaniei, în cadrul unei anchete internaționale
misiune umanitara MApN
Trei pacienți cu arsuri, transferați în Germania cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române
Baza Ramstein
Iranul vrea ca Germania să „clarifice” rolul bazei americane de la Ramstein în război
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
Tren Germania
Un român de 36 de ani a blocat traficul feroviar din Germania, după ce și-a sărbătorit eliberarea din închisoare
profimedia-charles de gaulle portavion
„StravaLeaks”. Locația în timp real a portavionului Charles de Gaulle...
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
masura-nato
NATO a relocat trupele misiunii consultative din Irak în Europa, pe...
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru...
Un nou pas al Rusiei către „internetul suveran”: Instrumentele IA străine, ca ChatGPT şi Gemini, ar putea fi interzise
Cazul ucrainenilor reținuți în Ungaria: injecție forțată pentru a-l obliga pe unul dintre bărbați să vorbească (surse The Guardian)
Lukoil a înregistrat pierderi pentru prima dată în cei 30 de ani de istorie ai companiei
Citește mai multe
