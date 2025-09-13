Mister rezolvat după 4 ani. O mireasă a aflat cine este necunoscutul care apărea în pozele de la nuntă: „Nu mă pot opri din râs”

O mireasă nedumerită a rezolvat, după 4 ani, misterul străinului care a apărut în fotografiile de la nuntă. Michelle Wylie și soțul ei, John, au observat prezența necunoscutului după ce s-au uitat la fotografiile de la nuntă, la câteva zile după fericitul eveniment, și de atunci încearcă să afle cine este străinul.

Cine este bărbatul înalt îmbrăcat într-un costum închis la culoare, care apare în fotografii? Familia și prietenii nu au putut oferi un răspuns, și nici personalul hotelului Carlton din Prestwick, Scoția, unde evenimentul a avut loc în noiembrie 2021. Un apel făcut pe Facebook, de asemenea, nu a oferit niciun indiciu.

După aproape patru ani, cu ajutorul unui creator de conţinut, Dazza, care a distribuit povestea pe reţelele sociale, misterul a fost în sfârşit rezolvat, scrie The Guardian.

Misteriosul bărbat s-a dovedit a fi Andrew Hillhouse. Invitat la o nuntă care se desfășura la trei kilometri distanţă, Andrew a ajuns la hotelul greşit.

Andrew Hillhouse a povestit că era în întârziere la o nuntă. Cu cinci minute înainte de eveniment, a oprit la o locație unde fusese îndrumat, s-a grăbit să intre și și-a ocupat locul.

„M-am aşezat, crezând că sunt la unde trebuie. Apoi mireasa a intrat şi am avut un sentiment ciudat: Oh nu, asta nu e Michaela!”, a povestit Andrew pentru BBC.

„Nu poți să te ridici și să ieși dintr-o nuntă în mijlocul ceremoniei, așa că am petrecut următoarele 20 de minute stând stângaci acolo, încercând să fiu cât mai discret posibil, având în vedere că am 1,90 m,” a adăugat Andrew.

La sfârșitul ceremoniei, Andrew spera să iasă discret, dar a fost oprit de fotograful nunții, care a insistat să se alăture altor invitați pentru o fotografie de grup.

„M-am grăbit afară, am dat niște telefoane și m-am îndreptat spre nunta potrivită, unde am fost aproape la fel de popular ca mirii și mireasa și am petrecut cea mai mare parte a nopții povestind ce mi s-a întâmplat,” a spus Andrew

Pentru Michelle Wylie, aceste dezvăluiri pun capăt unor ani de speculații.

Acum este prietenă pe Facebook cu Andrew, iar cei doi s-au întâlnit personal pentru a consolida legătura lor întâmplătoare.

„Nu mă pot opri din râs”, a spus Wylie. „Nu-mi vine să cred că am aflat cine este după aproape patru ani.”

